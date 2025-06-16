  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    Professional use
    1 recenze

    Curved Business Monitor

    Nová produktivita pracovních procesů

    Obvyklá maloobchodní cena

    Tento výrobek se již nevyrábí
    Zobrazit všechny modely

    Monitory Philips

    Zakrivené

    Zakrivené monitory Philips umocňují osobní pracovní zážitek tím, že obklopují vaše zorné pole a následují přirozený tvar oka. Vzniká tak jemný, pohlcující efekt, který podporuje soustředění, omezuje rušivé vlivy a zlepšuje ergonomické pohodlí při sledování.

    Standardní fotografie výrobku Alternativní fotografie produktu Alternativní fotografie produktu

    DisplayHDR 400

    Obrazovka DisplayHDR 400 pro úžasně realisticky barevný obraz

    Obrazovka DisplayHDR 400 s certifikací VESA znamená významný krok dopředu oproti běžným displejům SDR. Na rozdíl od ostatních obrazovek „kompatibilních s HDR" vytváří skutečný displej DisplayHDR 400 úžasný jas, kontrast a barvy. Díky globálnímu tlumení a minimálnímu jasu 400 nitů se obraz oživuje výraznými prvky a vyznačují se hlubší černou ve více odstínech. Odkrývá plnější paletu sytých nových barev, což přináší vizuální zážitky, které upoutají vaše smysly.

    Webkamera s funkcí Autoframing

    Webkamera s funkcí Autoframing: pro dynamické videohovory

    Tato funkce je ideální pro videokonference s více účastníky. Když se k zobrazení webkamery připojí jedna či více osob, rámeček se automaticky upraví a zvětší tak, aby kamera zachytila všechny členy týmu. A pokud účastníci zobrazení webkamery opustí, rámeček se znovu přizpůsobí, což kameru činí skvělou pro delší schůzky či týmové hovory.

    Nastavitelná webkamera

    Nastavitelná webkamera: pro pohodlné videokonference.

    Udělejte si videokonference o něco pohodlnější. Když uživatelé natočí webkameru o 30 stupňů dozadu či dopředu, mohou nyní pohodlně vyřizovat hovory a účastnit se meetingů v jakékoliv pohodlné pozici.

    Uživatelský návod List výrobku
    Feature Image Busylight

    Busylight: pro nastavení stavu při práci

    Tato funkce vám zajistí soukromí a optimální spolupráci při práci v rušné kanceláři. Když chce uživatel sdělit ostatním, že je zaneprázdněn, může jednoduše stisknout programovatelnou klávesu Busylight, kterou nalezne v nastavení monitoru vlevo dole, a světlo umístěné na webkameře se rozsvítí červeně. Kromě toho je možno funkci Busylight synchronizovat také se stavem uživatele v aplikaci Microsoft Teams.

    Feature Image 2022_MNT_SuperWide_32:9

    Obrazovka 32:9 SuperWide určená k nahrazení nastavení na více obrazovkách

    49palcová obrazovka 32:9 SuperWide, s rozlišením 5120 x 1440, je určena k nahrazení nastavení více obrazovek při hromadném širokoúhlém sledování. Je to jako postavit vedle sebe dva 27palcové displeje 16:9 Quad HD. Monitory SuperWide nabízejí plochu obrazovky odpovídající dvěma monitorům bez komplikovaného nastavení.

    SoftBlue_Feature Image

    Technologie SoftBlue: pro pohodlné sledování

    Technologie SoftBlue nabízí zvýšený vizuální komfort a ochranu před nepříznivými účinky na zdraví způsobenými dlouhodobým vystavením modrému světlu. Díky panelu s nízkým obsahem modrého světla je poměr světla vyzařovaného displejem v rozsahu 415–455 nm až 400–500 nm snížen na méně než 50 %. Výsledkem je, že technologie SoftBlue poskytuje optimální vizuální komfort, minimalizuje namáhání očí a podporuje dlouhodobé soustředění. Nemluvě o tom, že technologie SoftBlue LED je testována a certifikována TÜV Rheinland pro nízkou úroveň modrého světla (hardwarové řešení) pro svou účinnost při snižování emisí modrého světla.

