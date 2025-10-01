  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    Philips Xperion 3000

    With a wide range of 11 versatile and rechargeable LED workshop lamps, Philips brings handy and robust LED illumination to any task in workshops. The new Philips Xperion 3000 LED workshop lamp range helps professionals see almost anywhere they need while offering long-lasting durability, flexibility and battery lifetime that lets them work comfortably.

    Comfortable illumination

    Bright, eye-friendly light of up to 1,200 lumens

    Compact and versatile, the Philips Xperion 3000 rechargeable LED light provides the bright white light you need for everyday use.

    User-friendly operation

    Long-life battery

    Once fully charged, Philips Xperion 3000 delivers bright white light from its main beam for up to 6.5 hours* in Boost mode. With occasional use, the lamp can operate for several days before recharging.

    Durable and reliable

    Water- and dust-protected

    Philips Xperion 3000 workshop lamps are tough enough for indoor and outdoor use. Workshop life has its fair share of bumps and scrapes. Tools get dropped, liquids spill, and overflow, so our tools must be durable to survive.

    Se 110° širokým úhlem paprsku

    Světlo pod kapotu Philips Xperion 3000 LED poskytuje 110° široký úhel paprsku a dokáže tak dokonale osvítit celý pracovní prostor. Toto široké a jasné světlo vám umožní vidět při práci každý drobný detail.

    Chytrá rukojeť vám umožňuje umístění svítilny a uvolnění obou rukou

    Chytrá rukojeť světla pod kapotu se dá použít jako opora svítilny, aby mohla sama stát, jako háček na zavěšení, nebo se dá připevnit k jakémukoli kovovému povrchu pomocí integrovaných magnetů. Díky této všestrannosti si můžete jednoduše nastavit svítilnu ve správném úhlu tak, aby paprsek směřoval přesně tam, kde ho potřebujete.

    Ukazatel stavu baterie

    Uvidíte, kdy je třeba baterii nabít. Světlo pod kapotu Philips Xperion 3000 LED je vybaveno indikátorem stavu baterie, který ukazuje, jak dlouho může pracovní svítilna fungovat, než se baterie zcela vybije. V průběhu práce se už nikdy nevybije. Indikátor také zobrazuje dobu zbývající do úplného nabití baterie.

