  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

  • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

  • Vrácení zboží do 30 dní

  • Získejte 10 % slevu  

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    Signalizační světla LED Philips

    Signalizační světla LED Philips

    Signalizace s našimi LED vnitřními a signalizačními světly

    Zobrazit všechny produkty

    Naše nejlepší signalizační žárovka

    Užijte si vysoký jas pro bezpečnější jízdu

    Ultinon Pro7000

    Ultinon Pro7000

    Jejich zářivé barvy a jasné bílé světlo okamžitě zlepší viditelnost i pohodlí řidiče
    High-quality filament design

    Objevte s námi budoucnost osvětlení

    Prozkoumávání hranic světla je vzrušující. Je zdrojem potěšení, ale také povinností neustále hledat lepší kvalitu, lepší spolehlivost, lepší výkon a větší bezpečnost.

    Technologie okamžitého zapnutí pro výkonný jas

    Technologie okamžitého zapnutí pro výkonný jas

    Signalizační světla Philips Ultinon Pro LED poskytují výkonný jas s 15 LED diodami pro vaše signální osvětlení¹. Pomohou vám být lépe vidět a lépe vidět, varují ostatní řidiče před vaším pohybem, což je nezbytné pro rychlejší reakce okolních řidičů.

    360° paprsek¹ pro zlepšenou viditelnost

    360° paprsek¹ pro zlepšenou viditelnost

    Její 360° úhel zajišťuje, že světlo bude promítáno tam, kde ho potřebujete. Nejenže uvidíte více na silnici, ale také ostatní řidiči uvidí více na vás.

    Plug-and-play design for simple replacement

    Instalace způsobem Plug-and-play¹ pro snadnou výměnu

    Díky vestavěnému budiči s konstantním IC pracují žárovky Philips Ultinon Pro LED v rámci 9–32voltového systému a jsou elektricky kompatibilní s většinou automobilů a nákladních vozů.

    UV shield quartz glass

    Technologie HeatShield¹ pro delší životnost

    Žárovky Philips Ultinon Pro T10 odolné vůči vysokým teplotám, i když jsou namontované vedle světlometových žárovek. Jsou vyrobeny pomocí speciálního kompozitního materiálu, dokážou vydržet jakoukoliv teplotní výzvu a přesto nabízejí vysoký výkon.

    Proč my?

    • Vlastníme 420 patentových rodin a každý rok podáváme 50 nových patentů

      Naši první výzkumnou a vývojovou laboratoř jsme proměnili v muzeum, abychom si vždycky pamatovali, kde všechno začalo.

    • Každý produkt je před vstupem do prodeje kontrolován více než 30krát

      Jsme tak pečliví a posedlí každým detailem, že i obaly chránící světelný zdroj podléhají těm nejnáročnějším testům.

    • Zlepšujeme bezpečnost účastníků silničního provozu vybavením 5,5 milionu vozů

      Požádali jsme více než 10 000 uživatelů o zpětnou vazbu, která nám pomůže se zlepšit a poskytovat ještě lepší inovace.

    Články o automobilovém osvětlení Philips

    Služby zákazníkům a zákaznická podpora

    Zde můžete získat pomoc týkající se vašeho výrobku, nalézt uživatelské příručky, dozvědět se ty nejlepší tipy a triky a najít řešení jakýchkoli problémů

    CustomerSupport

    Domovská stránka podpory

    Zde najdete všechna témata podpory a mnoho dalšího

    MagnifyingGlass

    Najít váš výrobek

    Informace o konkrétním výrobku najdete vyhledáním čísla modelu

    Více pro vaše vozidla

    Světla do auta

    Světla do auta
    Inspekční svítidla LED

    Inspekční svítidla LED
    Světla na motocykl

    Světla na motocykl

    Zřeknutí se odpovědnosti

    ¹ Aplikováno na vybrané výrobky

    Pomoc s objednávkou produktů

    Podpora online obchodu
    Vyhledat objednávku
    Kontaktujte nás
    Všeobecné obch. podmínky (Osobní péče a péče o matku a dítě)
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Všechna práva vyhrazena.

    Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.