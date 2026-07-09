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Podpora Philips

Mé vlasy jsou zamotané do vysoušeče Philips

Pokud jsou vaše vlasy zamotané do vysoušeče Philips nebo do něj byly vtaženy, postupujte podle pokynů níže, které vám pomohou problém vyřešit. Pokud jsou vaše vlasy zamotané do vysoušeče Philips nebo do něj byly vtaženy, postupujte podle pokynů níže, které vám pomohou problém vyřešit.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: BHD720/10 , BHD501/00 , BHD504/00 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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