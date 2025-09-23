Jaká žárovka je vhodná pro váš automobil?
Žárovka Philips RacingVision GT200, nejvýkonnější výrobek v našem portfoliu, poskytuje mimořádně jasnou viditelnost na úrovni žárovky pro rallye ve formátu, který využijete na veřejných komunikacích. Optimalizovaný design žárovky poskytuje vyšší svítivost a tím i lepší výhled na silnici před vámi.
With its ultra high-performance beam reaching a full 80 metres farther, Philips RacingVision GT200 lets you see more of the road ahead. Spot potential hazards sooner, react faster and position your car more accurately on the road.
Žárovky do světlometů Philips RacingVision GT200 mají homologaci ECE pro silniční použití. Řidiči orientovaní na výkon si mohou vychutnat jasnou, zářivou žárovku splňující požadavky příslušných předpisů.
Nová patentovaná technologie gradient a povrchové úpravy umožňují těmto žárovkám promítat na silnici více světla a zlepšit tak viditelnost při jízdě v nočních podmínkách. Kromě maximální propustnosti si můžete vychutnat stylové, výrazné světlo, které je skutečně moderní.
Nové technologie výroby křemičitého skla Philips Diamond Precision zajišťují ostrou oddělovací linii a jasnější optimální místo, takže poskytují vyšší jas tam, kde je třeba. Křemičité sklo také zaručí vyšší odolnost vůči tepelným šokům, čímž chrání životnost žárovky, zatímco zvýšená absorpce UV záření chrání optiku světlometu.
Technologicky pokročilé osvětlení Philips je uznávané v automobilovém průmyslu, a to již více než 100 let. Výrobky v kvalitě originálního vybavení jsou navrženy a vyvinuty za přísných procesů kontroly jakosti (včetně dodržení příslušných norem ISO), což zajišťuje konzistentně vysoké standardy výroby. Žárovka Philips RacingVision GT200 je kompatibilní s modely aut hlavních značek, jako je Audi, BMW, Ford, GM, Toyota a Volkswagen. Více informací najdete v příručce voliče výrobků.
