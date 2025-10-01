Philips Ultinon Drive 2000

Jaká žárovka je vhodná pro váš automobil?
Zajistí výjimečně jasný paprsek, který osvětlí silnici před vámi na vzdálenost až 400 metrů* a zaručí viditelnost na okrajích silnice pro rychlejší reakce řidiče.
Studená barva světla o hodnotě 6 000 kelvinů vytváří lepší kontrast a udržuje řidiče soustředěné.
Automobilová světla Philips LED jsou schválena pro použití na veřejných silnicích a jsou plně v souladu se standardy ECE R149.
Vyzkoušejte naši světelnou lištu LED Philips Ultinon Drive 2003L s obrysovými světly a na vedlejších silnicích nebo parkovištích už nikdy nezůstanete bez povšimnutí.
Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 2003L je vyrobena tak, aby odolala náročným podmínkám během vaší cesty. Je odolná proti nárazům (v třídě IK07), aby zajistila bezchybný výkon na silnici i mimo ni, a má nerozbitnou polykarbonátovou čočku. Zvládne i ponoření do vody (stupeň krytí IP67) a zajistí spolehlivé osvětlení pro vaše dobrodružství v terénu, ať už vaše cesta vede kamkoli.
Montážní držáky pro světelnou lištu LED Philips Ultinon Drive 2003L jsou vyrobeny z nerezové oceli, která je odolná vůči korozi. Snadno si poradí se sněhem, ledem i solí. Vaše doplňkové osvětlení LED značky Philips je vyrobeno z odolných, vysoce kvalitních materiálů, aby vám poskytlo léta spolehlivé služby.
