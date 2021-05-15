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  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

Ukončeno

Philips AventAntikolikový dudlík

SCF636/27

4.9
| (36) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
Náš antikolikový dudlík je navržen pro nepřerušované krmení. Vzduch je udržován v lahvi, takže neproudí do bříška dítěte. Jeho textura zabraňuje stlačení dudlíku pro minimalizaci přerušování krmení a nepohodlí.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

  • 2 kusy

  • Pro průtok husté stravy

  • od 6 měsíců

Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky*

Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky*

Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do láhve a nikoli do bříška dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v savičce ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v láhvi mimo bříško dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.

O 60 % méně podrážděného chování v noci*

O 60 % méně podrážděného chování v noci*

Antikoliková savička Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolikové savičky Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou savičkou.*

Žebrovaná textura zabraňuje stlačení savičky pro krmení bez přerušení

Žebrovaná textura zabraňuje stlačení savičky pro krmení bez přerušení

Tvar savičky umožňuje bezpečné uzavření láhve a textura zabraňuje stlačení savičky pro pohodlné krmení bez přerušení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

36

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

2
1

15/05/2021

Česká republika

Česká republika

Dudliky avent

Avent lahvicky i dudliky jsou jediné, které naše dvojčátka mají. Nemůžu si vynachválit. Vše naprosto bez problémů, krmení s aventem je radost :)

Výhody

Savicka iminuteje prso proto je tak snadné krmeni

Nevýhody

Žádné nejsoi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF636/27 Antikolikový dudlík

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF636/27 Antikolikový dudlík

10/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvela volba

S temito savickami jsem nad miru spokojena. Mala ze zacatku hodne zvracela a tyto savicky spolu s antokolik lahvi a lzickou hodne pomohly.

Výhody

Velmi kvalitni material

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF636/27 Antikolikový dudlík

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF636/27 Antikolikový dudlík

26/05/2020

Česká republika

Česká republika

Úžasně funguje

Po několika odzkoušených lahvičkách jsme zkusili i lahvičku od Aventu. Malý z nich krásné pil a nepolykal vzduch. Nyní už jí i tuhou stravu a tudíž používáme tady tu savičku, do které mu dáváme kašičku. Můžu vřele doporučit.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF636/27 Antikolikový dudlík

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF636/27 Antikolikový dudlík

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.

  2. Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.

  3. Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.

  4. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011