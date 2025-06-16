Termíny pro vyhledávání
Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.
10bitový displej přináší bohatou hloubku barev s 1,07 miliardami barev a 12bitovým interním zpracováním pro vytvoření uhlazených, přirozených barev bez prudkých přechodů a stupňování.
Tyto displeje Philips využívají vysoce výkonné panely zajišťující obraz s rozlišením UltraClear 4K UHD (3 840 × 2 160). Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní obraz pro řešení CAD, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert zpracovávající rozsáhlé tabulky – společnost Philips vdechne obrazu život.
Na rozdíl od klasického vestavěného tlačítka přepínače KVM na monitoru umožňuje chytrý přepínač KVM přepínat mezi zdroji kliknutím na tlačítko vaší klávesnice. Při správném zapojení všech zařízení mohou uživatelé jednoduše přepínat mezi zdroji trojím stisknutím klávesy „Ctrl“.
Technologie SoftBlue nabízí zvýšený vizuální komfort a ochranu před nepříznivými účinky na zdraví způsobenými dlouhodobým vystavením modrému světlu. Díky panelu s nízkým obsahem modrého světla je poměr světla vyzařovaného displejem v rozsahu 415–455 nm až 400–500 nm snížen na méně než 50 %. Výsledkem je, že technologie SoftBlue poskytuje optimální vizuální komfort, minimalizuje namáhání očí a podporuje dlouhodobé soustředění. Nemluvě o tom, že technologie SoftBlue LED je testována a certifikována TÜV Rheinland pro nízkou úroveň modrého světla (hardwarové řešení) pro svou účinnost při snižování emisí modrého světla.
Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.
Displej Philips s technologií MultiView a ultra vysokým rozlišením vám nyní umožní zažít celou spoustu možností pohodlného připojení. Technologie MultiView umožňuje aktivní duální připojení a zobrazení současně, takže můžete zároveň pracovat s více zařízeními, jako jsou například počítač a notebook, takže můžete provádět více náročných úloh.
