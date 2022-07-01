Termíny pro vyhledávání
Nákupní košík
Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.
16B1P3302D/00
Výkon, přizpůsobivost, práce na cestách
Monitor je přenosný, lehký a skvěle se hodí k vylepšení produktivity pracovních procesů během cestování. Na cestách vám umožní funkce dvojitého portu USB-C sdílet a prezentovat materiály nebo pracovat na více obrazovkách.Zobrazit všechny výhody
Když prezentujete před klienty či partnery, přenosné monitory Philips vám poskytnou další obrazovku pro lepší viditelnost a bezproblémovou komunikaci.
Uživatelé nyní mohou využívat čas během cestování a pohodlně pracovat díky přenosnému monitoru Philips kdykoli a kdekoli. Snadné připojení a USB kabel s dvojitou sítí zároveň s připojením monitor také nabíjí.
Přenosné monitory Philips vylepší vaši konkurenceschopnost a reaktivitu v mobilních hrách. Díky další obrazovce, která vylepší vaše vidění a přesnost, vyhrajete každou hru.
Užijte si díky přenosným monitorům Philips každý okamžik a využijte volný čas na maximum. Relaxujte a užívejte si se svými koníčky, vášněmi a zábavou. To vše bez starostí.
Když prezentujete před klienty či partnery, přenosné monitory Philips vám poskytnou další obrazovku pro lepší viditelnost a bezproblémovou komunikaci.
Uživatelé nyní mohou využívat čas během cestování a pohodlně pracovat díky přenosnému monitoru Philips kdykoli a kdekoli. Snadné připojení a USB kabel s dvojitou sítí zároveň s připojením monitor také nabíjí.
Přenosné monitory Philips vylepší vaši konkurenceschopnost a reaktivitu v mobilních hrách. Díky další obrazovce, která vylepší vaše vidění a přesnost, vyhrajete každou hru.
Užijte si díky přenosným monitorům Philips každý okamžik a využijte volný čas na maximum. Relaxujte a užívejte si se svými koníčky, vášněmi a zábavou. To vše bez starostí.
Notebook, telefon, monitor – přenosné monitory Philips nabízí všestranné připojení pro opravdový zážitek plug-and-play. Jeden dvojitý síťový kabel USB s technologií DisplayLink zajistí připojení jakéhokoli zařízení, které bude ihned připraveno k použití na pracovní stanici se dvěma obrazovkami.
Notebook, telefon, monitor – přenosné monitory Philips nabízí všestranné připojení pro opravdový zážitek plug-and-play. Jeden dvojitý síťový kabel USB s technologií DisplayLink zajistí připojení jakéhokoli zařízení, které bude ihned připraveno k použití na pracovní stanici se dvěma obrazovkami.
Více prostoru na obrazovce znamená lepší multitasking. Přenosné monitory Philips umožňují uživatelům využívat několik oken bez nutnosti mezi nimi přepínat. Tím lze zdvojnásobit produktivitu a rozšířit pohled na zpracovávanou úlohu.
Více prostoru na obrazovce znamená lepší multitasking. Přenosné monitory Philips umožňují uživatelům využívat několik oken bez nutnosti mezi nimi přepínat. Tím lze zdvojnásobit produktivitu a rozšířit pohled na zpracovávanou úlohu.
Sklopný stojan lze nastavit pod úhlem 0 až 90 stupňů, což je flexibilita, která vám nabízí větší pracovní pohodlí, ať už pracujete odkudkoli.
Sklopný stojan lze nastavit pod úhlem 0 až 90 stupňů, což je flexibilita, která vám nabízí větší pracovní pohodlí, ať už pracujete odkudkoli.
Vytvořte si zdarma účet „My Philips“ a zaregistrujte v něm svůj nový monitor. Po registraci vám začneme zasílat upozornění na dostupné aktualizace.
Zajistěte svému monitoru Philips dokonalou údržbu. Pokud je k dispozici nová aktualizace softwaru, najdete ji zde. A pokud jste přišli o ovladače, zde si je zdarma stáhnete.
Nejrychlejší způsob řešení jakýchkoli technických potíží a nastavení je prostřednictvím průvodce řešením potíží k monitorům Philips. Díky těmto praktickým tipům a nápovědám váš monitor zase hned poběží jako na drátkách.
Jsme tu, abychom vám pomohli. Ať už potřebujete radu ohledně nákupu monitoru Philips nebo jejího nastavení, můžete nás kontaktovat na telefonu, e-mailu nebo online chatu.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.