    Racing-vision-gt200

    RacingVision GT200

    Neuvěřitelná výkonnost žárovky s legálními parametry

    Pozvedněte řízení na novou úroveň díky našim světlům

    Philips RacingVision GT200

    Jako vášnivým řidičům vám automobilové žárovky Philips RacingVision GT200 pomohou pozvednout zážitek z řízení na zcela jinou úroveň. Až o 200 % jasnější světlo, které dosvítí o více než 80 metrů dále, umožňuje lépe vidět, rychleji reagovat a dopřát si větší prožitek z jízdy.

    Nejvýkonnější výrobek v našem portfoliu

    Až o 200 % jasnější světlo*

    Žárovka Philips RacingVision GT200, nejvýkonnější výrobek v našem portfoliu, poskytuje mimořádně jasnou viditelnost na úrovni žárovky pro rallye ve formátu, který využijete na veřejných komunikacích. Optimalizovaný design žárovky poskytuje vyšší svítivost a tím i lepší výhled na silnici před vámi.

    Prodloužený světelný paprsek na silnici

    Výrazný paprsek dosvítí až o 80 metrů dále**

    With its ultra high-performance beam reaching a full 80 metres farther, Philips RacingVision GT200 lets you see more of the road ahead. Spot potential hazards sooner, react faster and position your car more accurately on the road.

    Schválené pro silniční provoz

    Homologováno ECE pro silniční provoz

    Žárovky do světlometů Philips RacingVision GT200 mají homologaci ECE pro silniční použití. Řidiči orientovaní na výkon si mohou vychutnat jasnou, zářivou žárovku splňující požadavky příslušných předpisů.

    Nové techniky potahování žárovek maximalizují propustnost světla

    Nová patentovaná technologie gradient a povrchové úpravy umožňují těmto žárovkám promítat na silnici více světla a zlepšit tak viditelnost při jízdě v nočních podmínkách. Kromě maximální propustnosti si můžete vychutnat stylové, výrazné světlo, které je skutečně moderní.

    Nová technologie křemičitého skla pro mimořádně přesný světelný výstup

    Nové technologie výroby křemičitého skla Philips Diamond Precision zajišťují ostrou oddělovací linii a jasnější optimální místo, takže poskytují vyšší jas tam, kde je třeba. Křemičité sklo také zaručí vyšší odolnost vůči tepelným šokům, čímž chrání životnost žárovky, zatímco zvýšená absorpce UV záření chrání optiku světlometu.

    Philips je volbou velkých automobilových výrobců

    Technologicky pokročilé osvětlení Philips je uznávané v automobilovém průmyslu, a to již více než 100 let. Výrobky v kvalitě originálního vybavení jsou navrženy a vyvinuty za přísných procesů kontroly jakosti (včetně dodržení příslušných norem ISO), což zajišťuje konzistentně vysoké standardy výroby. Žárovka Philips RacingVision GT200 je kompatibilní s modely aut hlavních značek, jako je Audi, BMW, Ford, GM, Toyota a Volkswagen. Více informací najdete v příručce voliče výrobků.

    Vyberte si světlometové žárovky Philips RacingVision GT200

    * ¹ Jas v porovnání s minimálním standardem daným zákonem.
    * ² Dodatečná bezpečná vzdálenost porovnávala délku paprsku s odvozeným minimem podle předpisu ECE, na základě hodnoty 1 lux. Nejzazší vzdálenost od vozidla.

