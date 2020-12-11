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Ukončeno
40PFH6550/88
Tenký LED televizor Full HD se systémem Android
Víc než jen hezký: televizor FHD řady 6500 s výkonem systému Android. Pro začátek je tu systém Perfect Pixel HD pro skvělý obraz; technologie Ambilight, moderní design a poctivé materiály váš zážitek pozvednou o úroveň výš.
102 cm (40")
Full HD LED TV
Dvoujádrový procesor, 8GB rozšiřitelný
DVB-T/C
Moderní design, který ideálně doplní vybavení vaší domácnosti. Protože váš televizor by měl vypadat stejně nádherně vypnutý i zapnutý.
Technologie Micro Dimming Pro optimalizuje kontrast na vašem televizoru na základě světelných podmínek v okolním prostředí. Světelný snímač a speciální software analyzují obraz v 6400 různých zónách, abyste si mohli vychutnat neuvěřitelný kontrast a kvalitu obrazu skutečně realistického vizuálního zážitku – ve dne i v noci.
Rádi se díváte na filmy, ale vyžadujete nejlepší možný obraz. Perfect Natural Motion je naše oceňovaná technologie vylepšení pohybu, která řeší trhání obrazu a poskytuje plynulý pohyblivý obraz. Filmy se natáčejí rychlostí 24 snímků za sekundu. Technologie PNM tento počet snímků čtyřnásobně navyšuje na 100 pohybových změn za sekundu. Tím se řeší trhání a vy tak můžete sledovat plynulý a dokonale ostrý obraz.
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3.5
z 5
69
Recenze
SLNIEČKO
11/12/2020
Slovensko
Tv
Produkt je super , len skoda ze softver je uz zastaraly nevieme ho upgretovat
Výhody
Osvetlenie, a ostatne ,
Nevýhody
Novy softver sa neda stiahnut
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 50PFH6550 Tenký LED TV s rozlíš. Full HD so sys. Android™
Datum použití 2018-12-11
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 50PFH6550 Tenký LED TV s rozlíš. Full HD so sys. Android™
Datum použití 2018-12-11
erni
02/02/2019
Polska
dobry wybór
mądry i przemyślany pilot i nowoczesna technologia ambilight która nie jednego wprowadza w stan zdumienia
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 40PFH6550 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 40PFH6550 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
tommy9641
09/05/2017
Polska
Tv wygląda super, ambilight trujstronny robi wrażenie
Tv sprawdza sie całkiem nieźle choć przed aktualizacją miał swoje kaprysy to już po zaktualizowaniu oprogramowania działą stabilnie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 50PFH6550 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 50PFH6550 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat pozor, zda se u nich neprojevují výše uvedené nepříjemné pocity. Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let, protože jejich zrakové ústrojí ještě není plně vyvinuto.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Nabídka hraní v cloudu závisí na poskytovatelích her.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Funkce Google Cast je závislá na aplikacích a zařízeních Google Cast Ready. Bližší informace najdete na stránce výrobků Google Cast.
Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.
Kompatibilita závisí na certifikaci pro funkci Wi-Fi Miracast Android 4.2 nebo novější. Podrobnosti naleznete v dokumentaci zařízení.