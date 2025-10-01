Auto lighting distribution
Termíny pro vyhledávání
Nákupní košík
Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.
Compact and versatile, the Philips Xperion 3000 rechargeable LED light provides the bright white light you need for everyday use.
Once fully charged, Philips Xperion 3000 delivers bright white light from its main beam for up to 6.5 hours* in Boost mode. With occasional use, the lamp can operate for several days before recharging.
Philips Xperion 3000 workshop lamps are tough enough for indoor and outdoor use. Workshop life has its fair share of bumps and scrapes. Tools get dropped, liquids spill, and overflow, so our tools must be durable to survive.
Světlo pod kapotu Philips Xperion 3000 LED poskytuje 110° široký úhel paprsku a dokáže tak dokonale osvítit celý pracovní prostor. Toto široké a jasné světlo vám umožní vidět při práci každý drobný detail.
Chytrá rukojeť světla pod kapotu se dá použít jako opora svítilny, aby mohla sama stát, jako háček na zavěšení, nebo se dá připevnit k jakémukoli kovovému povrchu pomocí integrovaných magnetů. Díky této všestrannosti si můžete jednoduše nastavit svítilnu ve správném úhlu tak, aby paprsek směřoval přesně tam, kde ho potřebujete.
Uvidíte, kdy je třeba baterii nabít. Světlo pod kapotu Philips Xperion 3000 LED je vybaveno indikátorem stavu baterie, který ukazuje, jak dlouho může pracovní svítilna fungovat, než se baterie zcela vybije. V průběhu práce se už nikdy nevybije. Indikátor také zobrazuje dobu zbývající do úplného nabití baterie.
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.