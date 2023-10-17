Kdy mám vyměnit kazetu v čisticí stanici Philips?
V těchto často kladených dotazech zjistíte, jak a kdy vyměnit kazetu v přístroji Philips Quick Clean Pod (zobrazený vpravo) a v systému SmartClean (zobrazený vlevo).
Poznámka: Automatický čisticí systém není náhradou za řádné ruční čištění. Společnost Philips doporučuje řádně vyčistit holicí strojek alespoň jednou za měsíc. Další informace naleznete v uživatelské příručce.
Kdy vyměnit kazetu Quick Clean Pod
Jakmile je potřeba vyměnit kazetu přístroje Quick Clean Pod, malé okénko (zobrazené na ilustraci níže) změní barvu.
Tabulka níže ukazuje přibližně kolik čisticích cyklů získáte z jedné kazety a jak často bude potřeba kazetu vyměnit. To vše na základě četnosti používání zařízení Quick Clean Pod.
|Jak často čistíte svůj holicí strojek
|Počet čisticích cyklů na kazetu
|
Přibližně jak často je potřeba vyměnit kazetu
|Každý den
|Přibližně 30x
|Každý měsíc
|Několikrát týdně
|Přibližně 20x
|Každé 2 měsíce
|Každý týden
|Přibližně 13x
|Každé 3 měsíce
|Každý měsíc
|Přibližně 3x
|Každé 3 měsíce
Jak vyměnit kazetu Quick Clean Pod
- Otočte horní částí přístroje Philips Quick Clean Pod a sejměte ji.
- Vyjměte starou kazetu a vylijte z ní zbytky čisticí tekutiny (je bezpečné ji nalít do dřezu). Zrecyklujte prázdnou kazetu dle místních předpisů.
- Sejměte víčko z nové kazety a strhněte těsnění.
- Zatlačte směrem dolů na držadlo kazety a rozlomte háček s pojistkou.
- Za použití držadla zvedněte kazetu a vložte ji do přístroje Quick Clean Pod.
- Umístěte na přístroj Quick Clean Pod víčko a pevně ho zašroubujte.
Pokud potřebujete náhradní kazety do Quick Clean Pod, klikněte zde.
Kdy vyměnit kazetu SmartClean
Jakmile je potřeba vyměnit kazetu SmartClean, začne na čisticím systému blikat oranžový symbol se dvěma šipkami.
Jak vyměnit kazetu SmartClean
- Pevně stiskněte systém SmartClean a stiskněte tlačítko na straně. Umožněte systému stoupnout tak, aby se objevil slot na kazetu.
- Vyjměte starou kazetu a vylijte z ní zbytky čisticí tekutiny (je bezpečné ji nalít do dřezu). Zrecyklujte prázdnou kazetu dle místních předpisů.
- Sejměte z nové kazety těsnění a zasuňte kazetu do slotu.
- Stiskněte tělo systému SmartClean směrem dolů a uzavřete místo na kazetu. Stlačte, dokud neuslyšíte klapnutí. To znamená, že je místo na kazetu správně uzavřeno.
Pokud potřebujete náhradní kazety pro systém SmartClean, klikněte zde.