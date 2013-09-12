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  • Jistota s křišťálově čistým zvukem
  • Jistota s křišťálově čistým zvukem
  • Jistota s křišťálově čistým zvukem
  • Jistota s křišťálově čistým zvukem
  • Jistota s křišťálově čistým zvukem
  • Jistota s křišťálově čistým zvukem
  • Jistota s křišťálově čistým zvukem
  • Jistota s křišťálově čistým zvukem
  • Jistota s křišťálově čistým zvukem
  • Jistota s křišťálově čistým zvukem
  • Jistota s křišťálově čistým zvukem
  • Jistota s křišťálově čistým zvukem
  • Jistota s křišťálově čistým zvukem
  • Jistota s křišťálově čistým zvukem
  • Jistota s křišťálově čistým zvukem
  • Jistota s křišťálově čistým zvukem

Ukončeno

Philips AventElektronická chůva DECT

SCD510/00

4.4
| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Jistota s křišťálově čistým zvukem
Buďte zcela klidní díky nové elektronické chůvě DECT Philips Avent SCD510/00. Můžete se uvolnit s pocitem bezpečí, že je vaše dítě v pořádku a spokojené, i když jste v jiné místnosti.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Nulové rušení zaručené digitální technologií DECT

Jistota s křišťálově čistým zvukem

  • Technologie Crystal Clear

Technologie DECT zajišťuje nulové rušení

Technologie DECT zajišťuje nulové rušení

Technologie DECT zajišťuje nulové rušení jinými zařízeními, která vysílají signál, např. jinými zařízeními pro sledování dětí a bezdrátovými nebo mobilními telefony. Šifrování dat zajišťuje bezpečné a soukromé připojení, takže si můžete být jisti, že své dítě posloucháte pouze vy

Jistota s křišťálově čistým zvukem

Jistota s křišťálově čistým zvukem

I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí uslyšíte naprosto čistě. Technologie DECT zajišťuje vysoce kvalitní a křišťálově čistý zvuk, takže můžete své dítě poslouchat kdykoli

Až 24hodinový provoz před dalším nabitím

Až 24hodinový provoz před dalším nabitím

Malá dobíjecí rodičovská jednotka vám poskytne svobodu bezdrátového sledování po dobu až 24 hodin před dalším nabitím

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

2
1

12/09/2013

Česká republika

Česká republika

chůvička

chůvička má skvělý dosah, baterka vydrží i několik dní po téměř dvou letzech intenzivního používání. ocenila bych možná lepší design a informace o teplotě v pokoji apod.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD510/00 Elektronická chůva DECT

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD510/00 Elektronická chůva DECT

02/09/2013

Česká republika

Česká republika

Spokojenost,jen nepatrně šumí,ale to nejde skoro slyšet

Spokojenost,jen nepatrně šumí,ale to nejde skoro slyšet.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD510/00 Elektronická chůva DECT

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD510/00 Elektronická chůva DECT

05/08/2013

Česká republika

Česká republika

Skvela chuvicka.

Jsem technicky typ, mam rad vychytane veci. U prvniho ditete jsme, na muj popud poridili video chuvicku. U druheho jsme uz byli pouceni a od te doby pouzivame jen tuto. Video chuvicka - zere strasne baterky, musi se furt opravovat jeji natocni v kocarku, ma daleko kratsi dosah (vetsinou pouzivame chuvicku mimo domov, a tam potrebujeme dosah co nejvetsi) a navic jsme furt koukali na display proc se prevaraci a jestli ma otevrene oci nebo se nam to zda. Dalsi moznost byla levnejsi nedigitalni chuvicka. Kamaradka nam predvedla jak takova chuvicka furt trochu sumi a praska a vedeli jsme ze tudy ne. Pak manzelka nasla tyhle chuvicky s DECTem. Protoze jsem IT geek a DECT znam tak jsem zajasal radosti. Chuvicky predcily nase ocekavani. Dosah z opacne strany 2 patroveho na konec zahrady 150m. Bez sumu, uplne cisty zvuk. Vizualni indikace takze i kdyz jste v trochu hlucnejsim prostredi nebo vzdaleni od prijimace tak uvidite ze se neco deje. Navic to diky digitalnimu DECTu umi ovladat vysilac / nastavovat citlivost / mluvit na dite. Navic ma svetlo pro deti a privolavaci tlacitko. Dostali jsme to s dvemi napajenimi a obe jednotky umi nabijet baterky, takze v praxi to probiha tak ze pripojime obe do elektriny a zapneme, kdyz jdeme pryc ta ji proste odpojime a jdem. Ale ta vydrz na baterky je stejne v pohode. Kdyz syn spal 3-4 hodiny tak jsme uhlidali tri takove odpocinky. Na netu se da chuvicka sehnat od 1400Kc. Nejsem zamestnanec Philips, nedostal jsem za tohle zaplaceno nebo slevu. Proste sem jen chtel poradit podobnym ITakum jako jsem ja. A jeste doporucuji aplikaci na hlidani deti do telefonu s Androidem, kdyz vam dite usne v aute a potrebujete si odskocit, tak tam nechate tel a kdyz se neco deje tak on vam zavola manzelcin tel. Programu je nekolik, pohledejte na googlu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD510/00 Elektronická chůva DECT

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD510/00 Elektronická chůva DECT

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu