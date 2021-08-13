  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

  • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

  • Vrácení zboží do 30 dní

  • Získejte 10 % slevu  

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    Philips monitors

    Videokonference

     
     
    Philips Video Conferencing Monitor nabízí plynulé, vše v jednom řešení pro videohovory s integrovanou webkamerou, mikrofonem a reproduktory pro kompletní audiovizuální podporu. Navržen pro pohodlí a efektivitu, obsahuje pokročilou technologii Philips, USB-C dokování a konsolidaci zařízení, což šetří místo, energii a náklady—ideální pro kompaktní pracovní prostory.4o

    A person is working with Philips video conference monitor

    Monitory Philips nabízejí všestranné řešení s integrovanou kamerou pro videokonference

    • Bezpečí a pohodlí
      Bezpečí a pohodlí

      Předejděte napadení webkamery hackery a využívejte integrovanou výklopnou webkameru

    • Pohodlí
      Pohodlí

      Snadno zabráníte tomu, aby vás prostřednictvím kamery kdokoli sledoval, když ji nepoužíváte. Stačí jediné stisknutí.

    • Úhledný pracovní prostor
      Úhledný pracovní prostor

      Integrovaná webkamera je vestavěná přímo do rámečku, což znamená, že nejsou potřeba žádná externí zařízení nebo kabely, které zabírají místo na stole.

    • Spolupráce tváří v tvář
      Spolupráce tváří v tvář

      Podporujte spolupráci a komunikaci prostřednictvím 2megapixelové webkamery s rozlišením FHD. Během každého hovoru se budete cítit, jako kdybyste vedli konverzaci naživo.

    • Bezpečí a pohodlí
      Bezpečí a pohodlí

      Předejděte napadení webkamery hackery a využívejte integrovanou výklopnou webkameru

    • Pohodlí
      Pohodlí

      Snadno zabráníte tomu, aby vás prostřednictvím kamery kdokoli sledoval, když ji nepoužíváte. Stačí jediné stisknutí.

    • Úhledný pracovní prostor
      Úhledný pracovní prostor

      Integrovaná webkamera je vestavěná přímo do rámečku, což znamená, že nejsou potřeba žádná externí zařízení nebo kabely, které zabírají místo na stole.

    • Spolupráce tváří v tvář
      Spolupráce tváří v tvář

      Podporujte spolupráci a komunikaci prostřednictvím 2megapixelové webkamery s rozlišením FHD. Během každého hovoru se budete cítit, jako kdybyste vedli konverzaci naživo.

    Monitory Philips s integrovanou webkamerou

    Více od  monitorů Philips

    Kancelářské monitory

    Kolekce pro profesionální použití

    Neomezujte svou produktivitu

    Zjistěte více
    Dokovací monitory

    Dokovací monitory USB

    Zdroj energie pro váš pracovní život

    Zjistěte více
    Dotykové monitory

    Dotykové monitory

    Ten pravý dotyk

    Zjistěte více

    Pomoc, podpora a aktualizace

    Zaregistrujte svůj monitor

    Vytvořte si zdarma účet „My Philips“ a zaregistrujte v něm svůj nový monitor. Po registraci vám začneme zasílat upozornění na dostupné aktualizace.

    Zaregistrovat se do služby My Philips

    Aktualizace softwaru

    Zajistěte svému monitoru Philips dokonalou údržbu. Pokud je k dispozici nová aktualizace softwaru, najdete ji zde. A pokud jste přišli o ovladače, zde si je zdarma stáhnete.

    Najít aktualizace

    Platforma podpory

    Nejrychlejší způsob řešení jakýchkoli technických potíží a nastavení je prostřednictvím průvodce řešením potíží k monitorům Philips. Díky těmto praktickým tipům a nápovědám váš monitor zase hned poběží jako na drátkách.

    Najít řešení

    Kontaktujte nás

    Jsme tu, abychom vám pomohli. Ať už potřebujete radu ohledně nákupu monitoru Philips nebo jejího nastavení, můžete nás kontaktovat na telefonu, e-mailu nebo online chatu.

    Kontaktování společnosti Philips

    Kliknutím na odkaz opustíte oficiální web společnosti Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Jakékoli odkazy na webové stránky třetích stran, které se mohou objevit na těchto stránkách, jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a v žádném případě nepředstavují žádné spojení nebo podporu informací poskytovaných na těchto propojených webových stránkách. Společnost Philips neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu s ohledem na jakékoli webové stránky třetích stran nebo informace na nich obsažené.

    Chápu

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Pomoc s objednávkou produktů

    Podpora online obchodu
    Vyhledat objednávku
    Kontaktujte nás
    Všeobecné obch. podmínky (Osobní péče a péče o matku a dítě)

    Získejte uvítací kupón se slevou
    10 %*


    Zdravý životní styl začíná právě zde. Zaregistrujte se k odběru našeho zpravodaje a získejte:

    Získejte uvítací kupón se slevou 10 %*


    Zdravý životní styl začíná právě zde. Zaregistrujte se k odběru našeho zpravodaje a získejte:

    Uvítací kupón se slevou 10 %*

    Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím

    Články o zdravém životním stylu z pera odborníků speciálně vybrané pro vás

    Lidé
    *
    Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.
    Co to znamená?
    * Kliknutím sem získáte informace o podmínkách získání kupónu
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Všechna práva vyhrazena.

    Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.