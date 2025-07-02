Tato retro řada, inspirovaná ikonami minulosti, přenese dědečkův styl do dnešního světa díky baterii s mimořádně dlouhou výdrží, technologii Bluetooth a mikrofonům s umělou inteligencí pro potlačení hluku větru. Zcela retro. A úplně moderní.
Co je Century?
Třídílná kolekce oslavující 100 let zvuku Philips, která začíná letošní moderní retro řadou.
100 let inovací
Před 100 lety, v roce 1927, vstoupila společnost Philips do světa zvuku se svým prvním rádiem, kterým odstartovala století inovací, jež dalo světu kazetu, boombox, CD a tento rok řadu Century.
V budoucnu představíme další
Letošní retro řada je první ze tří částí kolekce Century, z nichž každá vzdává hold jiné části našeho dědictví. Zůstaňte naladěni, v plánu je toho více.
