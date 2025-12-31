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TAV9000D/10
Retro design, moderní zvuk
Max. 240 W (120 W RMS)
Gramofon se 2 rychlostmi
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4
Odvážný design z poloviny minulého století je poctou legendárním rádiím Philips ze 30. a 50. let, zatímco bohatý a silný zvuk vás přivede zpět do současnosti. Retro detaily, jako je dřevěná vnější strana a zaoblená mřížka reproduktoru, dokonale ladí s moderními funkcemi, jako je Bluetooth® a naše praktická doprovodná aplikace.
Při streamování nebo poslechu rádia si užijete bohatý, hřejivý zvuk s maximálním výkonem 240 W (120 W RMS), který vás doslova pohltí. Při přehrávání desek má gramofon maximální výkon 120 W (60 W RMS). Dva velké reproduktory a dva výškové reproduktory v kombinaci s basovým reproduktorem a portem Bass Reflex zaplní místnost výraznými výškami, expresivními středy a silnými kontrolovanými basy.
Na talíři z tlakově litého hliníku můžete přehrávat vinylové desky rychlostí 33 1/3 nebo 45 otáček za minutu a pokud dáváte přednost modelu The Tina bez krytu, můžete jej snadno sejmout. Hliníkové rameno s protizávažím a antivibrační mechanismus zajišťují, že vyměnitelná jehla Audio-Technica sleduje drážky přesně tak, jak má. Při maximální hlasitosti bude party v plném proudu, ale vaše desky nepřeskočí.
Recenze
Slovní známka a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými značkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. Slovní známka a loga Auracast™ jsou registrovanými ochrannými značkami společnosti Bluetooth SIG, Inc.