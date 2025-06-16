Termíny pro vyhledávání
Nákupní košík
Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.
Přesné detaily a zřetelnost díky 14,7 milionům pixelů. Rozlišení 5K Ultra HD, které je čtyřikrát vyšší než Quad HD, umožňuje vytvořit jedinečný dokonalý obraz.
Obrazovka DisplayHDR 600 s certifikací VESA přináší dramaticky odlišný vizuální zážitek. Na rozdíl od ostatních obrazovek „kompatibilních s HDR“ vytváří skutečný displej DisplayHDR 600 úžasný jas, kontrast a barvy. Za pomoci místního tlumení a vrcholného jasu až 600 nitů se obrázky oživují s výraznými prvky, které se vyznačují hlubší a důmyslnější černou. Odkrývá plnější paletu bohatých nových barev, což přináší vizuální zážitky, které upoutají vaše smysly.
Tato nová technologie umožňuje kalibraci obrazovky za zlomek času, který je potřebný při tradičním postupu, aniž by došlo ke snížení krásného a esteticky příjemného barevného gamutu. Na rozdíl od ruční kalibrace se monitory vybavené funkcí Calman Ready kalibrují automaticky. Tato automatizace zase zajišťuje živou barevnost, která vytváří takzvané „hollywoodské barvy“ a je nejvhodnější pro profese, které vyžadují přesné barevné podání.
Tento displej nabízí vynikající barevnou hloubku s 1,07 miliardy barev a nejkvalitnější gradaci barev, čímž poskytuje plynulý, přesný a živý obraz. Vychutnejte si precizní a realistické grafické zobrazení při hraní her, sledování videí a práci s grafickými aplikacemi, kde jsou barvy zásadní.
Tento dokovací monitor Philips je vybaven připojením Thunderbolt™ 4. V porovnání s konvenčními monitory s USB-C poskytuje Thunderbolt™ 4 bleskově rychlý přenos dat (40 Gb/s), podporuje video ve vysokém rozlišení, nabízí přenos více streamů pro řetězení, 96W napájení pro externí zařízení a poskytuje stabilní ethernetové připojení o rychlosti 1 Gb/s.
Řetězení vám umožní ovládat více monitorů a zařízení z jediného portu Thunderbolt na vašem notebooku. Z portu Thunderbolt na notebooku se připojte k tomuto monitoru, z druhého portu Thunderbolt na tomto monitoru se pak můžete připojit k druhému monitoru 4K.
Tento monitor vám zajistí živé, realistické barvy díky podpoře širokého barevného prostoru Display-P3, který je ideální pro uživatele počítačů Apple. Barevný prostor Adobe RGB se postará o přesné barvy na práci s fotografiemi a tiskem, zatímco prostor sRGB nabízí konzistentní a spolehlivé barvy pro web a každodenní použití.
Displej Philips s technologií MultiView a ultra vysokým rozlišením vám nyní umožní zažít celou spoustu možností pohodlného připojení. Technologie MultiView umožňuje aktivní duální připojení a zobrazení současně, takže můžete zároveň pracovat s více zařízeními, jako jsou například počítač a notebook, takže můžete provádět více náročných úloh.
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.