Mohu cestovat se svým výrobkem Philips pro péči o vzhled?
Zveřejněno dne 11. srpna 2025
Výrobky Philips pro péči o vzhled (včetně holicích strojků, holítek, zastřihovačů, holicích strojků OneBlade, Head Pro, epilátorů, vysoušečů vlasů a epilátorů Lumea IPL) lze při dodržení níže uvedených pokynů bezpečně převážet a používat v zahraničí.
Cestování letadlem
Různé letecké společnosti mají různé požadavky ohledně vnášení bateriových výrobků na palubu letadla. Před cestou se vždy informujte u své letecké společnosti, jaké jsou její konkrétní požadavky.
Pro letecké společnosti, které povolují v příručních zavazadlech lithium-iontové baterie s kapacitou 100 Wh nebo méně (což je běžný, ale nikoli univerzální požadavek), platí, že všechny výrobky Philips pro péči o vzhled s lithium-iontovou baterií se do tohoto limitu pohodlně vejdou.
V případě pochybností se vždy informujte u příslušné letecké společnosti.
Nabíjení výrobku Philips v zahraničí
Při nabíjení výrobků Philips pro péči o vzhled v zahraničí vždy zkontrolujte, zda je zdroj napájení v cílové zemi kompatibilní se specifikacemi používané nabíječky nebo adaptéru do zásuvky. Tyto specifikace jsou obvykle vytištěny přímo na zástrčce/adaptéru.
Pokud se liší pouze počtem kolíků nebo tvarem zástrčky, lze použít standardní cestovní adaptér zástrčky ve spojení se zástrčkou/adaptérem, který používáte doma.
