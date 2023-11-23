  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    Jak dosáhnu s holicím strojkem Philips nejlepších výsledků?

    Zveřejněno dne 4. března 2025
    Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků s holicím strojkem Philips, řiďte se níže uvedenými pokyny a technikami.

    Profesionální tip: Pokud váš holicí strojek Philips neholí tak hladce nebo tak dobře jako dříve, může špičkový výkon pomoci obnovit vyjmutí a důkladné vyčištění holicích hlav. 

    Připravte si holicí strojek

    Pečlivé, pohodlné a bezproblémové holení začíná dobře připraveným holicím strojkem. Proto doporučujeme holicí strojek po každém holení vyčistit a zajistit, aby byla baterie nabitá a připravená na další holení. Kromě toho nezapomeňte každý měsíc vyjmout a důkladně vyčistit holicí hlavy.

    Vybitá baterie nebo znečištěné holicí hlavy mohou snížit účinnost holení, proto se vyplatí věnovat čas udržování holicího strojku ve špičkovém stavu.

    Přehled informací obsažených v této části naleznete v níže uvedeném videu (ačkoli se modely holicích strojků liší, platí pro všechny holicí strojky Philips stejné zásady. Přečtěte si níže uvedené informace v plném znění, kde najdete další podrobnosti).

    Tip: po klepnutí/kliknutí na tlačítko spuštění videa klepněte/klikněte na ikonu ozubeného kolečka v dolní části videa, abyste zapnuli titulky ve svém jazyce (pokud jsou potřeba).

    Dopřejte pokožce čas na přizpůsobení

    Pokud používáte nový holicí strojek Philips poprvé, může vaše pokožka potřebovat nějaký čas, aby se na něj adaptovala. To znamená, že vaše pokožka může po několika prvních oholeních vykazovat známky mírného podráždění. Holicí strojek Philips používejte pravidelně alespoň 21 dní a dopřejte své pokožce čas na adaptaci.

    Po holení použijte jemný hydratační krém, vodu po holení nebo balzám na zklidnění podrážděné pokožky.

    Předem si zastřihněte dlouhé vousy

    Holení dlouhých vousů holicím strojkem může být nepříjemné a může vést k pocitu tahání.

    Proto společnost Philips doporučuje vousy předem zastřihnout, pokud jste se několik dní neholili nebo máte husté vousy.

    Některé holicí strojky Philips jsou dodávány se zastřihovacím nástavcem, který můžete k zastřihování použít. Případně můžete použít standardní zastřihovač vousů.

    Při holení postupujte šetrně

    Při holení je důležitý šetrný přístup, zejména pokud máte citlivou pokožku nebo pokožku náchylnou k podráždění. Holicí hlavy držte pevně, ale zlehka u pokožky a nechte holicí strojek po pokožce klouzat.

    Jemné přitlačení také snižuje tření mezi holicím strojkem a vaší pokožkou, což vede k pohodlnějšímu oholení.

    Tipy pro mokré holení

    Poznámka: před holením s vodou a pěnou/gelem vždy zkontrolujte, zda je k němu strojek vhodný. Vyhovující holicí strojky poznáte podle symbolu vodovodního kohoutku nebo vany na zadní straně rukojeti nebo podle návodu k použití.

    Při používání holicího strojku Philips s pěnou nebo gelem na holení:
    • Než se začnete holit, umyjte si obličej mýdlem nebo čisticím přípravkem na obličej.
    • Na obličej a krk naneste svůj oblíbený gel nebo pěnu na holení.
    • Pohybujte holicím strojkem v těsných kruzích a klouzejte jím po pokožce. Tím zajistíte odstranění vousů rostoucích v různých směrech.
    • Minimalizujte počet přejetí holicím strojkem přes stejnou oblast.
    • Během holení oplachujte přebytečnou pěnu nebo gel z holicích hlav, aby břity zůstaly čisté.
    Mokré holení holicím strojkem Philips

    Tipy pro suché holení

    Pokud se holíte bez vody nebo pěny/gelu na holení:
    • Před holením si obličej umyjte vodou a mýdlem nebo čisticím přípravkem na obličej.
    • Než se začnete holit, nechte pokožku alespoň 15 minut zcela oschnout.
    • Pohybujte holicím strojkem v těsných kruzích a klouzejte jím po pokožce. Tím zajistíte odstranění vousů rostoucích v různých směrech.
    • Minimalizujte počet přejetí holicím strojkem přes stejnou oblast.
    Další tipy ohledně holení najdete v aplikaci GroomTribe Styling and Shaving, která je k dispozici v obchodě s aplikacemi Google PlayApple App Store.

