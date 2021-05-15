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Ukončeno
2 kusy
Pro průtok husté stravy
od 6 měsíců
Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do láhve a nikoli do bříška dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v savičce ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v láhvi mimo bříško dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.
Antikoliková savička Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolikové savičky Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou savičkou.*
Tvar savičky umožňuje bezpečné uzavření láhve a textura zabraňuje stlačení savičky pro pohodlné krmení bez přerušení.
4.9
z 5
36
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Peti2548
15/05/2021
Česká republika
Dudliky avent
Avent lahvicky i dudliky jsou jediné, které naše dvojčátka mají. Nemůžu si vynachválit. Vše naprosto bez problémů, krmení s aventem je radost :)
Výhody
Savicka iminuteje prso proto je tak snadné krmeni
Nevýhody
Žádné nejsoi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF636/27 Antikolikový dudlík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF636/27 Antikolikový dudlík
Miledevce
10/05/2021
Česká republika
Skvela volba
S temito savickami jsem nad miru spokojena. Mala ze zacatku hodne zvracela a tyto savicky spolu s antokolik lahvi a lzickou hodne pomohly.
Výhody
Velmi kvalitni material
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF636/27 Antikolikový dudlík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF636/27 Antikolikový dudlík
Hrushanda
26/05/2020
Česká republika
Úžasně funguje
Po několika odzkoušených lahvičkách jsme zkusili i lahvičku od Aventu. Malý z nich krásné pil a nepolykal vzduch. Nyní už jí i tuhou stravu a tudíž používáme tady tu savičku, do které mu dáváme kašičku. Můžu vřele doporučit.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF636/27 Antikolikový dudlík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF636/27 Antikolikový dudlík
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.
Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011