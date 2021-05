Holte se tak, jak vám to vyhovuje: objevte nejdůležitější funkce svého holicího strojku a informace o tom, jak se co nejlépe oholit. Procházejte stránku a najděte tipy, jak o holicí strojek pečovat, zaregistrujte svůj výrobek a v případě potřeby získejte podporu – to vše na jednom místě.