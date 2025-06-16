  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    Professional use
    recenze

    Curved Business monitor

    Nová produktivita pracovních procesů

    Obvyklá maloobchodní cena

    Tento výrobek se již nevyrábí
    Zobrazit všechny modely

    Monitory Philips

    Dokovací řešení

    Užijte si pohodlí monitorů Philips s USB-C dokováním, které díky jedinému kabelu zjednoduší instalaci a zvýší produktivitu. Prodlouží výdrž notebooku bez dalších adaptérů, umožní připojit všechna zařízení, nastavit daisy chaining i nabíjet telefon. Toto řešení vše v jednom šetří místo, zefektivňuje práci a udržuje pracoviště přehledné.

    Standardní fotografie výrobku Alternativní fotografie produktu Fotografie produktu zepředu

    Displej VA

    Displej VA poskytuje výjimečný obraz se širokými úhly sledování

    Displej Philips VA LED používá pokročilou technologii vícedoménového vertikálního vyrovnání, která vám poskytuje mimořádně vysoké poměry statického kontrastu pro neobyčejně živý a jasný obraz. I když snadno zvládá standardní kancelářské způsoby použití, je obzvláště vhodný pro fotografie, prohlížení webu, filmy, hry a náročné grafické použití. Technologie optimalizovaného řízení obrazových bodů umožňuje mimořádně široký pozorovací úhel 178/178, takže nabídne jasný obraz.

    DisplayHDR 400

    Obrazovka DisplayHDR 400 pro úžasně realisticky barevný obraz

    Obrazovka DisplayHDR 400 s certifikací VESA znamená významný krok dopředu oproti běžným displejům SDR. Na rozdíl od ostatních obrazovek „kompatibilních s HDR“ vytváří skutečný displej DisplayHDR 400 úžasný jas, kontrast a barvy. Díky globálnímu tlumení a minimálnímu jasu 400 nitů se obraz oživuje výraznými prvky a vyznačují se hlubší černou ve více odstínech. Odkrývá plnější paletu sytých nových barev, což přináší vizuální zážitky, které upoutají vaše smysly.

    Zakřivené provedení obrazovky

    Zakřivené provedení obrazovky vás vtáhne ještě víc do děje

    Stolní monitory nabízejí skutečně osobní zážitek, čemuž zakřivené provedení velmi dobře vyhovuje. Zakřivená obrazovka poskytuje příjemný, ale přitom decentní efekt vtažení do děje, který je zaostřený přímo na vás uprostřed stolu.

    Uživatelský návod List výrobku
    Feature Image SmartKVM

    SmartKVM: pro snadné přepínání mezi zdroji.

    Na rozdíl od klasického vestavěného tlačítka přepínače KVM na monitoru umožňuje chytrý přepínač KVM přepínat mezi zdroji kliknutím na tlačítko vaší klávesnice. Při správném zapojení všech zařízení mohou uživatelé jednoduše přepínat mezi zdroji trojím stisknutím klávesy „Ctrl“.

    Feature Image 2022_MNT_SuperWide_32:9

    Obrazovka 32:9 SuperWide určená k nahrazení nastavení na více obrazovkách

    49palcová obrazovka 32:9 SuperWide, s rozlišením 5120 x 1440, je určena k nahrazení nastavení více obrazovek při hromadném širokoúhlém sledování. Je to jako postavit vedle sebe dva 27palcové displeje 16:9 Quad HD. Monitory SuperWide nabízejí plochu obrazovky odpovídající dvěma monitorům bez komplikovaného nastavení.

    Nastavitelná webkamera: pro pohodlné videokonference.

    Udělejte si videokonference o něco pohodlnější. Když uživatelé natočí webkameru o 30 stupňů dozadu či dopředu, mohou nyní pohodlně vyřizovat hovory a účastnit se meetingů v jakékoliv pohodlné pozici.

