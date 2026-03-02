  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

  • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

  • Vrácení zboží do 30 dní

  • Získejte 10 % slevu  

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    • Vypněte hluk, užijte si nošení Vypněte hluk, užijte si nošení Vypněte hluk, užijte si nošení

      Pravá bezdrátová sluchátka

      TAT2200PK/00

      Celkové hodnocení / 5
      • Recenze Recenze Recenze Recenzí

      Vypněte hluk, užijte si nošení

      Prožijte každý den se skutečně bezdrátovými sluchátky, která jsou lehčí, lépe sedí a mají skvělý zvuk. Aktivní potlačení hluku vám umožní poslouchat bez rušivých vlivů, zatímco texturované koncovky drží sluchátka pohodlně na místě.

      Zobrazit všechny výhody

      Dostupné verze:

      Podobné výrobky

      Zobrazit vše Sluchátka s funkcí potlačení šumu

      Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma

      Nakupte více, plaťte méně

      Cena za sadu

      Toto přeskočit

      Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:

      Přidat příslušenství

      Tento výrobek
      Pravá bezdrátová sluchátka
      - {discount-value}

      Pravá bezdrátová sluchátka

      celkem

      recurring payment

      Vypněte hluk, užijte si nošení

      • Malá sluchátka. Pohodlné nošení
      • Aktivní potlačení šumu
      • Technologie 4 mikrofonů
      • Přirozený zvuk. Dynamické basy

      Skvělý zvuk ze sluchátek na každý den, která sedí jako ulitá

      Texturované koncovky SecureFit vám poskytnou lehčí a pohodlnější nošení sluchátek a zároveň vytvoří dobré utěsnění pro ještě lepší zvuk. Funkce jako Dynamic Bass vám umožní vychutnat si plnou sílu vašich oblíbených skladeb, i když posloucháte potichu.

      Svou hudbu vždy uslyšíte díky aktivnímu potlačení hluku

      Aktivní potlačení hluku redukuje vnější hluk, takže se můžete soustředit na svou hudbu, podcasty a hovory. Můžete jej zapnout nebo vypnout pomocí sluchátek nebo naší doprovodné aplikace a režim Awareness vám umožní vnímat vnější zvuky.

      Technologie 4 mikrofonů. Čistší hovory i na místech plných lidí.

      Tato sluchátka se mohou pochlubit čtyřmi mikrofony, z nichž dva ve spolupráci s algoritmem umělé inteligence na redukci hluku zajišťují mimořádnou čistotu hovorů. I když budete v rušné kavárně, váš hlas bude znít jasně a osobu, se kterou hovoříte, nebude rušit okolní dění.

      Vícebodové připojení Bluetooth® a snadné párování

      Kompatibilita s nejnovějšími zařízeními Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovat bez nepříjemných výpadků zvuku a připojit se ke dvěma zařízením najednou. Podporovány jsou také funkce Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair.

      Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4

      Ať už je venku jakékoli počasí, díky stupni krytí IPX4 jsou tato sluchátka plně odolná proti stříkající vodě, takže jim nevadí ani trocha deště. Chcete je nosit za obzvlášť horkého dne? Pár kapek potu jim rovněž neublíží.

      Nabíjecí pouzdro kapesních rozměrů s otvorem na šňůrku

      Malé nabíjecí pouzdro se snadno vejde do kapsy, nebo můžete připevnit šňůrku k otvoru a zavěsit pouzdro na tašku nebo poutko na opasek. Režim Mono znamená, že můžete používat jedno sluchátko, zatímco druhé se nabíjí.

      Až 36 hodin přehrávání s pouzdrem

      S vypnutým potlačením hluku získáte 8 hodin přehrávání na plné nabití a dalších 28 hodin z nabíjecího pouzdra (se zapnutým potlačením hluku získáte 6 hodin a dalších 21 hodin z pouzdra). Při rychlém dobití získáte za 10 minut v pouzdře další 2 hodiny používání. Pouzdro lze nabíjet přes USB-C.

      Aplikace Philips Headphones. Přizpůsobte si svůj zážitek

      Máte pocit, že vaší hudbě něco chybí? Naše doprovodná aplikace obsahuje intuitivní ekvalizér, který vám umožní vyladit zvuk a vyzkoušet různá nastavení pouhým dotykem prstu. Aplikaci můžete také použít k aktivaci funkce Dynamic Bass, správě připojených zařízení, aktualizaci firmwaru a dalším účelům.

      Příjemný a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips

      Speciální reproduktory v těchto sluchátkách jsou vyladěny podle charakteristického zvuku společnosti Philips, který vám přináší hřejivý, přirozený zvuk s hlubokými basy. Ať už posloucháte cokoli, poslech si zamilujete.

