    Kdy mám vyměnit kazetu v čisticí stanici Philips?

    Zveřejněno dne 24. října 2023
    Aby váš holicí strojek Philips zůstal čistý a v dobré kondici, musíte pravidelně měnit kazety v čisticím systému.

    V těchto často kladených dotazech zjistíte, jak a kdy vyměnit kazetu v přístroji Philips Quick Clean Pod (zobrazený vpravo) a v systému SmartClean (zobrazený vlevo).

    Poznámka: Automatický čisticí systém není náhradou za řádné ruční čištění. Společnost Philips doporučuje řádně vyčistit holicí strojek alespoň jednou za měsíc. Další informace naleznete v uživatelské příručce.

    Kdy vyměnit kazetu Quick Clean Pod

    Existuje několik faktorů, které ovlivňují, jak rychle se vyčerpá čisticí kapalina. Jedná se o frekvenci čištění, teplotu a další okolní faktory, které mohou způsobit vypařování tekutiny.

    Jakmile je potřeba vyměnit kazetu přístroje Quick Clean Pod, malé okénko (zobrazené na ilustraci níže) změní barvu. 

    Tabulka níže ukazuje přibližně kolik čisticích cyklů získáte z jedné kazety a jak často bude potřeba kazetu vyměnit. To vše na základě četnosti používání zařízení Quick Clean Pod.
     
    Jak často čistíte svůj holicí strojekPočet čisticích cyklů na kazetu

    Přibližně jak často je potřeba vyměnit kazetu

    Každý denPřibližně 30xKaždý měsíc
    Několikrát týdněPřibližně 20xKaždé 2 měsíce
    Každý týdenPřibližně 13xKaždé 3 měsíce
    Každý měsícPřibližně 3x Každé 3 měsíce

    Jak vyměnit kazetu Quick Clean Pod

    Jakmile je načase vyměnit kazetu pro Quick Clean Pod, projděte si pokyny a ilustrace níže.
    1. Otočte horní částí přístroje Philips Quick Clean Pod a sejměte ji.
    2. Vyjměte starou kazetu a vylijte z ní zbytky čisticí tekutiny (je bezpečné ji nalít do dřezu). Zrecyklujte prázdnou kazetu dle místních předpisů.
    3. Sejměte víčko z nové kazety a strhněte těsnění.
    4. Zatlačte směrem dolů na držadlo kazety a rozlomte háček s pojistkou.
    5. Za použití držadla zvedněte kazetu a vložte ji do přístroje Quick Clean Pod.
    6. Umístěte na přístroj Quick Clean Pod víčko a pevně ho zašroubujte.
    Přístroj Quick Clean Pod je nyní připraven k použití.

    Pokud potřebujete náhradní kazety do Quick Clean Pod, klikněte zde.

    Kdy vyměnit kazetu SmartClean

    Existuje několik faktorů, které ovlivňují, jak rychle se vyčerpá čisticí kapalina. Jedná se o frekvenci čištění, teplotu a další okolní faktory, které mohou způsobit vypařování tekutiny.

    Jakmile je potřeba vyměnit kazetu SmartClean, začne na čisticím systému blikat oranžový symbol se dvěma šipkami.

    Jak vyměnit kazetu SmartClean

    Jakmile je načase vyměnit kazetu SmartClean, projděte si pokyny a ilustrace níže.
    1. Pevně stiskněte systém SmartClean a stiskněte tlačítko na straně. Umožněte systému stoupnout tak, aby se objevil slot na kazetu.
    2. Vyjměte starou kazetu a vylijte z ní zbytky čisticí tekutiny (je bezpečné ji nalít do dřezu). Zrecyklujte prázdnou kazetu dle místních předpisů.
    3. Sejměte z nové kazety těsnění a zasuňte kazetu do slotu.
    4. Stiskněte tělo systému SmartClean směrem dolů a uzavřete místo na kazetu. Stlačte, dokud neuslyšíte klapnutí. To znamená, že je místo na kazetu správně uzavřeno.
    Systém SmartClean je nyní připraven k použití.

    Pokud potřebujete náhradní kazety pro systém SmartClean, klikněte zde.

