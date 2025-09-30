Jaká žárovka je vhodná pro váš automobil?
Není třeba kontrolovat seznam kompatibility nebo používat adaptérový kroužek. Žárovky Philips Ultinon Access LED se snadno instalují do vozidel a zajišťují širokou kompatibilitu s většinou modelů vozidel*
Žárovky Philips Ultinon Access LED poskytují řidičům lepší výhled na vozovku, a usnadňují tak rozpoznání překážek a bezpečnější jízdu
Žárovky Philips Ultinon Access LED nabízejí ve srovnání s halogenovými žárovkami až trojnásobnou životnost a homogenní osvětlení po celou dobu jejich životnosti.
Se žárovkami Philips Ultinon Access LED je instalace tak rychlá a snadná, že ji hravě zvládne každý! Není třeba kontrolovat kompatibilitu ani používat adaptérové kroužky: žárovky Philips Ultinon Access LED mají velmi kompaktní tělo a integrovanou patici kompatibilní s normou IEC 60061. Jejich konstrukce pro přímou instalaci má stejné rozměry jako halogenové žárovky, což umožňuje snadnou instalaci ve stísněných prostorech. Žárovky jsou široce kompatibilní s většinou modelů vozidel a snadno se montují do vozidel vybavených žárovkami typu H7/H18*
Žárovky Philips Ultinon Access LED jsou navrženy pro lepší výkon světelného paprsku než halogenové žárovky, a to v kompaktním a univerzálním provedení. Tyto žárovky využívají nejnovější inovace LED technologie a poskytují stejný světelný tok jako standardní halogenové žárovky ECE, ale výkon paprsku je výrazně lepší při nižší spotřebě energie. Žárovky Philips Ultinon Access LED poskytují řidičům lepší výhled na silnici, usnadňují zpozorování překážek a přispívají k bezpečnější jízdě.
Technologicky vyspělé osvětlení značky Philips je v automobilovém průmyslu dobře známé již 100 let. Jsme si vědomi toho, že výkon našich výrobků závisí na jejich kompatibilitě s požadavky současného prostředí automobilového průmyslu, a proto je navrhujeme tak, aby maximálně splňovaly oborové normy. Naše žárovky Philips Ultinon Access LED jsou v souladu s normami EMI pro elektromagnetické rušení. Jsou přesně konstruované tak, aby odolaly nástrahám moderního automobilového života, a nenarušují provoz jiných součástí vozidla.
