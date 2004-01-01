Všechny holicí strojky Philips s malým otvorem uprostřed tří pětiúhelníkových holicích hlav (obr. 1) lze čistit pomocí stanice Philips Quick Clean Pod (obr. 2).
Ne všechny holicí strojky jsou však vybaveny automatickým čisticím programem. Chcete-li zjistit, zda ho váš holicí strojek má, podržte holicí strojek vzhůru nohama a stiskněte tlačítko napájení.
- Pokud se na displeji holicího strojku zobrazí animace se třemi kapkami, váš holicí strojek obsahuje automatický čisticí program a po dokončení programu se automaticky vypne.
- Pokud se animace se třemi kapkami neobjeví, váš holicí strojek není automatickým čisticím programem vybaven. Stále jej lze čistit pomocí stanice Quick Clean Pod, ale nebude se řídit konkrétním čisticím cyklem a po vyčištění je třeba holicí strojek vypnout ručně.
Pokud váš holicí strojek není kompatibilní se stanicí Quick Clean Pod, lze všechny voděodolné nebo vodotěsné holicí strojky Philips čistit pod kohoutkem se studenou nebo teplou vodou. Zkontrolujte, zda je na zadní straně holicího strojku malá ikona vodovodního kohoutku nebo sprchy/vaničky. Pokud se zde jedna z těchto ikon nachází, můžete holicí strojek čistit pod vodovodním kohoutkem.