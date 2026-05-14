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MonitorMonitor s rozlišením Quad HD

27E2N2500/00

5
| (2) Recenze
Stvořený pro přesnost
Tento monitor je nabitý funkcemi, které vám umožní pracovat s naprostou přesností. Díky rozlišení Quad HD, obnovovací frekvenci 120 Hz a odezvě 1 ms MPRT vám tento monitor poskytne dokonale ostrý a detailní obraz.
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Stvořený pro přesnost

  • Řada 2000

  • 68,6 cm (27")

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

Křišťálově čistý obraz na displeji s rozlišením Quad HD 2560 x 1440 pixelů

Křišťálově čistý obraz na displeji s rozlišením Quad HD 2560 x 1440 pixelů

Tyto obrazovky od společnosti Philips přinášejí křišťálově čistý obraz s rozlišením Quad HD 2560 x 1440 nebo 2560 x 1080 pixelů. Vzhledem k použití vysoce výkonných panelů s velkou hustotou pixelů, umožněnou zdroji s velkou šířkou pásma, se tyto nové displeje postarají o živoucí zobrazení vašich obrázků, snímků a grafiky. Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní informace pro aplikace CAD-CAM, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert zpracovávající ohromné tabulky: značka Philips vám vždy zajistí křišťálově čistý obraz.

SmartContrast pro detaily s bohatou černou barvou

SmartContrast pro detaily s bohatou černou barvou

SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

4
3
2
1

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

18/05/2026

România

România

Ověřený kupující

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

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Upozornění

  1. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  2. Systém MPRT nastaví jas pro snížení rozmazání, takže při zapnutém systému MPRT nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.

  3. MPRT je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí MPRT může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.

  4. Výrobky a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.

  5. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.