    Home use
    recenze

    Brilliance

    Barvy, které nezapřete

    Obvyklá maloobchodní cena

    Tento výrobek se již nevyrábí
    Philips Monitory

    Kolekce pro domácí použití

    Řada monitorů Philips pro domácí použití nabízí bohatý a pestrý výběr displejů inspirovaných dnešními živými a rozmanitými životními styly. Od amatérských fotografů po zkušené online nakupující, od filmových nadšenců po herní fanoušky, od rodin, které chtějí trávit společný čas, až po freelancery hledající spojení práce a zábavy – monitory Philips nabízejí dokonalé řešení pro každého.

    Rozlišení UltraClear 5K UHD

    Rozlišení 5K Ultra HD (5120 x 2880) pro extrémně jasný obraz

    Přesné detaily a zřetelnost díky 14,7 milionům pixelů. Rozlišení 5K Ultra HD, které je čtyřikrát vyšší než Quad HD, umožňuje vytvořit jedinečný dokonalý obraz.

    DisplayHDR 600

    Obrazovka DisplayHDR 600 pro vynikající vizuální zvýraznění

    Obrazovka DisplayHDR 600 s certifikací VESA přináší dramaticky odlišný vizuální zážitek. Na rozdíl od ostatních obrazovek „kompatibilních s HDR“ vytváří skutečný displej DisplayHDR 600 úžasný jas, kontrast a barvy. Za pomoci místního tlumení a vrcholného jasu až 600 nitů se obrázky oživují s výraznými prvky, které se vyznačují hlubší a důmyslnější černou. Odkrývá plnější paletu bohatých nových barev, což přináší vizuální zážitky, které upoutají vaše smysly.

    Calman Ready

    Calman Ready: pro automatickou a jasnou kalibraci barev

    Tato nová technologie umožňuje kalibraci obrazovky za zlomek času, který je potřebný při tradičním postupu, aniž by došlo ke snížení krásného a esteticky příjemného barevného gamutu. Na rozdíl od ruční kalibrace se monitory vybavené funkcí Calman Ready kalibrují automaticky. Tato automatizace zase zajišťuje živou barevnost, která vytváří takzvané „hollywoodské barvy“ a je nejvhodnější pro profese, které vyžadují přesné barevné podání.

    Feature Image 10-bit (generic glossary)

    1,07 miliardy barev pro působivou barevnou hloubku a dokonalou gradaci barev

    Tento displej nabízí vynikající barevnou hloubku s 1,07 miliardy barev a nejkvalitnější gradaci barev, čímž poskytuje plynulý, přesný a živý obraz. Vychutnejte si precizní a realistické grafické zobrazení při hraní her, sledování videí a práci s grafickými aplikacemi, kde jsou barvy zásadní.

    Logo funkce

    Bleskurychlé připojení pro data, video a Ethernet

    Tento dokovací monitor Philips je vybaven připojením Thunderbolt™ 4. V porovnání s konvenčními monitory s USB-C poskytuje Thunderbolt™ 4 bleskově rychlý přenos dat (40 Gb/s), podporuje video ve vysokém rozlišení, nabízí přenos více streamů pro řetězení, 96W napájení pro externí zařízení a poskytuje stabilní ethernetové připojení o rychlosti 1 Gb/s.

    Feature Image Thunderbolt daisy chain setup

    Jednoduché a výkonné řetězení pro sestavu více monitorů

    Řetězení vám umožní ovládat více monitorů a zařízení z jediného portu Thunderbolt na vašem notebooku. Z portu Thunderbolt na notebooku se připojte k tomuto monitoru, z druhého portu Thunderbolt na tomto monitoru se pak můžete připojit k druhému monitoru 4K.

    Pro-level color accuracy

    Živé a přesné barvy díky profesionálním barevným standardům

    Tento monitor vám zajistí živé, realistické barvy díky podpoře širokého barevného prostoru Display-P3, který je ideální pro uživatele počítačů Apple. Barevný prostor Adobe RGB se postará o přesné barvy na práci s fotografiemi a tiskem, zatímco prostor sRGB nabízí konzistentní a spolehlivé barvy pro web a každodenní použití.

    Feature Image 2022_MNT_MultiView technology

    Technologie MultiView umožňuje duální připojení a sledování zároveň

    Displej Philips s technologií MultiView a ultra vysokým rozlišením vám nyní umožní zažít celou spoustu možností pohodlného připojení. Technologie MultiView umožňuje aktivní duální připojení a zobrazení současně, takže můžete zároveň pracovat s více zařízeními, jako jsou například počítač a notebook, takže můžete provádět více náročných úloh.

    Prémiové barvy HDR.

    Jak se vizuální technologie stále více přibližují lidskému vidění, HDR dokonale ovládá „šedou zónu“. Zvýšením kontrastu mezi černou a bílou rozšiřuje rozsah barev i jasu. Díky hlubší černi a jasnějším světlům nabízí HDR špičkovou úroveň detailů a luminance, která přibližuje obraz realitě jako nikdy předtím.

    * Abyste mohli využívat funkci napájení a dobíjení pomocí USB-C, váš notebook nebo zařízení musí podporovat specifikace standardu pro dodávání energie prostřednictvím USB. Tyto informace si můžete ověřit v uživatelské příručce notebooku nebo přímo u výrobce.
    * Aby bylo možné přenášet video přes USB-C, musí váš notebook nebo jiné zařízení podporovat režim USB-C DP Alt
    * Pokrytí REC709 na základě CIE1931, pokrytí Adobe RGB, DCI-P3 a Display-P3 na základě systému CIE 1976, oblast sRGB na základě systému CIE 1931, oblast NTSC na základě systému CIE 1976.
    * V souladu s nízkou hladinou modrého světla: poměr světelných emisí displeje se pohybuje mezi 415–455 nm na 400–500 nm, přičemž emise jsou nižší než 50 %.
    * Upozorňujeme, že technologie PowerSensor 2 funguje pouze s nainstalovaným systémem Windows 11. Když je technologie PowerSensor 2 aktivní, zkratka WAL znamená „zamknutí při odchodu“ a zkratka WOA znamená „odemknutí při příchodu“.
    * Upozorňujeme, že webová kamera s funkcí Autoframing, včetně funkce přiblížení/oddálení pro dlouhé i krátké vzdálenosti, je řízena a ovládána pomocí umělé inteligence.
    * Produkty a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.
    * Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.

