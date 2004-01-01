Usilovně pracujeme na tom, abychom zlepšili životnost holicích strojků Philips, snížili svůj dopad na životní prostředí a poskytli vám, jako uživateli výrobků Philips, lepší zážitek.
Pokud váš holicí strojek Philips přestane fungovat během záruční doby, klikněte zde a požádejte o opravu nebo výměnu. Odkazovaná stránka vám také pomůže zjistit, zda je váš výrobek v záruce.
Vzhledem k tomu, že většina holicích strojků Philips je konstruována jako vodotěsná, doporučujeme nechat holicí strojek diagnostikovat pouze v autorizovaném servisním středisku. Otevření těla holicího strojku doma může narušit jeho vodotěsnost, což může vést k poškození nebo zranění.
Tip: podívejte se na článek o řešení problémů „Můj holicí strojek Philips nefunguje“, kde najdete řešení mnoha běžných problémů, které mohou být mylně považovány za závadu baterie.
Philips i9000 Series
Pokud autorizované servisní středisko odhalí závadu baterie, může baterii holicího strojku Philips i9000 Series kdykoli v průběhu jeho životnosti vyměnit (včetně doby po skončení záruky).
