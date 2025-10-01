Jaká žárovka je vhodná pro váš automobil?
Poskytují zářivý světelný paprsek, který osvětlí silnici před vámi až na 552 metrů*, a umožní tak řidičům rychleji reagovat na temných, venkovských a polních cestách.
Studená barva světla o hodnotě 6 000 kelvinů vytváří lepší kontrast a udržuje řidiče soustředěné.
Automobilová světla Philips LED jsou schválena pro použití na veřejných silnicích a jsou plně v souladu se standardy ECE R149.
Řada světel Philips Ultinon Drive 7050L je vybavena dvěma světelnými funkcemi. Při jízdě po silnici vám světelná LED lišta poskytne brilantní jas vhodný na silnici pro vyšší bezpečnost. V terénu můžete zvolit zvýšenou intenzitu 5 300 lumenů. Zapněte funkci posílení jasu k využití plného potenciálu světelné lišty a prodlužte délku paprsku až na 520 metrů. Vyšší výkon pro drsnější podmínky.
V zimním období se na světelných lištách LED může navrstvit sníh a led, což pozmění vzor paprsku a ohrozí vaši viditelnost. Díky funkci odmrazování světlometu Philips Ultinon Drive UD7050L udržíte led a sníh ze skel světlometu pro skvělý světelný výkon i v nejhorších podmínkách.
Elegantní, nízkoprofilová konstrukce usnadňuje instalaci a díky bočním montážním držákům (součást dodávky) a zadním montážním držákům (volitelně UD1001M) je možná flexibilní montáž. Dodává se s předem připojeným 4kolíkovým konektorem Superseal DT zástrčka-zásuvka, a je chráněn proti přepětí a přepólování, takže instalace je bezpečná a snadná.
