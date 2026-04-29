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Co je plán strojku OneBlade Club?

Plán strojku Philips OneBlade 360 je předplatné na strojek OneBlade. Předplatné zahrnuje menší měsíční platbu po dobu 12 měsíců, po jejichž uplynutí je strojek váš a můžete si ho ponechat.

Pro zákazníky v České republice a Polsku: K dispozici je pouze předplatné náhradních břitů. Zákazníci z České republiky a Polska mohou zakoupit celý strojek okamžitě, jakmile se přihlásí do OneBlade Club. Zvláštní plán strojku však v České republice ani Polsku není k dispozici.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .

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