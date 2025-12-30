Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma
2000 series
Bezdrátová sluchátka přes uši
celkem
recurring payment
Vynikající pohodlí, skvělý zvuk
Potlačení hluku
Lehká sluchátka přes uši
Přirozený zvuk. Extra basy
Až 50 hodin přehrávání
Nechte se pohltit díky potlačení hluku
Funkce potlačení hluku ztiší okolní hluk, včetně větru, abyste se mohli soustředit na hudbu nebo hovory. Chcete lépe slyšet, co se děje kolem vás? Stisknutím tlačítka aktivujte režim Awareness.
Skvělý zvuk s režimem extra basů
Díky 40mm reproduktorům získáte skvělý zvuk a díky konstrukci přes uši také dobrou pasivní izolaci hluku. Můžete si tak vychutnat plný výkon svých oblíbených skladeb.
Až 50 hodin přehrávání a rychlé nabíjení
Díky výdrži, která pokryje až 50 hodin přehrávání vám tato bezdrátová sluchátka vystačí na spoustu playlistů. Prostřednictvím rozhraní USB-C se plně dobijí za pouhé 2 hodiny, zatímco 15minutové rychlodobití vám zajistí dostatek energie na dalších 10 hodin přehrávání.
Spolehlivé vícebodové připojení Bluetooth
Pokročilé připojení Bluetooth zajistí stabilnější připojení, plynulé streamování a možnost připojit se ke dvěma zařízením Bluetooth současně (iOS či Android). Poslouchejte bez vyrušení svůj playlist nebo podcast, a to beze změn zvuku.
Zřetelné hovory. Všichni uslyší, co říkáte
Váš hlas bude během hovorů křišťálově čistý. Speciální mikrofon zachytí váš hlas, zatímco algoritmus potlačení hluku ztiší zvuky v pozadí.
Tak lehká a pohodlná, že je můžete nosit celé hodiny
Tato sluchátka přes uši jsou navržena pro každodenní pohodlí. Lehký polstrovaný náhlavní oblouk jemně spočívá na hlavě, zatímco měkké náušníky zajišťují perfektní přilnavost. Každý náušník je polstrovaný PU kůží, která je příjemná na dotek a kombinuje dlouhodobé pohodlí se snadnou údržbou.
Aplikace Philips Headphones. Přizpůsobte si nastavení a ovládání
Naše praktická doprovodná aplikace vám umožní spravovat připojená zařízení nebo vypnout potlačení hluku. Aplikaci můžete také použít k jemnému doladění zvukového profilu.
Teplý, detailní a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips
Od hudby až po podcasty – s těmito bezdrátovými sluchátky si užijete naplno cokoli, co rádi posloucháte. Vychutnejte si teplý a detailní zvuk s bohatými basy z reproduktorů, které jsou vyladěny na kvalitu značkového zvuku společnosti Philips.