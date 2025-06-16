Fascinující osvětlení LED vytváří větší zábavu při hraní her
Fascinující osvětlení LED vytváří ve vašem herním světě chladnější atmosféru díky červené, zelené a modré barvě a osvětlení Heartbeat LED
Bezdrátové připojení 2,4 GHz poskytuje spolehlivý herní zvuk beze ztrát
Bezdrátová technologie 2,4 GHz profesionální úrovně poskytuje spolehlivý zvuk beze ztrát s velmi nízkou latencí pro hraní her
Software Philips Precision Center (P-Center)
Se softwarem Philips Precision Center (P-Center) získáte audio ovladač a můžete si přizpůsobit své zařízení, stáhněte si jej ze sekce „Software a ovladače“ kliknutím na odkaz „Získejte podporu pro tento výrobek“
Nejpohodlnější a nejlehčí sluchátka s kvalitní zvukem k herním konzolím nebo pro hraní na počítači* vhodná na dlouhodobé nošení. Díky bohatému, dynamickému a čistému zvuku a možnosti izolace přinášejí lepší zážitek ze hry, který vás pohltí.
Minimalistické. Ergonomické. Univerzální. Minimalistický design s důrazem na ergonomii a pohodlí, který se hodí pro jakékoli použití.