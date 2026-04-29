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Jak čistit holicí strojek Philips?

Holicí strojek Philips pravidelně čistěte, abyste zajistili, že zůstane v perfektním stavu a pokaždé skvěle oholí. Níže naleznete vysvětlení postupu. Podrobnější pokyny naleznete v uživatelské příručce dodané s holicím strojkem.

Pokud se výkon holicího strojku Philips snížil, přečtěte si níže část „Důkladné čištění“.

Přehled informací obsažených v tomto článku naleznete v tomto videu. Chcete-li zobrazit text videa ve svém jazyce, zapněte na YouTube titulky.

I když se modely holicích strojků liší, pro všechny holicí strojky Philips platí stejné zásady. Přečtěte si níže uvedené informace v plném znění, kde najdete další podrobnosti.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: S2882/00 , S1881/00 , XP9407/37 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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