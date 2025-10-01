  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    ultinon-drive-5100-led-auxiliary-lights

    Ultinon Drive 7000

    Výkonný jas pro bezpečí za volantem

    Obvyklá maloobchodní cena

    Tento výrobek se již nevyrábí
    Zobrazit všechny modely

    Philips Ultinon Drive 5100

    Světelná lišta Philips Ultinon Drive LED zajistí, aby byla vaše jízda bezpečnější, ať už jedete kamkoli. Nebezpečí zahlédnete ve vzdálenosti až 552 metrů* díky světlům, která podávají vysoký výkon i v nehostinném prostředí, a navíc vozidlu dodají styl.

    Standardní fotografie výrobku Alternativní fotografie produktu

    Mimořádnou viditelnost

    Osvětluje silnici před vámi do vzdálenosti až 552 metrů*

    Poskytují zářivý světelný paprsek, který osvětlí silnici před vámi až na 552 metrů*, a umožní tak řidičům rychleji reagovat na temných, venkovských a polních cestách.

    Lepší kontrast

    Chladného světla o barevné teplotě 6 000 kelvinů

    Studená barva světla o hodnotě 6 000 kelvinů vytváří lepší kontrast a udržuje řidiče soustředěné.

    Plně schválené k silničnímu použití

    Plně schválené k silničnímu použití

    Automobilová světla Philips LED jsou schválena pro použití na veřejných silnicích a jsou plně v souladu se standardy ECE R149.

    Uživatelský návod List výrobku

    Zvýšená bezpečnost v terénu s funkcí posílení jasu

    Řada světel Philips Ultinon Drive 7050L je vybavena dvěma světelnými funkcemi. Při jízdě po silnici vám světelná LED lišta poskytne brilantní jas vhodný na silnici pro vyšší bezpečnost. V terénu můžete zvolit zvýšenou intenzitu 5 300 lumenů. Zapněte funkci posílení jasu k využití plného potenciálu světelné lišty a prodlužte délku paprsku až na 520 metrů. Vyšší výkon pro drsnější podmínky.

    Vyhřívaná skla světlometu, která odstraní led a sníh

    V zimním období se na světelných lištách LED může navrstvit sníh a led, což pozmění vzor paprsku a ohrozí vaši viditelnost. Díky funkci odmrazování světlometu Philips Ultinon Drive UD7050L udržíte led a sníh ze skel světlometu pro skvělý světelný výkon i v nejhorších podmínkách.

    Nízkoprofilová konstrukce pro jednodušší montáž

    Elegantní, nízkoprofilová konstrukce usnadňuje instalaci a díky bočním montážním držákům (součást dodávky) a zadním montážním držákům (volitelně UD1001M) je možná flexibilní montáž. Dodává se s předem připojeným 4kolíkovým konektorem Superseal DT zástrčka-zásuvka, a je chráněn proti přepětí a přepólování, takže instalace je bezpečná a snadná.

