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Ukončeno
Snadno poslouchejte své dítě
Zajistí bezpečný příjem v domě i okolo domu a minimální rušení jinými zařízeními.
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Minimální rušení z jiných monitorovacích zařízení.
Umožňuje nastavit úroveň hlasitosti, takže uslyšíte každé zasmání, zamumlání a škytnutí
Spona na opasek poskytuje pohodlí a mobilitu.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Aeus
28/06/2012
Polska
Bardzo prosty w obsłudze
Pierwsza niania nie działała - brak połączenia nadajników, ale szybko, w ramach reklamacji, wymieniono mi na nowy, działający już sprzęt. Jestem zadowolona, bo niania jest prosta w obsłudze, a dodatkowo zarówno nadajnik jak i odbiornik mogą działać na baterie, a nie tylko po podłączeniu do prądu. Design nie powala, ale akurat ta kwestia nie spędza mi snu z powiek :-). Dobry dźwięk, niezły zasięg i lampka, która daje mikroświatło. Brakuje mi możliwości odpowiedzi dziecku, czyli jakby funkcji odbiornika, która pozwala działać jak mikrofon - byłoby funkcjonalniej.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania