TAT2200BK/00
Vypněte hluk, užijte si nošení
Prožijte každý den se skutečně bezdrátovými sluchátky, která jsou lehčí, lépe sedí a mají skvělý zvuk. Aktivní potlačení hluku vám umožní poslouchat bez rušivých vlivů, zatímco texturované koncovky drží sluchátka pohodlně na místě.Zobrazit všechny výhody
Pravá bezdrátová sluchátka
Texturované koncovky SecureFit vám poskytnou lehčí a pohodlnější nošení sluchátek a zároveň vytvoří dobré utěsnění pro ještě lepší zvuk. Funkce jako Dynamic Bass vám umožní vychutnat si plnou sílu vašich oblíbených skladeb, i když posloucháte potichu.
Aktivní potlačení hluku redukuje vnější hluk, takže se můžete soustředit na svou hudbu, podcasty a hovory. Můžete jej zapnout nebo vypnout pomocí sluchátek nebo naší doprovodné aplikace a režim Awareness vám umožní vnímat vnější zvuky.
Tato sluchátka se mohou pochlubit čtyřmi mikrofony, z nichž dva ve spolupráci s algoritmem umělé inteligence na redukci hluku zajišťují mimořádnou čistotu hovorů. I když budete v rušné kavárně, váš hlas bude znít jasně a osobu, se kterou hovoříte, nebude rušit okolní dění.
Kompatibilita s nejnovějšími zařízeními Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovat bez nepříjemných výpadků zvuku a připojit se ke dvěma zařízením najednou. Podporovány jsou také funkce Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair.
Ať už je venku jakékoli počasí, díky stupni krytí IPX4 jsou tato sluchátka plně odolná proti stříkající vodě, takže jim nevadí ani trocha deště. Chcete je nosit za obzvlášť horkého dne? Pár kapek potu jim rovněž neublíží.
Malé nabíjecí pouzdro se snadno vejde do kapsy, nebo můžete připevnit šňůrku k otvoru a zavěsit pouzdro na tašku nebo poutko na opasek. Režim Mono znamená, že můžete používat jedno sluchátko, zatímco druhé se nabíjí.
S vypnutým potlačením hluku získáte 8 hodin přehrávání na plné nabití a dalších 28 hodin z nabíjecího pouzdra (se zapnutým potlačením hluku získáte 6 hodin a dalších 21 hodin z pouzdra). Při rychlém dobití získáte za 10 minut v pouzdře další 2 hodiny používání. Pouzdro lze nabíjet přes USB-C.
Máte pocit, že vaší hudbě něco chybí? Naše doprovodná aplikace obsahuje intuitivní ekvalizér, který vám umožní vyladit zvuk a vyzkoušet různá nastavení pouhým dotykem prstu. Aplikaci můžete také použít k aktivaci funkce Dynamic Bass, správě připojených zařízení, aktualizaci firmwaru a dalším účelům.
Speciální reproduktory v těchto sluchátkách jsou vyladěny podle charakteristického zvuku společnosti Philips, který vám přináší hřejivý, přirozený zvuk s hlubokými basy. Ať už posloucháte cokoli, poslech si zamilujete.
V našich produktech používáme recyklované plasty a naše obaly jsou vyrobeny z recyklované lepenky s certifikátem FSC a vložkami vytištěnými na recyklovaném papíře.