    Feature Image Earphone Hook_B2U

    Háček na sluchátka: pro přizpůsobení ukládání sluchátek

    Ukládání sluchátek je s touto funkcí nepřekonatelné. Opatrně zatáhněte za háček umístěný na boku monitoru směrem dolů. Díky této funkci budete mít pořádek na pracovním stole a nabídne také praktické řešení uspořádání kabeláže na pracovišti.

    Feature Image Eyesafe_TUV certified logo with ID_RPF 50

    Certifikace Eyesafe s ochranou proti modrému světlu a barevnou přesností

    Displej Philips splňuje standard TUV Rheinland Eyesafe® a plně vás tak chrání před dlouhým vystavením modrému světlu. Vždy zapnutý filtr modrého světla pomáhá předejít únavě očí z digitálních obrazovek, ale také garantuje přesnost barev.

    Široký úhel sledování

    Široký úhel sledování

    Bezrámečkové ultraširokoúhlé displeje jsou ideální pro multitasking a mohou nahradit vícemonitorová řešení. Díky pohlcujícímu zakřivení 1500R/1800R rozšiřují zorné pole a zapojují periferní vidění, což zajišťuje maximální vizuální komfort.

    USB-C Dokování

    USB-C Dokování

    K dispozici je široká nabídka zakřivených monitorů, včetně modelů s integrovaným dokováním USB 3.2 typu C s podporou napájení. Ty vám umožní využívat rychlý přenos dat a flexibilní připojení jak v kanceláři, tak doma.

    Řešení pro každého

    Řešení pro každého

    Zakřivené monitory Philips jsou speciálně tvarovány tak, aby napodobovaly přirozenou křivku oka, minimalizovaly zkreslení a eliminovaly rušivé vjemy, a zároveň vytvořily nenápadně pohlcující efekt, který vás vtáhne dovnitř. Monitory Philips jsou dostupné ve formátech 24", 27", 32", 34", 43" a 49", a mají tak řešení pro každého.

    Curved Business Monitor
    Curved Business Monitor
    * Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm
    * Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
    * Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
    * Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
    * Aby bylo možné přenášet video přes USB-C, musí váš notebook nebo jiné zařízení podporovat režim USB-C DP Alt
    * Činnosti, jako je sdílení obrazovky, online streamování videa a audia přes internet mohou ovlivnit síťový výkon. Celkovou kvalitu audia a videa určuje hardware, šířka pásma a jeho výkon.
    * Abyste mohli využívat funkci napájení a dobíjení pomocí USB-C, váš notebook nebo zařízení musí podporovat specifikace standardu pro dodávání energie prostřednictvím USB. Tyto informace si můžete ověřit v uživatelské příručce notebooku nebo přímo u výrobce.
    * Přívod energie prostřednictvím USB-C tohoto displeje je až 100 W (typicky 96 W), maximální dodávání energie bude záviset na vašem zařízení.
    * Při výpočtu úspory nákladů na energii díky snímači PowerSensor se nezapočítává USB ani dodávání energie.
    * Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.
    * Když je zapnuta funkce Autoframing, kvalita pixelů webkamery je 2M. Když je funkce Autoframing vypnutá, kvalita pixelů webkamery je 5M.
    * Pokud se vám bude zdát připojení přes Ethernet pomalé, otevřete nabídku OSD a vyberte verzi USB 3.0 nebo vyšší, která podporuje rychlost sítě LAN až do 2.5 G.
    * Pětiletá záruka je dobrovolná omezená záruka od výrobce. Platí pouze v zemích uvedených na adrese https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Zákazníkům je poskytována navíc k jejich zákonným právům v rámci platných zákonů dané země, aniž by na tato práva měla jakýkoli vliv. Pro koncové uživatele z řad podniků a profesionálů platí pouze podmínky omezené záruky od výrobce.
    * Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.
    * Výrobky a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.

