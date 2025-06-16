Termíny pro vyhledávání
Obrazovka DisplayHDR 400 s certifikací VESA znamená významný krok dopředu oproti běžným displejům SDR. Na rozdíl od ostatních obrazovek „kompatibilních s HDR“ vytváří skutečný displej DisplayHDR 400 úžasný jas, kontrast a barvy. Díky globálnímu tlumení a minimálnímu jasu 400 nitů se obraz oživuje výraznými prvky a vyznačují se hlubší černou ve více odstínech. Odkrývá plnější paletu sytých nových barev, což přináší vizuální zážitky, které upoutají vaše smysly.
Tato funkce je ideální pro videokonference s více účastníky. Když se k zobrazení webkamery připojí jedna či více osob, rámeček se automaticky upraví a zvětší tak, aby kamera zachytila všechny členy týmu. A pokud účastníci zobrazení webkamery opustí, rámeček se znovu přizpůsobí, což kameru činí skvělou pro delší schůzky či týmové hovory.
Udělejte si videokonference o něco pohodlnější. Když uživatelé natočí webkameru o 30 stupňů dozadu či dopředu, mohou nyní pohodlně vyřizovat hovory a účastnit se meetingů v jakékoliv pohodlné pozici.
Tato funkce vám zajistí soukromí a optimální spolupráci při práci v rušné kanceláři. Když chce uživatel sdělit ostatním, že je zaneprázdněn, může jednoduše stisknout programovatelnou klávesu Busylight, kterou nalezne v nastavení monitoru vlevo dole, a světlo umístěné na webkameře se rozsvítí červeně. Kromě toho je možno funkci Busylight synchronizovat také se stavem uživatele v aplikaci Microsoft Teams.
49palcová obrazovka 32:9 SuperWide, s rozlišením 5120 x 1440, je určena k nahrazení nastavení více obrazovek při hromadném širokoúhlém sledování. Je to jako postavit vedle sebe dva 27palcové displeje 16:9 Quad HD. Monitory SuperWide nabízejí plochu obrazovky odpovídající dvěma monitorům bez komplikovaného nastavení.
Technologie SoftBlue nabízí zvýšený vizuální komfort a ochranu před nepříznivými účinky na zdraví způsobenými dlouhodobým vystavením modrému světlu. Díky panelu s nízkým obsahem modrého světla je poměr světla vyzařovaného displejem v rozsahu 415–455 nm až 400–500 nm snížen na méně než 50 %. Výsledkem je, že technologie SoftBlue poskytuje optimální vizuální komfort, minimalizuje namáhání očí a podporuje dlouhodobé soustředění. Nemluvě o tom, že technologie SoftBlue LED je testována a certifikována TÜV Rheinland pro nízkou úroveň modrého světla (hardwarové řešení) pro svou účinnost při snižování emisí modrého světla.
Ukládání sluchátek je s touto funkcí nepřekonatelné. Opatrně zatáhněte za háček umístěný na boku monitoru směrem dolů. Díky této funkci budete mít pořádek na pracovním stole a nabídne také praktické řešení uspořádání kabeláže na pracovišti.
Displej Philips splňuje standard TUV Rheinland Eyesafe® a plně vás tak chrání před dlouhým vystavením modrému světlu. Vždy zapnutý filtr modrého světla pomáhá předejít únavě očí z digitálních obrazovek, ale také garantuje přesnost barev.
