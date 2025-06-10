Signalizační světla LED Philips

Prozkoumávání hranic světla je vzrušující.
Je zdrojem potěšení, ale také povinností neustále hledat lepší kvalitu, lepší spolehlivost, lepší výkon a větší bezpečnost.
Technologie okamžitého zapnutí pro výkonný jas
Signalizační světla Philips Ultinon Pro LED poskytují výkonný jas s 15 LED diodami pro vaše signální osvětlení¹. Pomohou vám být lépe vidět a lépe vidět, varují ostatní řidiče před vaším pohybem, což je nezbytné pro rychlejší reakce okolních řidičů.
360° paprsek¹ pro zlepšenou viditelnost
Její 360° úhel zajišťuje, že světlo bude promítáno tam, kde ho potřebujete. Nejenže uvidíte více na silnici, ale také ostatní řidiči uvidí více na vás.
Instalace způsobem Plug-and-play¹ pro snadnou výměnu
Díky vestavěnému budiči s konstantním IC pracují žárovky Philips Ultinon Pro LED v rámci 9–32voltového systému a jsou elektricky kompatibilní s většinou automobilů a nákladních vozů.
Technologie HeatShield¹ pro delší životnost
Žárovky Philips Ultinon Pro T10 odolné vůči vysokým teplotám, i když jsou namontované vedle světlometových žárovek. Jsou vyrobeny pomocí speciálního kompozitního materiálu, dokážou vydržet jakoukoliv teplotní výzvu a přesto nabízejí vysoký výkon.
Proč my?
Vlastníme 420 patentových rodin a každý rok podáváme 50 nových patentů
Naši první výzkumnou a vývojovou laboratoř jsme proměnili v muzeum, abychom si vždycky pamatovali, kde všechno začalo.
Každý produkt je před vstupem do prodeje kontrolován více než 30krát
Jsme tak pečliví a posedlí každým detailem, že i obaly chránící světelný zdroj podléhají těm nejnáročnějším testům.
Zlepšujeme bezpečnost účastníků silničního provozu vybavením 5,5 milionu vozů
Požádali jsme více než 10 000 uživatelů o zpětnou vazbu, která nám pomůže se zlepšit a poskytovat ještě lepší inovace.