Termíny pro vyhledávání
Nákupní košík
Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.
Displej Philips VA LED používá pokročilou technologii vícedoménového vertikálního vyrovnání, která vám poskytuje mimořádně vysoké poměry statického kontrastu pro neobyčejně živý a jasný obraz. I když snadno zvládá standardní kancelářské způsoby použití, je obzvláště vhodný pro fotografie, prohlížení webu, filmy, hry a náročné grafické použití. Technologie optimalizovaného řízení obrazových bodů umožňuje mimořádně široký pozorovací úhel 178/178, takže nabídne jasný obraz.
Obrazovka DisplayHDR 400 s certifikací VESA znamená významný krok dopředu oproti běžným displejům SDR. Na rozdíl od ostatních obrazovek „kompatibilních s HDR“ vytváří skutečný displej DisplayHDR 400 úžasný jas, kontrast a barvy. Díky globálnímu tlumení a minimálnímu jasu 400 nitů se obraz oživuje výraznými prvky a vyznačují se hlubší černou ve více odstínech. Odkrývá plnější paletu sytých nových barev, což přináší vizuální zážitky, které upoutají vaše smysly.
Stolní monitory nabízejí skutečně osobní zážitek, čemuž zakřivené provedení velmi dobře vyhovuje. Zakřivená obrazovka poskytuje příjemný, ale přitom decentní efekt vtažení do děje, který je zaostřený přímo na vás uprostřed stolu.
Na rozdíl od klasického vestavěného tlačítka přepínače KVM na monitoru umožňuje chytrý přepínač KVM přepínat mezi zdroji kliknutím na tlačítko vaší klávesnice. Při správném zapojení všech zařízení mohou uživatelé jednoduše přepínat mezi zdroji trojím stisknutím klávesy „Ctrl“.
49palcová obrazovka 32:9 SuperWide, s rozlišením 5120 x 1440, je určena k nahrazení nastavení více obrazovek při hromadném širokoúhlém sledování. Je to jako postavit vedle sebe dva 27palcové displeje 16:9 Quad HD. Monitory SuperWide nabízejí plochu obrazovky odpovídající dvěma monitorům bez komplikovaného nastavení.
Udělejte si videokonference o něco pohodlnější. Když uživatelé natočí webkameru o 30 stupňů dozadu či dopředu, mohou nyní pohodlně vyřizovat hovory a účastnit se meetingů v jakékoliv pohodlné pozici.
Tato funkce je ideální pro videokonference s více účastníky. Když se k zobrazení webkamery připojí jedna či více osob, rámeček se automaticky upraví a zvětší tak, aby kamera zachytila všechny členy týmu. A pokud účastníci zobrazení webkamery opustí, rámeček se znovu přizpůsobí, což kameru činí skvělou pro delší schůzky či týmové hovory.
Ukládání sluchátek je s touto funkcí nepřekonatelné. Opatrně zatáhněte za háček umístěný na boku monitoru směrem dolů. Díky této funkci budete mít pořádek na pracovním stole a nabídne také praktické řešení uspořádání kabeláže na pracovišti.
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.