Četl jsem zprávy o dudlících a BPA. Jak ověřujete, že dudlíky Philips Avent neobsahují materiály s BPA?
Zveřejněno dne 21. října 2025
Žádné z dudlíků řady Philips Avent neobsahují materiály s BPA. Společnost Philips Avent jako přední značka pro rodičovskou péči o děti považuje bezpečnost svých výrobků za nejvyšší prioritu. Zajišťujeme plný soulad se všemi platnými bezpečnostními požadavky, které stanovují zákonodárci po celém světě a dodržujeme nejpřísnější normy.
V návaznosti na novinky o dudlíku Philips Avent SCF085/60 jsme zkontrolovali výsledky a provedli další testy se společností DEKRA, největší nezávislou, testovací, inspekční a certifikační expertní organizací na světě. Ani tyto testy nepotvrzují žádnou detekovatelnou hodnotu BPA napříč celým naším sortimentem dudlíků, testovaný vzorek nevyjímaje. Výsledky potvrzují, že neobsahují materiály s BPA.
