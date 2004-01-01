Je můj telefon kompatibilní s aplikací Philips GroomTribe?
Zveřejněno dne 5. března 2025
Aplikaci Philips GroomTribe si můžete stáhnout do telefonu a používat ji s holicím strojkem Philips připojeným přes Bluetooth. Aplikace je kompatibilní s telefonem iPhone 6S (nebo vyšším) se systémem iOS 11.3 nebo vyšším. Lze ji také používat na telefonech se systémem Android s obrazovkou větší než 4,5 palce, s operačním systémem verze 6.0 nebo vyšší a s rozhraním Bluetooth verze 4.1 nebo vyšší.
Jak zjistím, zda je můj holicí strojek připojen k Bluetooth?
Pokud je váš holicí strojek vybaven připojením Bluetooth, je to uvedeno na obalu a v přiloženém návodu k použití.
Co když můj výrobek Philips nemá připojení Bluetooth?
Aplikace GroomTribe obsahuje také podpůrný obsah a další informace pro celou řadu výrobků Philips pro péči o mužský vzhled. Stáhněte si aplikaci z obchodu Apple App Store nebo Google Play a získejte více informací.
