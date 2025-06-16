  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    Monitory Philips splňují potřeby dnešních dynamických, polyvalentních profesionálů, a to díky široké škále inovativních řešení navržených k maximalizaci produktivity, zajištění realistického zobrazení, zvýšení pohodlí a ochranu životního prostředí.

    Technologie IPS

    Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

    Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

    10bitové barvy

    1,07 miliard barev pro plynulou gradaci a detaily

    10bitový displej přináší bohatou hloubku barev s 1,07 miliardami barev a 12bitovým interním zpracováním pro vytvoření uhlazených, přirozených barev bez prudkých přechodů a stupňování.

    Rozlišení UltraClear 4K UHD

    Rozlišení UltraClear 4K UHD (3840x2160) pro přesný obraz

    Tyto displeje Philips využívají vysoce výkonné panely zajišťující obraz s rozlišením UltraClear 4K UHD (3 840 × 2 160). Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní obraz pro řešení CAD, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert zpracovávající rozsáhlé tabulky – společnost Philips vdechne obrazu život.

    Feature Image SmartKVM

    SmartKVM: pro snadné přepínání mezi zdroji.

    Na rozdíl od klasického vestavěného tlačítka přepínače KVM na monitoru umožňuje chytrý přepínač KVM přepínat mezi zdroji kliknutím na tlačítko vaší klávesnice. Při správném zapojení všech zařízení mohou uživatelé jednoduše přepínat mezi zdroji trojím stisknutím klávesy „Ctrl“.

    SoftBlue_Feature Image

    Technologie SoftBlue: pro pohodlné sledování

    Technologie SoftBlue nabízí zvýšený vizuální komfort a ochranu před nepříznivými účinky na zdraví způsobenými dlouhodobým vystavením modrému světlu. Díky panelu s nízkým obsahem modrého světla je poměr světla vyzařovaného displejem v rozsahu 415–455 nm až 400–500 nm snížen na méně než 50 %. Výsledkem je, že technologie SoftBlue poskytuje optimální vizuální komfort, minimalizuje namáhání očí a podporuje dlouhodobé soustředění. Nemluvě o tom, že technologie SoftBlue LED je testována a certifikována TÜV Rheinland pro nízkou úroveň modrého světla (hardwarové řešení) pro svou účinnost při snižování emisí modrého světla.

    Feature Image 2022_MNT_Flicker-free technology

    Menší únava očí díky technologii Flicker-free

    Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.

    Režim EasyRead pro čtení jako z papíru

    Feature Image 2022_MNT_MultiView technology

    Technologie MultiView umožňuje duální připojení a sledování zároveň

    Displej Philips s technologií MultiView a ultra vysokým rozlišením vám nyní umožní zažít celou spoustu možností pohodlného připojení. Technologie MultiView umožňuje aktivní duální připojení a zobrazení současně, takže můžete zároveň pracovat s více zařízeními, jako jsou například počítač a notebook, takže můžete provádět více náročných úloh.

    Zakrivené

    Zakrivené monitory

    Zakrivené displeje monitorů Philips posouvají zážitek o krok dál. Jemně se kolem vás zakřivují a obklopují vaše zorné pole křivkou, která odráží přirozený tvar lidského oka.

    Dokovací řešení

    Dokovací řešení

    Užijte si pohodlí jediného kabelu, který zjednoduší vaše pracoviště a zvýší produktivitu s monitory Philips s USB-C dokováním. Jediným kabelem můžete prodloužit výdrž baterie svého notebooku, aniž byste potřebovali další napájecí adaptéry.

    Videokonference

    Monitor Philips pro videokonference nabízí plynulé, vše-v-jednom řešení pro videohovory díky integrované kameře, mikrofonu a reproduktorům. Je navržen pro pohodlí a efektivitu, využívá pokročilé technologie Philips, USB-C dokování a konsolidaci zařízení, čímž šetří místo, energii i náklady – ideální pro kompaktní pracovní prostory.

