Proč se můj výrobek nabíjí déle, než je předpokládaná doba nabíjení?
Zveřejněno dne 03 March 2026
Předpokládaná doba nabíjení vašeho výrobku je založena na nabíjení pomocí 5V (>= 1A) USB adaptéru. Většina USB adaptérů zajistí potřebný výkon k nabití výrobku ve stanoveném čase. Pokud použijete adaptér s nižším výkonem, nabíjení bude trvat déle.
Abyste zajistili správnou dobu nabíjení, doporučujeme používat USB adaptér s výkonem 5 V, 1 A.
Nevlastníte takový? Vhodný adaptér pro výrobky Philips (například USB adaptér HQ87 IPX4 USB) lze získat na stránce www.philips.com/support.
Kliknutím na odkaz opustíte oficiální web společnosti Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Jakékoli odkazy na webové stránky třetích stran, které se mohou objevit na těchto stránkách, jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a v žádném případě nepředstavují žádné spojení nebo podporu informací poskytovaných na těchto propojených webových stránkách. Společnost Philips neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu s ohledem na jakékoli webové stránky třetích stran nebo informace na nich obsažené.