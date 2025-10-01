  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

Termíny pro vyhledávání

    ultinon-drive-2000-led-auxiliary-lights

    Ultinon Drive 2000

    Lepší viditelnost pro bezpečnější jízdu

    Tento výrobek se již nevyrábí
    Philips Ultinon Drive 2000

    Bílé světlo s dosahem až 400 metrů*, díky kterému uvidíte ostře do dálky i do šířky. Světlomety Ultinon Drive 2000 LED jsou 100% schváleny pro silniční použití a v jejich jednodílném provedení se skrývá integrovaná a pokročilá technologie chlazení. Jsou odolné proti vodě, prachu, rzi a otřesům.

    Standardní fotografie výrobku Alternativní fotografie produktu

    Mimořádnou viditelnost

    Osvětluje silnici před vámi do vzdálenosti až 400 metrů*

    Zajistí výjimečně jasný paprsek, který osvětlí silnici před vámi na vzdálenost až 400 metrů* a zaručí viditelnost na okrajích silnice pro rychlejší reakce řidiče.

    Lepší kontrast

    Chladného světla o barevné teplotě 6 500 kelvinů

    Studená barva světla o hodnotě 6 000 kelvinů vytváří lepší kontrast a udržuje řidiče soustředěné.

    Plně schválené k silničnímu použití

    Plně v souladu se standardy ECE-R149

    Automobilová světla Philips LED jsou schválena pro použití na veřejných silnicích a jsou plně v souladu se standardy ECE R149.

    Mimořádná obrysová světla, díky kterým nezůstanete bez povšimnutí

    Vyzkoušejte naši světelnou lištu LED Philips Ultinon Drive 2003L s obrysovými světly a na vedlejších silnicích nebo parkovištích už nikdy nezůstanete bez povšimnutí.

    Robustní konstrukce pro náročná prostředí

    Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 2003L je vyrobena tak, aby odolala náročným podmínkám během vaší cesty. Je odolná proti nárazům (v třídě IK07), aby zajistila bezchybný výkon na silnici i mimo ni, a má nerozbitnou polykarbonátovou čočku. Zvládne i ponoření do vody (stupeň krytí IP67) a zajistí spolehlivé osvětlení pro vaše dobrodružství v terénu, ať už vaše cesta vede kamkoli.

    Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi 

    Montážní držáky pro světelnou lištu LED Philips Ultinon Drive 2003L jsou vyrobeny z nerezové oceli, která je odolná vůči korozi. Snadno si poradí se sněhem, ledem i solí. Vaše doplňkové osvětlení LED značky Philips je vyrobeno z odolných, vysoce kvalitních materiálů, aby vám poskytlo léta spolehlivé služby.

    Porovnat

    Porovnejte všechna 20palcová LED pridavna svetla

    Porovnat
