SCD323/20
Snadné odsávání
Elektrická odsávačka mateřského mléka Philips Avent zajišťuje optimální průtok mléka a dokáže se snadno přizpůsobit tvaru a velikosti vašich prsou. Pohodlná, rychlá a praktická pomoc pro každou novopečenou maminku.
Nastavte vše potřebné pro každé odsávání podle svých potřeb pomocí široké nabídky nastavení stimulace a odsávání. Naše odsávačka mateřského mléka nabízí 4 úrovně stimulace a 4 úrovně odsávání pro individuální zkušenost.
Víte, co vám vyhovuje? Odsávačka si automaticky pamatuje vaše poslední nastavení, takže si stačí jen sednout a stisknout tlačítko start.
Jedna velikost pro všechny. Silikonová vložka se jemně ohýbá a přizpůsobuje se bradavce.
Malá a kompaktní motorová jednotka
Náš systém uzavřeného odsávání zajišťuje, že mléko zůstane mimo hadičky, takže zbývá méně dílů na čištění. Díky menšímu počtu dílů je také snadné odsávačku znovu sestavit.
Praktické, předem sterilizované sáčky na jedno použití zajistí bezpečné skladování cenného mateřského mléka kojících maminek.
