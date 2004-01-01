Kde najdu číslo modelu nebo sériové číslo svého zařízení péče o vzhled Philips nebo strojku na vlasy?
Zveřejněno dne 5. června 2023
Podle níže uvedených pokynů vyhledejte číslo modelu nebo sériové číslo zařízení péče o vzhled Philips, strojku na vlasy nebo strojku OneBlade.
Číslo modelu můžete použít k registraci výrobku Philips nebo k vyhledání informací týkajících se přímo tohoto výrobku. Sériové číslo oproti tomu udává, kdy společnost Philips vyrobila váš výrobek.
Tip: K dispozici jsou často různé verze stejného modelu, které jsou vybaveny dalšími funkcemi nebo příslušenstvím. Verzi výrobku lze určit na základě dvou číslic, které jsou uvedeny za lomítkem na konci čísla modelu. Doplňkové číslice nejsou vytištěny na samotném produktu, ale můžete je najít na obalu nebo na platebním dokladu.
Zadní strana zařízení
U většiny zařízení péče o vzhled, jako je OneBlade, zastřihovač vousů nebo strojek na vlasy, naleznete číslo modelu a sériové číslo na zadní straně rukojeti. Číslo modelu většinou začíná dvěma písmeny, za kterými následují čtyři čísla, např. QP2540.
Sériové číslo má oproti tomu formát RRTT (rok a týden).
Horní část zařízení
Některé strojky na vlasy a zastřihovače vousů mají číslo modelu umístěné v horní části zařízení, těsně pod stříhací jednotkou.
Sériové číslo je obvykle umístěno pod stříhací jednotkou. Zkuste opatrně sejmout horní část zařízení péče o vzhled nebo strojku na vlasy. Měli byste tam vidět sériové číslo ve formátu RRTT (rok a týden).
Uvnitř rukojeti
Výrobky, které využívají vyměnitelné baterie AA, mají číslo modelu a sériové číslo uvedeno uvnitř přihrádky na baterie.
Otevřete přihrádku na baterie podle instrukcí v uživatelské příručce. Číslo modelu a sériové číslo pak naleznete uvnitř přihrádky.
