Jakou pěnu nebo gel mohu používat s holicím strojkem Philips?
Zveřejněno dne 5. března 2025
Na mokré holení elektrickým holicím strojkem Philips pro mokré a suché holení můžete použít jakoukoli běžně dostupnou pěnu nebo gel na holení.
Mokré holení je sice energeticky náročnější a může rychleji vybíjet baterii holicího strojku, ale nemá vliv na jeho výkon.
Poznámka: před namočením holicího strojku vždy zkontrolujte, zda je vodotěsný. Nahlédněte do návodu k použití (k dispozici také online) nebo se podívejte na zadní stranu holicího strojku, zda se zde nachází ikona vodovodního kohoutku nebo vany.
