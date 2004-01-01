  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    Podpora Philips

    Je můj telefon kompatibilní s aplikací Philips GroomTribe?

    Zveřejněno dne 5. března 2025
    Aplikaci Philips GroomTribe si můžete stáhnout do telefonu a používat ji s holicím strojkem Philips připojeným přes Bluetooth. Aplikace je kompatibilní s telefonem iPhone 6S (nebo vyšším) se systémem iOS 11.3 nebo vyšším. Lze ji také používat na telefonech se systémem Android s obrazovkou větší než 4,5 palce, s operačním systémem verze 6.0 nebo vyšší a s rozhraním Bluetooth verze 4.1 nebo vyšší.

    Jak zjistím, zda je můj holicí strojek připojen k Bluetooth?

    Pokud je váš holicí strojek vybaven připojením Bluetooth, je to uvedeno na obalu a v přiloženém návodu k použití.

    Co když můj výrobek Philips nemá připojení Bluetooth?

    Aplikace GroomTribe obsahuje také podpůrný obsah a další informace pro celou řadu výrobků Philips pro péči o mužský vzhled. Stáhněte si aplikaci z obchodu Apple App Store nebo Google Play a získejte více informací.

    Informace na této stránce jsou platné pro následující modelové číslo: XP9407/37 , XP9404/46 , X9001/10 , XP9403/31 , XP9400/31 , XP9204/30 , X9002/10 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9201/30 , X9003/30 , XP9200/30 , S7886/35 , S7885/55 , S7887/55 , S9976/55 , S9974/35 , S9975/55 , S9980/59 , S7886/55 , S7886/58 , S7882/55 , S7885/50 , S9985/50 , S9982/55 , S9986/59 , S9987/59 , S7783/55 , S7782/50 , S7786/55 , S7783/59 , S7960/17 , S7970/26 , S7930/16 , S7940/16 . Kliknutím sem zobrazíte další čísla produktů Kliknutím sem zobrazíte méně čísel produktů

