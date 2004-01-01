Mohu holicí strojek Philips nabíjet po každém holení?
Zveřejněno dne 4. března 2025
Přestože nabíjení holicího strojku Philips po každém holení není nutné, můžete tak učinit, pokud si to přejete. Holicí strojky Philips obsahují lithium-iontové baterie a každodenní nabíjení nemá na stav baterie významný vliv.
Mnoho holicích strojků Philips je případně vybaveno indikátorem vybití baterie, podle kterého můžete určit, kdy je třeba zařízení nabít.
