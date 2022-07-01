  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    Přenosné monitory Philips

        Monitor je přenosný, lehký a skvěle se hodí k vylepšení produktivity pracovních procesů během cestování. Na cestách vám umožní funkce dvojitého portu USB-C sdílet a prezentovat materiály nebo pracovat na více obrazovkách.

        Přenosné monitory vám ulehčí práci odkudkoli

        Přenosné monitory

        Široké spektrum možností použití

        • Pracovní schůze

          Pracovní schůze

          Když prezentujete před klienty či partnery, přenosné monitory Philips vám poskytnou další obrazovku pro lepší viditelnost a bezproblémovou komunikaci.

        • Na cestách

          Na cestách

          Uživatelé nyní mohou využívat čas během cestování a pohodlně pracovat díky přenosnému monitoru Philips kdykoli a kdekoli. Snadné připojení a USB kabel s dvojitou sítí zároveň s připojením monitor také nabíjí.

        • Mobilní hraní

          Mobilní hraní

          Přenosné monitory Philips vylepší vaši konkurenceschopnost a reaktivitu v mobilních hrách. Díky další obrazovce, která vylepší vaše vidění a přesnost, vyhrajete každou hru.

        • Domácí použití / volný čas

          Domácí použití / volný čas

          Užijte si díky přenosným monitorům Philips každý okamžik a využijte volný čas na maximum. Relaxujte a užívejte si se svými koníčky, vášněmi a zábavou. To vše bez starostí.

        Hlavní funkce

        Přenosné monitory Philips | Všestranné připojení

        Univerzální možnosti připojení

         

        Notebook, telefon, monitor – přenosné monitory Philips nabízí všestranné připojení pro opravdový zážitek plug-and-play. Jeden dvojitý síťový kabel USB s technologií DisplayLink zajistí připojení jakéhokoli zařízení, které bude ihned připraveno k použití na pracovní stanici se dvěma obrazovkami.

        Přenosné monitory Philips | Dvojitá obrazovka

        Produktivita s dvojitou obrazovkou  

         

        Více prostoru na obrazovce znamená lepší multitasking. Přenosné monitory Philips umožňují uživatelům využívat několik oken bez nutnosti mezi nimi přepínat. Tím lze zdvojnásobit produktivitu a rozšířit pohled na zpracovávanou úlohu.

        Přenosné monitory Philips | Víceúhlový stojan

        Víceúhlový stojan

         

        Sklopný stojan lze nastavit pod úhlem 0 až 90 stupňů, což je flexibilita, která vám nabízí větší pracovní pohodlí, ať už pracujete odkudkoli.

        Pomoc, podpora a aktualizace

        Zaregistrujte svůj monitor

        Vytvořte si zdarma účet „My Philips“ a zaregistrujte v něm svůj nový monitor. Po registraci vám začneme zasílat upozornění na dostupné aktualizace.

        Aktualizace softwaru

        Zajistěte svému monitoru Philips dokonalou údržbu. Pokud je k dispozici nová aktualizace softwaru, najdete ji zde. A pokud jste přišli o ovladače, zde si je zdarma stáhnete.

        Platforma podpory

        Nejrychlejší způsob řešení jakýchkoli technických potíží a nastavení je prostřednictvím průvodce řešením potíží k monitorům Philips. Díky těmto praktickým tipům a nápovědám váš monitor zase hned poběží jako na drátkách.

        Kontaktujte nás

        Jsme tu, abychom vám pomohli. Ať už potřebujete radu ohledně nákupu monitoru Philips nebo jejího nastavení, můžete nás kontaktovat na telefonu, e-mailu nebo online chatu.

