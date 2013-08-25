Zastanawiające jest, jak projektant tego urządzenia widział użytkowanie na podstawce - czy może kamerka powinna być razem z dzieckiem w łóżeczku? Pocieszające jest mocowanie pod statyw, dzięki czemu jest możliwość przykręcenia popularnego "pajączka". Szkoda że nikt nie pomyślał nad możliwością umieszczenia na kamerce przesuwanego (dla ustawienia potrzebnego kąta nachylenia) oczka do podwieszenia nad łóżeczkiem. Kamerka oddalona niespełna metr od dziecka nie wyłapuje wszystkich dźwięków - dziecko musi się rozwyć, by odbiornik przekazał wrzask, o aktywowaniu odbiornika dźwiękiem nie wspominając. Zasięg? - w linii prostej, pomiędzy piętrami nie przekracza 15 metrów. I to pomimo podłączenia kamerki i odbiornika do zasilaczy. A liczyłem na to że będzie można spokojnie zejść do kuchni położonej piętro niżej. Żałuję, że podłączenie odbiornika pod zasilacz nie poprawia odbioru. Poza tym urządzenie jest łatwe w obsłudze, ciekawie wygląda, obsługuje się je intuicyjnie. Bateria pozwala na bezprzewodowe działanie odbiornika przez około 8-10 godzin. Po samodzielnym podwieszeniu kamerki nad łóżeczkiem sprawdza się jako kamerka nadzoru video, dając ładny i czytelny obraz w dzień i w nocy. Tyle że to samo mogłem osiągnąć kupując za mniej niż połowę tej ceny komputerową kamerkę WiFi, która po sparowaniu z routerem, dawałaby mi podgląd w całym domu. Mogę polecić osobom nieposiadającym laptopa/tabletu i sieci WiFi w domu.