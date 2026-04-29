Jak čistit holicí strojek Philips?

Holicí strojek Philips pravidelně čistěte, abyste zajistili, že zůstane v perfektním stavu a pokaždé skvěle oholí. Níže naleznete vysvětlení postupu. Podrobnější pokyny naleznete v uživatelské příručce dodané s holicím strojkem.
Pokud se výkon holicího strojku Philips snížil, přečtěte si níže část „Důkladné čištění“.
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I když se modely holicích strojků liší, pro všechny holicí strojky Philips platí stejné zásady. Přečtěte si níže uvedené informace v plném znění, kde najdete další podrobnosti.
Abyste předešli poškození holicího strojku, vždy před jeho čištěním zkontrolujte, zda je vodotěsný. Vodotěsné holicí strojky mají na rukojeti vytištěný malý symbol vodovodního kohoutku (obrázek 1) nebo vany (obrázek 2). Pokud má váš přístroj na rukojeti vytištěný přeškrtnutý kohoutek (obrázek 3), neměl by se čistit vodou.
Před čištěním odpojte holicí strojek od elektrické zásuvky.
Společnost Philips doporučuje holicí strojek po každém holení rychle vyčistit, aby se minimalizovalo hromadění vousů a nečistot kolem holicích hlav.
U vodotěsných holicích strojků: zapněte holicí strojek a opláchněte celou holicí jednotku (horní část holicího strojku) pod teplou tekoucí vodou. Vypněte holicí strojek.
V závislosti na modelu holicího strojku můžete holicí jednotku otevřít stisknutím uvolňovacího tlačítka nebo jemným odtažením horní části. Otevření vám umožní opláchnout vnitřek holicí jednotky. Před dalším holením nechte vše vyschnout na vzduchu. Níže uvedené obrázky ukazují, jak čistit dva běžné modely vodotěsných holicích strojků.
Holicí strojky pro suché holení: když je holicí strojek vypnutý, odstraňte uvolněné vousy a nečistoty profouknutím horní části holicí jednotky.
V závislosti na modelu holicího strojku můžete holicí jednotku otevřít stisknutím uvolňovacího tlačítka nebo jemným odtažením horní části. Otevření vám umožní vyčistit vnitřek holicí jednotky. To můžete provést pomocí čisticího kartáčku dodaného s holicím strojkem nebo čistým měkkým štětcem (nebo podobným nástrojem).
Pokud máte k holicímu strojku Philips systém SmartClean nebo stanici Quick Clean Pod, můžete je použít k čištění po každém holení. Použití čisticího systému nahrazuje běžné kroky čištění uvedené v části výše.
Je však stále nutné jednou měsíčně provádět důkladné čištění (viz podrobnosti níže).
Společnost Philips doporučuje důkladné vyčistit holicí strojek alespoň jednou měsíčně nebo vždy, když se sníží výkon holení. Chcete-li holicí strojek důkladně vyčistit, musíte vyjmout holicí hlavy.
Níže naleznete ilustrace, které ukazují, jak vyjmout a vyčistit holicí hlavy u dvou běžných typů holicích strojků Philips. Podrobné pokyny k holicímu strojku naleznete v často kladených dotazech „Jak vyjmout holicí hlavy holicího strojku Philips“ nebo v návodu k použití.
U vodotěsných holicích strojků: Po vyjmutí holicích hlav můžete vyčistit břity a ochranný kryt samostatně. Upozorňujeme, že každá planžeta a kryt tvoří jedinečnou sadu, proto se snažte zabránit jejich pomíchání. Po vyčištění nechte všechny části před dalším holením uschnout na vzduchu.
U holicích strojků pro suché holení: po vyjmutí holicích hlav je vyčistěte přiloženým čisticím kartáčkem (nebo jiným měkkým čistým kartáčkem). Vyjměte planžetu z krytu a odstraňte všechny viditelné vousy. Upozorňujeme, že každá planžeta a kryt tvoří jedinečnou sadu, proto se snažte zabránit jejich pomíchání.
Chcete-li zajistit mimořádnou hygienu holicího strojku, můžete používat UV napájecí nabíječku a UV kostku Philips v kombinaci s pravidelným a důkladným čištěním (jak je podrobně popsáno v částech výše).
Před použitím UV příslušenství nechte holicí strojek vyschnout.
Poznámka: UV napájecí nabíječka a UV kostka jsou kompatibilní pouze s určitými modely holicích strojků. Toto příslušenství pomáhá odstraňovat z holicího strojku bakterie, ale nemá sloužit jako náhrada čištění.
Pokud je holicí strojek Philips vybaven výklopným zastřihovačem nebo nacvakávacími nástavci, jako je přesný zastřihovač, zastřihovač bradky nebo zastřihovač nosních chloupků, lze je všechny vyčistit pod teplou tekoucí vodou.
Před dalším použitím nechte nástavce vyschnout na vzduchu.
Tip: K dosažení optimálního výkonu namažte zoubky výklopného zastřihovače jednou za šest měsíců kapkou minerálního oleje.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:S2882/00 , S1881/00 , XP9407/37 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›