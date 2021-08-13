Termíny pro vyhledávání
Předejděte napadení webkamery hackery a využívejte integrovanou výklopnou webkameru
Snadno zabráníte tomu, aby vás prostřednictvím kamery kdokoli sledoval, když ji nepoužíváte. Stačí jediné stisknutí.
Integrovaná webkamera je vestavěná přímo do rámečku, což znamená, že nejsou potřeba žádná externí zařízení nebo kabely, které zabírají místo na stole.
Podporujte spolupráci a komunikaci prostřednictvím 2megapixelové webkamery s rozlišením FHD. Během každého hovoru se budete cítit, jako kdybyste vedli konverzaci naživo.
Business Monitor
Monitor 5K2K UltraWide Thunderbolt™
40B1U6903CH/00
Business Monitor
Ultraširoký LCD monitor s dokem USB-C
40B1U5601H/00
Business Monitor
Zakřivený širokoúhlý monitor s dokem USB-C
34B1U5600CH/00
Business Monitor
LCD monitor s dokem USB-C
24B1U5301H/00
Business Monitor
Monitor LCD s dokem USB
243B1JH/00
Brilliance
LCD monitor s dokem USB-C
329P1H/00
Vytvořte si zdarma účet „My Philips“ a zaregistrujte v něm svůj nový monitor. Po registraci vám začneme zasílat upozornění na dostupné aktualizace.
Zajistěte svému monitoru Philips dokonalou údržbu. Pokud je k dispozici nová aktualizace softwaru, najdete ji zde. A pokud jste přišli o ovladače, zde si je zdarma stáhnete.
Nejrychlejší způsob řešení jakýchkoli technických potíží a nastavení je prostřednictvím průvodce řešením potíží k monitorům Philips. Díky těmto praktickým tipům a nápovědám váš monitor zase hned poběží jako na drátkách.
Jsme tu, abychom vám pomohli. Ať už potřebujete radu ohledně nákupu monitoru Philips nebo jejího nastavení, můžete nás kontaktovat na telefonu, e-mailu nebo online chatu.
