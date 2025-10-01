  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    Philips Xperion 6000

    When you’re repairing or maintaining vehicles, there’s no room for errors. The Philips Xperion 6000 LED work light range helps you see almost anywhere you need while offering long-lasting durability, flexibility and battery lifetime that lets you work at your best.

    Powerful LED light

    Illuminate the whole work area

    The Philips Xperion 6000 range displays objects faithfully and vibrantly via a high-luminosity, wide-beam main source up to 2400 lm and a poweful spotlight source up to 250 lm to see better and spot the smallest details.

    Work all day

    Long-lasting up to 22 hours* in Eco mode

    A single charge provides enough energy for a full day's work. Powered by a powerful Lithium battery, the Philips Xperion 6000 can be fully charged via USB-C or wireless Multi Dock Station, ensuring maximum usage of its bright LED light.

    Built to last

    Robust, water- and dust-protected

    Designed to handle tough work environments with high shock resistance, water-resistance, and a surface to withstand chemicals and workshop solvents, the Philips Xperion 6000 range is built to last.

    Robustní kabel o délce 5 m

    Ideální na použití po dlouhou dobu. LED lampa pod kapotu Philips Xperion 6100 je vybavena dlouhým a robustním 5metrovým kabelem (110–240 V) a nabízí tak dlouhodobé osvětlení o až 2 400 lumenech. Stejně jako samotná lampa je i kabel navržen tak, aby vydržel v prostředí garáží a odolal působení chemikálií, včetně uhlovodíků.

    Teleskopický prodlužovací držák

    LED lampa pod kapotu Philips Xperion 6100 je vybavena dvěma integrovanými teleskopickými háky, které lze vysunout na obou stranách a otáčet o 360°. Háky mají širší otvory a jsou potaženy měkkou gumou pro snadné upevnění na kapotu vozidla bez poškrábání laku. Díky držáku s možností roztažení od 1,10 do 2,10 metru lze naši LED lampu pod kapotu Philips Xperion 6100 použít na široké řadě míst. Ať už pod kapotou, střechou nebo zadním víkem jakéhokoli osobního, užitkového nebo nákladního automobilu, tato lampa je flexibilní tak, jak potřebujete.

    Sklopné pro snadné skladování

    LED lampu pod kapotu Philips Xperion 6100 lze sklopit na polovinu. Poloviční velikost umožní snadné uskladnění.

    For peace of mind, the Philips Xperion 6000 range has a full 3-year warranty, including a 2-year standard warranty and an additional 1 year' of extended protection. Benefit now from all the advantages of improved light and the assurance of long-lasting performance.