    Webkamera s funkcí Autoframing: pro dynamické videohovory

    Tato funkce je ideální pro videokonference s více účastníky. Když se k zobrazení webkamery připojí jedna či více osob, rámeček se automaticky upraví a zvětší tak, aby kamera zachytila všechny členy týmu. A pokud účastníci zobrazení webkamery opustí, rámeček se znovu přizpůsobí, což kameru činí skvělou pro delší schůzky či týmové hovory.

    Feature Image Earphone Hook_B2U

    Háček na sluchátka: pro přizpůsobení ukládání sluchátek

    Ukládání sluchátek je s touto funkcí nepřekonatelné. Opatrně zatáhněte za háček umístěný na boku monitoru směrem dolů. Díky této funkci budete mít pořádek na pracovním stole a nabídne také praktické řešení uspořádání kabeláže na pracovišti.

    USB-C Pro Docking

    USB-C Pro Docking

    Pro profesionální uživatele, kteří potřebují nejpokročilejší a nejkomplexnější řešení, vytvořil Philips monitory s vertikálním hybridním dokováním. To umožňuje ještě všestrannější konektivitu, nabízí univerzální replikaci portů a zajišťuje vyšší kvalitu přenosu energie, dat i audio/video signálu.

    USB-C Dokování

    USB-C Dokování

    Nejlepším řešením pro firemní a kancelářské prostředí je unikátní USB-C dokování, které kombinuje USB-C, RJ45 a DP-out pro ještě větší pohodlí. Dokonale nahrazuje objemné externí dokovací stanice, snižuje nepořádek na pracovních stolech a zároveň zajišťuje vysokou úroveň konektivity.

    Řešení pro každého

    Hybridní připojení

    Součástí naší řady Pro Docking jsou také monitory Philips, které podporují notebooky připojující se pouze přes tradiční USB-A. Hybridní monitory mají integrovanou USB dokovací stanici s technologií DisplayLink pro univerzální replikaci portů, což umožňuje přístup k periferiím, jako je klávesnice, myš nebo RJ-45 Ethernet, prostřednictvím jediného duálního kabelu USB-C/A.

    Curved Business monitor
    Curved Business monitor
    * Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm
    * Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
    * Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
    * Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
    * Aby bylo možné přenášet video přes USB-C, musí váš notebook nebo jiné zařízení podporovat režim USB-C DP Alt
    * Činnosti, jako je sdílení obrazovky, online streamování videa a audia přes internet mohou ovlivnit síťový výkon. Celkovou kvalitu audia a videa určuje hardware, šířka pásma a jeho výkon.
    * Abyste mohli využívat funkci napájení a dobíjení pomocí USB-C, váš notebook nebo zařízení musí podporovat specifikace standardu pro dodávání energie prostřednictvím USB. Tyto informace si můžete ověřit v uživatelské příručce notebooku nebo přímo u výrobce.
    * Pokud se vám bude zdát připojení přes Ethernet pomalé, otevřete nabídku OSD a vyberte verzi USB 3.0 nebo vyšší, která podporuje rychlost sítě LAN až do 1 G.
    * Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.
    * Pětiletá záruka je dobrovolná omezená záruka od výrobce. Platí pouze v zemích uvedených na adrese https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Zákazníkům je poskytována navíc k jejich zákonným právům v rámci platných zákonů dané země, aniž by na tato práva měla jakýkoli vliv. Pro koncové uživatele z řad podniků a profesionálů platí pouze podmínky omezené záruky od výrobce.
    * Bitová hloubka barev se sníží na 8 bitů; maximální rozlišení může být u rozhraní HDMI 5120 x 1440 při 75 Hz a u rozhraní DisplayPort 5120 x 1440 při 120 Hz
    * Určeno pro notebooky s funkcí DSC; v opačném případě může být maximální rozlišení vstupu a výstupu rozhraní Thunderbolt 4 5120 x 1440 při 60 Hz s 8bitovými barvami u USB 3.2 1. generace.
    * Upozorňujeme, že technologie PowerSensor 2 funguje pouze s nainstalovaným systémem Windows 11. Když je technologie PowerSensor 2 aktivní, zkratka WAL znamená „zamknutí při odchodu“ a zkratka WOA znamená „odemknutí při příchodu“.
    * Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.
    * Výrobky a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.

