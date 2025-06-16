  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    PC gaming accesories
    recenze

    5000 Series

    Obvyklá maloobchodní cena

    Tento výrobek se již nevyrábí
    PC gaming příslušenství

    50mm reproduktory vyladěné pro hraní her

    50mm reproduktory, uzavřené, vyladěné pro hraní her

    50mm reproduktory s neodymovými magnety s uzavřenou konstrukcí, vyladěné profesionálními akustickými inženýry, poskytují široký frekvenční rozsah a bohatý přesný zvuk pro hraní her

    Sluchátka DTS: X 2.0

    Sluchátka DTS: s technologií X 2.0 nabízí prostorový zvuk 7.1

    Sluchátka DTS: s technologií X 2.0 nabízí prostorový zvuk 7.1, optimální prostorové zobrazení pro úplné 360stupňové pohlcení vám může pomoci přežít a prospívat ve hrách.

    2,4 GHz + BT5.2 + 3,5 mm

    2,4 GHz + BT5.2 + 3,5 mm zajišťují kompatibilitu s více platformami

    Duální bezdrátový systém 2,4 GHz a Bluetooth 5.2 spolu s 3,5mm kabelovým připojením zajišťují kompatibilitu napříč platformami PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch a mobilními zařízeními

    Hlavní snímek

    Fascinující osvětlení LED vytváří větší zábavu při hraní her

    Fascinující osvětlení LED vytváří ve vašem herním světě chladnější atmosféru díky červené, zelené a modré barvě a osvětlení Heartbeat LED

    Hlavní snímek

    Bezdrátové připojení 2,4 GHz poskytuje spolehlivý herní zvuk beze ztrát

    Bezdrátová technologie 2,4 GHz profesionální úrovně poskytuje spolehlivý zvuk beze ztrát s velmi nízkou latencí pro hraní her

    Hlavní snímek

    Software Philips Precision Center (P-Center)

    Se softwarem Philips Precision Center (P-Center) získáte audio ovladač a můžete si přizpůsobit své zařízení, stáhněte si jej ze sekce „Software a ovladače“ kliknutím na odkaz „Získejte podporu pro tento výrobek“

    Nejpohodlnější a nejlehčí sluchátka s kvalitní zvukem k herním konzolím nebo pro hraní na počítači* vhodná na dlouhodobé nošení. Díky bohatému, dynamickému a čistému zvuku a možnosti izolace přinášejí lepší zážitek ze hry, který vás pohltí.

    Příslušenství na doma a do kanceláře

    Příslušenství na doma a do kanceláře

    Minimalistické. Ergonomické. Univerzální. Minimalistický design s důrazem na ergonomii a pohodlí, který se hodí pro jakékoli použití. Stačí si vybrat mezi kabelovými nebo bezdrátovými kombinacemi a získáte kvalitu a skvělý uživatelský zážitek – jako vždy.

    Recenze