      Recyklovaný plast s certifikátem GRS. Zodpovědné balení

      V našich produktech používáme recyklované plasty a naše obaly jsou vyrobeny z recyklované lepenky s certifikátem FSC a vložkami vytištěnými na recyklovaném papíře.

      Technické údaje

      • Zvuk

        Frekvenční rozsah
        20–20 000 Hz
        Průměr reproduktoru
        10 mm
        Impedance
        16 ohmů
        Maximální příkon
        3 mW
        Citlivost
        105 dB ± 2 dB (1 kHz, 126 mV)
        Typ reproduktoru
        Dynamický

      • Možnosti připojení

        Verze Bluetooth
        6,0
        Profily Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximální dosah
        Až 10  m
        Vícebodové připojení
        Ano
        Podporovaný kodek
        SBC

      • Vnější obal

        Délka
        43.50  cm
        Počet spotřebitelských balení
        24
        Šířka
        24.50  cm
        Hrubá hmotnost
        2.95  kg
        Výška
        12.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17815 8
        Čistá hmotnost
        1.42  kg
        Hmotnost obalu
        1.53  kg

      • Pohodlí

        Ovládání hlasitosti
        Ano
        Odolnost proti zvýšené vlhkosti
        IPX4
        Podpora aplikace Philips Headphones
        Ano
        Režim Mono pro TWS
        Ano
        Možnost aktualizace firmwaru
        Ano
        Typ ovládání
        Dotykový panel
        Gogle Fast Pair
        Ano
        Microsoft Swift Pair
        Ano

      • Vnitřní krabice

        Délka
        11.30  cm
        Počet spotřebitelských balení
        3
        Šířka
        10.40  cm
        Výška
        10.00  cm
        Čistá hmotnost
        0.18  kg
        Hrubá hmotnost
        0.32  kg
        Hmotnost obalu
        0.14  kg
        GTIN
        2 48 95229 17815 5

      • Napájení

        Počet baterií
        3 ks
        Doba nabíjení
        2  hodin
        Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá)
        6 + 21  hodin
        Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá)
        8 + 28  hodin
        Rychlé nabíjení
        10 mins for 2 hrs
        Typ baterie (nabíjecí pouzdro)
        Lithium Polymer (built-in)
        Typ baterie (sluchátka)
        Lithium Polymer (built-in)
        Hmotnost baterie (celková)
        10.1  g
        Kapacita baterie (pouzdro)
        410  mAh
        Kapacita baterie (sluchátka)
        50  mAh

      • Rozměry balení

        Výška
        11.2  cm
        Typ balení
        Karton
        Typ umístění poličky
        Zavěšení
        Šířka
        9.6  cm
        Hloubka
        3.4  cm
        Počet zahrnutých výrobků
        1
        EAN
        48 95229 17815 1
        Hrubá hmotnost
        0.085  kg
        Čistá hmotnost
        0.059  kg
        Hmotnost obalu
        0.026  kg

      • Příslušenství

        Stručný návod
        Ano
        Ušní nástavce
        3 páry (S/M/L)
        Nabíjecí pouzdro
        Ano

      • Design

        Barva
        Růžová
        Způsob nošení
        Do uší
        Materiál náušníků
        Silikon
        Padnou do uší
        Do uší
        Typ, který padne do uší
        Silikonová koncovka sluchátek

      • Telekomunikace

        Mikrofon pro volání
        2 mics for each side

      • Rozměry

        Rozměry nabíjecího pouzdra (Š x H x V)
        3.83 x 2.65 x 5.73  cm
        Rozměry sluchátka (Š x H x V)
        1.51 x 2.16 x 1.87  cm
        Celková hmotnost
        0.034  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20824 7

      • Vlastnosti rozhraní ANC

        Technologie ANC
        FF
        Režim Awareness
        Ano
        Mikrofon pro technologii ANC
        2 mikrofony
        ANC (aktivní potlačení hluku)
        Ano

      • Hlasový asistent

        Kompatibilní s hlasovým asistentem
        • Apple Siri
        • Asistent Google
        Aktivace hlasového asistenta
        Multifunkční ovládání dotykem
        Podpora hlasového asistenta
        Ano

      • Udržitelnost

        Plastový plášť
        obsahuje 55 % recyklovaného polykarbonátu TE-00132492 s certifikací GRS

      Badge-D2C

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.

      Navrhované výrobky

      Naposledy prohlížené výrobky

      Recenze

      Buďte první, kdo ohodnotí tuto položku

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Všechna práva vyhrazena.

      Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.