    Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

      Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

      SCD323/20

      Celkové hodnocení / 5
      Recenze

      Snadné odsávání

      Elektrická odsávačka mateřského mléka Philips Avent zajišťuje optimální průtok mléka a dokáže se snadno přizpůsobit tvaru a velikosti vašich prsou. Pohodlná, rychlá a praktická pomoc pro každou novopečenou maminku.

      Snadné odsávání

      Odsávání na míru díky 4 + 4 úrovním nastavení

      Odsávání na míru díky 4 + 4 úrovním nastavení

      Nastavte vše potřebné pro každé odsávání podle svých potřeb pomocí široké nabídky nastavení stimulace a odsávání. Naše odsávačka mateřského mléka nabízí 4 úrovně stimulace a 4 úrovně odsávání pro individuální zkušenost.

      Funkce paměti

      Funkce paměti

      Víte, co vám vyhovuje? Odsávačka si automaticky pamatuje vaše poslední nastavení, takže si stačí jen sednout a stisknout tlačítko start.

      Měkká přizpůsobivá silikonová vložka

      Měkká přizpůsobivá silikonová vložka

      Jedna velikost pro všechny. Silikonová vložka se jemně ohýbá a přizpůsobuje se bradavce.

      Malá a kompaktní

      Malá a kompaktní

      Malá a kompaktní motorová jednotka

      Minimální počet dílů a intuitivní sestavení

      Minimální počet dílů a intuitivní sestavení

      Náš systém uzavřeného odsávání zajišťuje, že mléko zůstane mimo hadičky, takže zbývá méně dílů na čištění. Díky menšímu počtu dílů je také snadné odsávačku znovu sestavit.

      Zdravé skladování mateřského mléka

      Zdravé skladování mateřského mléka

      Praktické, předem sterilizované sáčky na jedno použití zajistí bezpečné skladování cenného mateřského mléka kojících maminek.

      Technické údaje

      • Spotřeba

        Připojení USB-C
        Ano
        Napětí v síti
        5 V a ≥1 A
        Napájecí jednotka není součástí balení. Nelze nabíjet, možné je pouze použití s kabelem.
        Ano

      • Materiál

        0 % BPA*
        Ano

      • Co je součástí

        Sáčky na mléko
        5 ks
        Motorová jednotka
        Ano
        Silikonová hadička
        Ano
        Kabel USB-C
        Ano
        Lahev Natural (125 ml)
        Ano
        Sada pro odsávání
        Ano
        Šroubovací víčko
        Ano
        Uzavírací destička
        1 ks
        Dudlík s pomalým průtokem
        1 ks
        Prsní vložky
        4 ks

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.
      • V souladu s nařízením EU 10/2011 – týká se pouze lahve a dalších dílů, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem.

