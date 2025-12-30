  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    Bezdrátová sluchátka přes uši

      Bezdrátová sluchátka přes uši

      TAH2500BK/10

      Celkové hodnocení / 5
      • Recenze Recenze Recenze Recenzí

      Vynikající pohodlí, skvělý zvuk

      Nasaďte si tato bezdrátová sluchátka přes uši a užijte si skutečný komfort při poslechu. Získáte bohatý zvuk s extra basy a až 50 hodin přehrávání.

      Dostupné verze:

      Vynikající pohodlí, skvělý zvuk

      • Potlačení hluku
      • Lehká sluchátka přes uši
      • Přirozený zvuk. Extra basy
      • Až 50 hodin přehrávání

      Nechte se pohltit díky potlačení hluku

      Funkce potlačení hluku ztiší okolní hluk, včetně větru, abyste se mohli soustředit na hudbu nebo hovory. Chcete lépe slyšet, co se děje kolem vás? Stisknutím tlačítka aktivujte režim Awareness.

      Skvělý zvuk s režimem extra basů

      Díky 40mm reproduktorům získáte skvělý zvuk a díky konstrukci přes uši také dobrou pasivní izolaci hluku. Můžete si tak vychutnat plný výkon svých oblíbených skladeb.

      Až 50 hodin přehrávání a rychlé nabíjení

      Díky výdrži, která pokryje až 50 hodin přehrávání vám tato bezdrátová sluchátka vystačí na spoustu playlistů. Prostřednictvím rozhraní USB-C se plně dobijí za pouhé 2 hodiny, zatímco 15minutové rychlodobití vám zajistí dostatek energie na dalších 10 hodin přehrávání.

      Spolehlivé vícebodové připojení Bluetooth

      Pokročilé připojení Bluetooth zajistí stabilnější připojení, plynulé streamování a možnost připojit se ke dvěma zařízením Bluetooth současně (iOS či Android). Poslouchejte bez vyrušení svůj playlist nebo podcast, a to beze změn zvuku.

      Zřetelné hovory. Všichni uslyší, co říkáte

      Váš hlas bude během hovorů křišťálově čistý. Speciální mikrofon zachytí váš hlas, zatímco algoritmus potlačení hluku ztiší zvuky v pozadí.

      Tak lehká a pohodlná, že je můžete nosit celé hodiny

      Tato sluchátka přes uši jsou navržena pro každodenní pohodlí. Lehký polstrovaný náhlavní oblouk jemně spočívá na hlavě, zatímco měkké náušníky zajišťují perfektní přilnavost. Každý náušník je polstrovaný PU kůží, která je příjemná na dotek a kombinuje dlouhodobé pohodlí se snadnou údržbou.

      Aplikace Philips Headphones. Přizpůsobte si nastavení a ovládání

      Naše praktická doprovodná aplikace vám umožní spravovat připojená zařízení nebo vypnout potlačení hluku. Aplikaci můžete také použít k jemnému doladění zvukového profilu.

      Teplý, detailní a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips

      Od hudby až po podcasty – s těmito bezdrátovými sluchátky si užijete naplno cokoli, co rádi posloucháte. Vychutnejte si teplý a detailní zvuk s bohatými basy z reproduktorů, které jsou vyladěny na kvalitu značkového zvuku společnosti Philips.

      Technické údaje

      • Zvuk

        Akustický systém
        Uzavřený
        Frekvenční rozsah
        20–20 000 Hz
        Impedance
        32 ohmů
        Citlivost
        112 dB (1 kHz)
        Průměr reproduktoru
        40  mm
        Maximální příkon
        30  mW
        Typ reproduktoru
        Dynamický

      • Možnosti připojení

        Verze Bluetooth
        6,0
        Profily Bluetooth
        • AVRCP
        • A2DP
        • HFP
        Maximální dosah
        Až 10  m
        Vícebodové připojení
        Ano
        Podporovaný kodek
        SBC
        Konektor pro připojení sluchátek
        3.5  mm

      • Vnější obal

        Délka
        36.20  cm
        Počet spotřebitelských balení
        6
        Šířka
        21.60  cm
        Hrubá hmotnost
        2.76  kg
        Výška
        23.60  cm
        GTIN
        1 48 95229 17304 7
        Čistá hmotnost
        1.39  kg
        Hmotnost obalu
        1.37  kg

      • Pohodlí

        Podpora aplikace Philips Headphones
        Ano
        Možnost aktualizace firmwaru
        Ano
        Typ ovládání
        Tlačítkový panel

      • Napájení

        Počet baterií
        1 ks
        Doba nabíjení
        2  hodin
        Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá)
        45  hodin
        Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá)
        50  hodin
        Rychlé nabíjení
        15 mins for 10 hrs
        Hmotnost baterie (celková)
        9.6  g
        Kapacita baterie (sluchátka)
        500  mAh
        Typ baterie (sluchátka)
        Lithium-polymerová (vestavěná)

      • Rozměry balení

        Výška
        22  cm
        Typ balení
        Karton
        Typ umístění poličky
        Zavěšení
        Šířka
        20.2  cm
        Hloubka
        5.8  cm
        Počet zahrnutých výrobků
        1
        EAN
        48 95229 17304 0
        Hrubá hmotnost
        0.4  kg
        Čistá hmotnost
        0.232  kg
        Hmotnost obalu
        0.168  kg

      • Rozměry výrobku

        Výška
        19.76  cm
        Šířka
        16.57  cm
        Hloubka
        8.29  cm
        Hmotnost
        0.207  kg

      • Příslušenství

        Stručný návod
        Ano
        Nabíjecí kabel
        Kabel USB-C, 200 mm

      • Design

        Barva
        Černá
        Způsob nošení
        Sluchátkový oblouk
        Skládací design
        Plochý/vnitřní
        Materiál náušníků
        Paměťová pěna
        Padnou do uší
        Přes uši
        Typ náušníku
        Uzavřená konstrukce

      • Telekomunikace

        Mikrofon pro volání
        1 mic

      • Vlastnosti rozhraní ANC

        Technologie ANC
        FF
        Režim Awareness
        Ano
        Mikrofon pro technologii ANC
        2 mikrofony
        ANC (aktivní potlačení hluku)
        Ano

      • Hlasový asistent

        Kompatibilní s hlasovým asistentem
        • Apple Siri
        • Asistent Google
        Aktivace hlasového asistenta
        Stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení
        Podpora hlasového asistenta
        Ano

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.

