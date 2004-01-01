  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    Jakou pěnu nebo gel mohu používat s holicím strojkem Philips?

    Zveřejněno dne 5. března 2025

    Na mokré holení elektrickým holicím strojkem Philips pro mokré a suché holení můžete použít jakoukoli běžně dostupnou pěnu nebo gel na holení.

    Mokré holení je sice energeticky náročnější a může rychleji vybíjet baterii holicího strojku, ale nemá vliv na jeho výkon. 

    Poznámka: před namočením holicího strojku vždy zkontrolujte, zda je vodotěsný. Nahlédněte do návodu k použití (k dispozici také online) nebo se podívejte na zadní stranu holicího strojku, zda se zde nachází ikona vodovodního kohoutku nebo vany.

