Mé vlasy jsou zamotané do vysoušeče Philips

Pokud jsou vaše vlasy zamotané do vysoušeče Philips nebo do něj byly vtaženy, postupujte podle pokynů níže, které vám pomohou problém vyřešit. Pokud jsou vaše vlasy zamotané do vysoušeče Philips nebo do něj byly vtaženy, postupujte podle pokynů níže, které vám pomohou problém vyřešit.
Během vysoušení pomocí vysoušeče vlasů Philips se ujistěte, že na vlasy míříte přední částí přístroje. Pokud se pokusíte vysoušet vlasy zadní částí přístroje, může se stát, že se vaše vlasy zamotají do zadní mřížky pro vstup vzduchu.
Pokud jste se již ocitli v situaci, kdy se vaše vlasy do vysoušeče zamotaly, nepanikařte. Okamžitě vysoušeč vypněte a pokuste se jemně vlasy z mřížky vytáhnout. Můžete také poprosit o pomoc přátele.
Abyste se této situaci vyhnuli, silně doporučujeme postupovat přesně podle pokynů v uživatelské příručce.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:BHD720/10 , BHD501/00 , BHD504/00 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›