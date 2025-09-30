  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

  • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

  • Vrácení zboží do 30 dní

  • Získejte 10 % slevu  

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    ultinon-access-led

    Ultinon Access

    Upgradujte. Řiďte. Vychutnejte si jízdu.

    Obvyklá maloobchodní cena

    Tento výrobek se již nevyrábí
    Zobrazit všechny modely

    Rychlá a snadná montáž

    Philips Ultinon Access

    Upgradujte přední světlomety svého vozidla na světla řady Ultinon Access LED. Tyto žárovky se montují stejně rychle a snadno jako halogenová světla! Vylepšete svá světla a využívejte ty nejnovější LED technologie.

    Standardní fotografie výrobku Alternativní fotografie produktu Alternativní fotografie produktu

    Široká kompatibilita

    Kompaktní design, který dokonale sedí

    Není třeba kontrolovat seznam kompatibility nebo používat adaptérový kroužek. Žárovky Philips Ultinon Access LED se snadno instalují do vozidel a zajišťují širokou kompatibilitu s většinou modelů vozidel*

    Lepší výhled na silnici

    Zvýšený světelný výkon

    Žárovky Philips Ultinon Access LED poskytují řidičům lepší výhled na vozovku, a usnadňují tak rozpoznání překážek a bezpečnější jízdu

    Až třikrát

    Dlouhodobý výkon

    Žárovky Philips Ultinon Access LED nabízejí ve srovnání s halogenovými žárovkami až trojnásobnou životnost a homogenní osvětlení po celou dobu jejich životnosti.

    Uživatelský návod List výrobku

    instalace způsobem Plug-and-play

    Se žárovkami Philips Ultinon Access LED je instalace tak rychlá a snadná, že ji hravě zvládne každý! Není třeba kontrolovat kompatibilitu ani používat adaptérové kroužky: žárovky Philips Ultinon Access LED mají velmi kompaktní tělo a integrovanou patici kompatibilní s normou IEC 60061. Jejich konstrukce pro přímou instalaci má stejné rozměry jako halogenové žárovky, což umožňuje snadnou instalaci ve stísněných prostorech. Žárovky jsou široce kompatibilní s většinou modelů vozidel a snadno se montují do vozidel vybavených žárovkami typu H7/H18*

    Lepší světelný výkon než halogenové žárovky

    Žárovky Philips Ultinon Access LED jsou navrženy pro lepší výkon světelného paprsku než halogenové žárovky, a to v kompaktním a univerzálním provedení. Tyto žárovky využívají nejnovější inovace LED technologie a poskytují stejný světelný tok jako standardní halogenové žárovky ECE, ale výkon paprsku je výrazně lepší při nižší spotřebě energie. Žárovky Philips Ultinon Access LED poskytují řidičům lepší výhled na silnici, usnadňují zpozorování překážek a přispívají k bezpečnější jízdě.

    Splňuje normy automobilového průmyslu

    Technologicky vyspělé osvětlení značky Philips je v automobilovém průmyslu dobře známé již 100 let. Jsme si vědomi toho, že výkon našich výrobků závisí na jejich kompatibilitě s požadavky současného prostředí automobilového průmyslu, a proto je navrhujeme tak, aby maximálně splňovaly oborové normy. Naše žárovky Philips Ultinon Access LED jsou v souladu s normami EMI pro elektromagnetické rušení. Jsou přesně konstruované tak, aby odolaly nástrahám moderního automobilového života, a nenarušují provoz jiných součástí vozidla.

    Články o automobilovém osvětlení Philips

    Vyberte si světlometové žárovky Philips Ultinon Access

    Porovnat

    Recenze

    Služby zákazníkům a zákaznická podpora

    Zde můžete získat pomoc týkající se vašeho výrobku, nalézt uživatelské příručky, dozvědět se ty nejlepší tipy a triky a najít řešení jakýchkoli problémů

    CustomerSupport

    Domovská stránka podpory

    Zde najdete všechna témata podpory a mnoho dalšího

    MagnifyingGlass

    Najít váš výrobek

    Informace o konkrétním výrobku najdete vyhledáním čísla modelu

    Porovnat všechny žárovky H7 do světlometů

    Porovnat
    Ultinon Access
    Ultinon Access
    **  Je vaší plnou odpovědností zajistit při montáži dodatečných žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.
    *** 2letá záruka. Navštivte web philips.com/auto-warranty a dozvíte se více o našich záručních podmínkách

    Pomoc s objednávkou produktů

    Podpora online obchodu
    Vyhledat objednávku
    Kontaktujte nás
    Všeobecné obch. podmínky (Osobní péče a péče o matku a dítě)
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Všechna práva vyhrazena.

    Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.