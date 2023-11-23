Jak dosáhnu s holicím strojkem Philips nejlepších výsledků?
Profesionální tip: Pokud váš holicí strojek Philips neholí tak hladce nebo tak dobře jako dříve, může špičkový výkon pomoci obnovit vyjmutí a důkladné vyčištění holicích hlav.
Připravte si holicí strojek
Vybitá baterie nebo znečištěné holicí hlavy mohou snížit účinnost holení, proto se vyplatí věnovat čas udržování holicího strojku ve špičkovém stavu.
Přehled informací obsažených v této části naleznete v níže uvedeném videu (ačkoli se modely holicích strojků liší, platí pro všechny holicí strojky Philips stejné zásady. Přečtěte si níže uvedené informace v plném znění, kde najdete další podrobnosti).
Tip: po klepnutí/kliknutí na tlačítko spuštění videa klepněte/klikněte na ikonu ozubeného kolečka v dolní části videa, abyste zapnuli titulky ve svém jazyce (pokud jsou potřeba).
Dopřejte pokožce čas na přizpůsobení
Po holení použijte jemný hydratační krém, vodu po holení nebo balzám na zklidnění podrážděné pokožky.
Předem si zastřihněte dlouhé vousy
Holení dlouhých vousů holicím strojkem může být nepříjemné a může vést k pocitu tahání.
Proto společnost Philips doporučuje vousy předem zastřihnout, pokud jste se několik dní neholili nebo máte husté vousy.
Některé holicí strojky Philips jsou dodávány se zastřihovacím nástavcem, který můžete k zastřihování použít. Případně můžete použít standardní zastřihovač vousů.
Při holení postupujte šetrně
Jemné přitlačení také snižuje tření mezi holicím strojkem a vaší pokožkou, což vede k pohodlnějšímu oholení.
Tipy pro mokré holení
Při používání holicího strojku Philips s pěnou nebo gelem na holení:
- Než se začnete holit, umyjte si obličej mýdlem nebo čisticím přípravkem na obličej.
- Na obličej a krk naneste svůj oblíbený gel nebo pěnu na holení.
- Pohybujte holicím strojkem v těsných kruzích a klouzejte jím po pokožce. Tím zajistíte odstranění vousů rostoucích v různých směrech.
- Minimalizujte počet přejetí holicím strojkem přes stejnou oblast.
- Během holení oplachujte přebytečnou pěnu nebo gel z holicích hlav, aby břity zůstaly čisté.
Tipy pro suché holení
- Před holením si obličej umyjte vodou a mýdlem nebo čisticím přípravkem na obličej.
- Než se začnete holit, nechte pokožku alespoň 15 minut zcela oschnout.
- Pohybujte holicím strojkem v těsných kruzích a klouzejte jím po pokožce. Tím zajistíte odstranění vousů rostoucích v různých směrech.
- Minimalizujte počet přejetí holicím strojkem přes stejnou oblast.