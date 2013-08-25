VýrobkyPodpora

Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

3 roky záruky na všechny produkty

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Vždy nablízku dítěti
  • Vždy nablízku dítěti
  • Vždy nablízku dítěti
  • Vždy nablízku dítěti
  • Vždy nablízku dítěti
  • Vždy nablízku dítěti
  • Vždy nablízku dítěti
  • Vždy nablízku dítěti
  • Vždy nablízku dítěti
  • Vždy nablízku dítěti
  • Vždy nablízku dítěti
  • Vždy nablízku dítěti

Ukončeno

Philips AventDigitální elektronická videochůva

SCD600/00

4
| (6) Recenze | 83% Doporučuje tento produkt
Vždy nablízku dítěti
Sledujte a poslouchejte své dítě pomocí nejnovější technologie videosledování dítěte
Zobrazit všechny výhody
ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Elektronická chůva s křišťálově čistým obrazem

Vždy nablízku dítěti

Automatická volba kanálů pro soukromé spojení

Automatická volba kanálů pro soukromé spojení

Díky digitální videotechnologii máte vždy snadné a uklidňující spojení s dítětem

Noční sledování pomocí infračerveného světla pro nepřetržité sledování

Noční sledování pomocí infračerveného světla pro nepřetržité sledování

Infračervené noční sledování umožňuje vždy vidět dítě

Bezdrátová a přenosná jednotka pro rodiče

Bezdrátová a přenosná jednotka pro rodiče

Díky jednotce pro rodiče s dobíjením se můžete pohybovat po domě a zároveň být svému dítěti nablízku.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

6

Recenze

83%

Doporučuje tento produkt

1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

spokojenost

s touto chůvičkou jsem byla spokojená, sice jsem měla menší problémy se signálem okolo domu, ale to se vychytalo a chůvička se osvědčila. Pohybování po domku bylo OK. Velice dobrá vychytávka je i možnost připevnit na stativ. Ukolébavky jsem moc nepoužívala, ale malé minus bylo, že se nedala ovládat hlasitost. Bohužel jsem ji po roce a 3/4 reklamovala - začala vynechávat a nenabíjela se mi. Reklamace byla vyřízena a peníze se mi vrátili.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD600/00 Digitální elektronická videochůva

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD600/00 Digitální elektronická videochůva

28/11/2013

Polska

Polska

świetny produkt nie znam lepszego a na codzień od 10 lat sprzedaje sprzęt elektroniczy i troche kamer widziałem

Potwierdzam zalety produktu o których pisali moi przedmówcy . Produkt ma wszystko . Zasięg jak dobre Wifi domowe u mnie łapie z parteru II piętro dzieki korytarzowi którym piętra są połaczone , na drodze jest tylko 1 para drzwi . Ktoś narzekał na brak mocowań w łózeczku , racja . Lecz sądze że to celowe , myśle że to celowe ponieważ nie powinno sie stawiać takich urządzeń blisko malutkich dzieci ,to szkodzi !!! Te 2-3 metry oddalenie są akurat , jakoś obrazu jest wystarczająca nawet w nocy , a i tak jest świetnie zbierający mikrofon ( na kamerce jest potencjonometr którym możemy ustawić czułość mikrofonu )

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

31/08/2012

Polska

Polska

Dla mnie - produkt idealny

Uważam że to urządzenie nie ma konkurenta - zarówno pod względem jakości wykonania jak i pod względem parametrów technicznych. Przed zakupem przetestowałem kilka wideo-niań i Philips avent zostawia konkurencję daleko w tyle . Jakośc obrazu i dźwięku jest bez porównania lepsza od konkurencji, nie słychać uciążliwych szumów wynikających z bezprzewodowego przesyłania dźwięku, zasięg jest bardzo duży - dziecko śpi na pietrze w domu, a zasięg jest w ogródku po drugiej stronie domu . Rewelacyjnie spisuje się funkcja noktowizji - kilkanaście emiterów IR umieszczonych wokół obiektywu, w zupełnych ciemnościach równomiernie i skutecznie oświetla dziecko . Bardzo przydatne sa dodatkowe funkcje - lampka nocna, choć nie świeci najmocniej, to daje lekką poświatę która pomaga w ciemnościach, trzy przyjemne melodyjki, które działają uspokajająco na dziecko ( przetestowane - moja córeczka bardzo je lubi) , ponadto świetną funkcją jest aktywacja odbiornika głosem, która pozwala na oszczędzanie baterii. Odbiornik posiada praktyczny uchwyt który służy jako podstawka, a po odwróceniu go o 180 stopni, jako zaczep do paska . Sama kamerka - nadajnik, posiada fajną magnetyczną podstawkę, która w wielu przypadkach wystarcza do odpowiedniego ustawienia kamery. W przypadku kiedy chcemy zamontować kamerę na łóżeczku - przydatny jest gwint który posiada standardowy wymiar pod statywy. Ja zakupiłem statyw za 20 zł w jednym z elektromarketów, z trzema giętkimi nóżkami który idzie idealnie wyprofilować tak, żeby zawiesić go na łóżeczku . Polecam !

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu