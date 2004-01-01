Co znamenají symboly na mém holicím strojku Philips i9000 Series?
Zveřejněno dne 23. června 2025
Holicí strojek Philips používá symboly, ikony a další signály k poskytování důležitých informací o používání a údržbě.
Některé ikony zobrazené v tomto článku jsou doplněny anglickým textem. Text na holicím strojku se bude lišit v závislosti na nastavení jazyka, ale symbol je ve všech jazycích stejný.
Poznámka: Tento článek se týká pouze holicích strojků Philips i9000 Series. Ikony a symboly se liší v závislosti na tom, zda máte model i9000, i9000 Prestige nebo i9000 Prestige Ultra. Barvy se mohou lišit od níže uvedených příkladů.
Elektrická zástrčka a šipka
Malý symbol elektrické zástrčky s šipkou pod ní znamená, že holicí strojek nelze používat, když je připojen k napájecímu zdroji.
Před zapnutím holicího strojku jej odpojte od napájecího zdroje.
Kohoutek a holicí hlavy
Symbol tekoucí vody nad rozebranými holicími hlavami znamená, že holicí strojek je třeba důkladně vyčistit. Toto připomenutí se zobrazí automaticky jednou za měsíc.
Holicí strojek vyčistěte podle pokynů v uživatelské příručce (tip: uživatelská příručka je k dispozici také online).
3 kapky vody
Symbol se 3 kapkami vody znamená, že holicí strojek je třeba vyčistit. Tato ikona se zobrazí automaticky po každém holení.
Holicí strojek vyčistěte podle pokynů v uživatelské příručce (tip: uživatelská příručka je k dispozici také online).
Vodorovná čára
Jedna vodorovná čára nebo čárka znamená, že baterie holicího strojku je téměř vybitá.
Holicí strojek nabijte připojením k napájecímu zdroji.
Při nabíjení holicího strojku se čárky vyplňují odspodu, nejprve blikají a poté svítí nepřetržitě, dokud nesvítí všechny čárky a holicí strojek není plně nabitý.
Symbol IQ
Ikona kombinující písmena I a Q znamená, že integrovaná technologie SkinIQ holicího strojku monitoruje holení.
Baterie
Malá ikona baterie znamená, že baterie je (téměř) vybitá.
Připojte holicí strojek k napájecímu zdroji a nechte jej nabít.
Pírko, holicí hlavy, symbol plus (+), bubliny
Tyto symboly označují režim holení holicího strojku.
Pírko: citlivý režim
Pětiboké holicí hlavy: normální režim
Pětiboké holicí hlavy se symbolem plus (+): intenzivní režim
Bublinky: pěnový režim pro holení s pěnou nebo gelem
Režim nastavíte stisknutím tlačítka v dolní části displeje, když je holicí strojek zapnutý.
Nádržka na kapalinu
Když je třeba vyměnit kazetu stanice Quick Clean Pod, na rukojeti holicího strojku se objeví malá nádobka s modrou tekutinou.
Visací zámek
Když je aktivována cestovní pojistka, na rukojeti holicího strojku se objeví malý symbol visacího zámku. Tím se zabrání automatickému zapnutí holicího strojku během cestování nebo při uskladnění.
Informace o deaktivaci a aktivaci cestovní pojistky najdete v uživatelské příručce (k dispozici také online).
Tip: U modelu i9000 můžete cestovní pojistku aktivovat nebo deaktivovat podržením tlačítka napájení po dobu přibližně 5 sekund. U modelů i9000 Prestige a i9000 Prestige Ultra použijte tlačítko nabídky v dolní části displeje pro přístup k cestovní pojistce.
Telefon s bublinou dialogu
Malá ikona mobilního telefonu se symbolem hlasu/dialogu/oznámení znamená, že holicí strojek komunikuje s aplikací GroomTribe nebo že paměť holicího strojku je téměř plná.
Synchronizujte pravidelně své holení s aplikací GroomTribe a získejte přehled o výsledcích holení a další informace.
Kliknutím na odkaz opustíte oficiální web společnosti Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Jakékoli odkazy na webové stránky třetích stran, které se mohou objevit na těchto stránkách, jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a v žádném případě nepředstavují žádné spojení nebo podporu informací poskytovaných na těchto propojených webových stránkách. Společnost Philips neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu s ohledem na jakékoli webové stránky třetích stran nebo informace na nich obsažené.