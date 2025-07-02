Termíny pro vyhledávání

    Century

    Century

    Retro styl zvuku, vyrobeno pro dnešek.

    Tina – moderní retro gramofon

    Starý přítel. Nový zvuk.

    TAV9000D/10

    Inspirováno ikonickým modelem Philips Philetta. Kombinuje výkonný, detailní zvuk s Bluetooth připraveným pro streamování a ovládáním pomocí aplikace.

    Retro řada

    Retro a zároveň moderní.

    Tato retro řada, inspirovaná ikonami minulosti, přenese dědečkův styl do dnešního světa díky baterii s mimořádně dlouhou výdrží, technologii Bluetooth a mikrofonům s umělou inteligencí pro potlačení hluku větru. Zcela retro. A úplně moderní.

    Co je Century?

    Co je Century?

    Třídílná kolekce oslavující 100 let zvuku Philips, která začíná letošní moderní retro řadou.

    Před 100 lety vstoupila společnost Philips do světa zvuku.

    100 let inovací

    Před 100 lety, v roce 1927, vstoupila společnost Philips do světa zvuku se svým prvním rádiem, kterým odstartovala století inovací, jež dalo světu kazetu, boombox, CD a tento rok řadu Century.

    První retro kousek z kolekce Century.

    V budoucnu představíme další

    Letošní retro řada je první ze tří částí kolekce Century, z nichž každá vzdává hold jiné části našeho dědictví. Zůstaňte naladěni, v plánu je toho více.

