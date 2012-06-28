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Ukončeno

Philips AventAnalogová dětská chůvička

SCD481/00

4

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Snadno poslouchejte své dítě

Zajistí bezpečný příjem v domě i okolo domu a minimální rušení jinými zařízeními.

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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Dosah až 200 m

Snadno poslouchejte své dítě

Minimální rušení z jiných monitorovacích zařízení

Minimální rušení z jiných monitorovacích zařízení.

Vyberte si nejvhodnější úroveň hlasitosti dle hluku okolí

Vyberte si nejvhodnější úroveň hlasitosti dle hluku okolí

Umožňuje nastavit úroveň hlasitosti, takže uslyšíte každé zasmání, zamumlání a škytnutí

Spona na opasek poskytuje pohodlí a mobilitu.

Spona na opasek poskytuje pohodlí a mobilitu.

Spona na opasek poskytuje pohodlí a mobilitu.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

28/06/2012

Polska

Polska

Bardzo prosty w obsłudze

Pierwsza niania nie działała - brak połączenia nadajników, ale szybko, w ramach reklamacji, wymieniono mi na nowy, działający już sprzęt. Jestem zadowolona, bo niania jest prosta w obsłudze, a dodatkowo zarówno nadajnik jak i odbiornik mogą działać na baterie, a nie tylko po podłączeniu do prądu. Design nie powala, ale akurat ta kwestia nie spędza mi snu z powiek :-). Dobry dźwięk, niezły zasięg i lampka, która daje mikroświatło. Brakuje mi możliwości odpowiedzi dziecku, czyli jakby funkcji odbiornika, która pozwala działać jak mikrofon - byłoby funkcjonalniej.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu