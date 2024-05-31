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Poraďte si s každým úkolem a užijte si čistý panoramatický výhled
Zakřivený monitor Philips Brilliance s rozlišením WQHD a technologií DisplayHDR 400 vám zajistí čistý a nádherný obraz. Terminál USB-C, bezpečná výklopná webkamera a služba Windows Hello zvýší vaši produktivitu.
Řada P
86,36 cm (34")
3 440 × 1 440 (WQHD)
Tento displej Philips nabízí vestavěnou dokovací stanici USB typu C s dodáváním výkonu. Její tenký, oboustranný konektor USB-C umožňuje snadné dokování prostřednictvím jednoho kabelu. Zjednodušte si práci tím, že všechna svá externí zařízení, jako je klávesnice, myš a ethernetový kabel RJ-45, připojíte k dokovací stanici monitoru. Pomocí jediného kabelu USB-C stačí propojit váš notebook s tímto monitorem a můžete sledovat video ve vysokém rozlišení a přenášet data vysokou rychlostí a současně přitom napájet a dobíjet svůj notebook.
S integrovaným přepínačem KVM MultiClient můžete ovládat dva samostatné počítače s jedním nastavením monitoru, počítače a klávesnice. Praktické tlačítko umožňuje rychle přepínat mezi zdroji. To oceníte v případě nastavení vyžadujících výkon dvou počítačů nebo při sdílení jednoho velkého monitoru dvěma různými počítači.
Displej Philips s technologií MultiView a ultra vysokým rozlišením vám nyní umožní zažít celou spoustu možností pohodlného připojení. Technologie MultiView umožňuje aktivní duální připojení a zobrazení současně, takže můžete zároveň pracovat s více zařízeními, jako jsou například počítač a notebook, takže můžete provádět více náročných úloh.
5.0
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Forrest Gump 2024
31/05/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojenost
Monitor zkoušen na 4 NTB a běží v pořádku. Používám na práci a děti pro školní úlohy a hraní her.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Datum použití 2024-04-30
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Datum použití 2024-04-30
Chico DG
28/04/2022
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
16h dzień w dzień - po prostu Wow!
SPełnia moje wymagania od A do Z - Postawilem na tę firmę i się nie zawiodłem. 55 calowy Telewizor pokazał na co tę firme stać. Idąc po kolejny zakup, wybrałem ten model monitora. Pracuje na dwóch stystemach Win i MacOS i i monitor nie ma z tym najmniejszych problemów.
Výhody
Wszechstronny, Wielozadaniowy, Skrojony na miarę!
Nevýhody
Brak :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Datum použití 2021-03-28
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Datum použití 2021-03-28
Marcin1232
13/11/2020
Polska
Monitor jest bardzo dobry!
Na co dzień pracuję zdalnie na lapku, a po pracy przełączam się na PC. Kupiłem ten monitor przez wzgląd na KVM, żeby nie musieć przełączać wszystkich urządzeń peryferyjnych z powrotem do komputera po zakończonej pracy. Nie jestem żadnym grafikiem, więc nie mam wygórowanych wymagań wobec obrazu. Do monitora podłączyłem wszystkie urządzenia peryferyjne - monitor łączymy z laptopem po USB-C, a do komputera możemy podłączyć się przez USB-B do A - potocznie zwanego kablem do drukarki(gdyby ktoś szukał bo go nie ma w zestawie). Przyznaję, że nie zawiodłem się na tej funkcji, po pracy wyłączam lapka, odpalam komputer i wszystko samo się przełącza - koniec przepinania kabli <hura!>. Należy dodać, że monitor po usb-c przesyła też zasilanie, które nie jest dość mocne - wyskakuje takie ostrzeżenie w Windowsie 10, ale jest ono na tyle mocne, że laptop bez najmniejszego problemu wytrzymuje cały dzień pracy, bez jakiś większych spadków procentów naładowania baterii. Jako że mamy peryferia i zasilanie przez monitor - do laptopa podłączamy tylko usb c + ewentualnie dodatkowy monitor i to jedyne kable, które mam podłączone i wszystko działa. Podsumowując monitor jest niczym stacja dokująca, której niestety brakuje troszkę zasilania i wygodnego przycisku do włączenia urządzenia, które jest na usb-c (teraz muszę nurkować pod biurko, żeby laptopa otworzyć i kliknąć przycisk włącz.) Co do rozdzielczości - przesiadłem się z monitora o rozdzielczości 2560x1080 i 29" i byłem(i nadal jestem) zaskoczony jak pozytywnie to wpłynęło na wielkość przestrzeni roboczej i teraz każdemu mówię, że jak do pracy biurowej to tylko monitor z taką rozdzielczością jak 3440x1440 i najlepiej 34". Co do jakości obrazu - nie odwołam się do żadnych testów, ani nic. Co mogę za to powiedzieć - że jestem pozytywnie zaskoczony dość naturalnymi kolorami i przyjemnym dla oczu obrazem zarówno podczas oglądania filmów, jak i grania w dynamiczne gry - ostatnio był to u mnie shadow warrior 2 :) Warto może jeszcze wspomnieć coś o kamerze - kamerka nagrywa obraz w jakości wystarczającej do spotkań - szału nie ma, ale jest absolutnie ok. Wcześniej korzystałem z kamery(i mikrofonu) wbudowanej w laptopie, ale jako że monitor kamerę posiada, to laptop wylądował pod biurkiem, bo już w ogóle nie ma potrzeby trzymać go na biurku. Niestety u mnie kamera ma dosyć często problemy, gdyż nie chce załadować się na spotkanie na google meets i wtedy jestem zmuszony wyłączyć przeglądarkę, zazwyczaj jest to kilka sesji na różne konta google, więc jest to nie na miejscu. Po restarcie zazwyczaj zaskakuje. - Głośników nie komentuję, gdyż nie korzystam, bo mam zewnętrzny system nagłaśniający. - Jest też taka funkcja w monitorze jak PowerSaving - monitor wygasza obraz, jeżeli nie ma Cię przed monitorem - w sumie bardzo fajny bajer, tylko że trzeba siedzieć przed diodą(normalnie przed monitorem), więc jak zaprosisz kogoś do biurka i się rozsiądziecie bardziej na boku, to niestety funkcja bardziej denerwuje niż pomaga :) - Jest też taka jedna funkcja, której nie mam jak przetestować - podobno można podłączyć inny monitor displayport do tego monitora, a później ten monitor display portem do urządzenia, ale mój drugi monitor nie ma tego złącza :/ Przejściówka hdmi->DP oczywiście nie działa w tym przypadku. - Monitor jest dosyć ciężki - co należy brać pod uwagę przy zakupie zewnętrznych uchwytów do biurka. Zakupiłem ART L-17GD i śruby musiałem dokręcić do samego końca, żeby monitor nie nachylał się samowolnie do dołu. Fabryczna podstawka do monitora jest bardzo dobra, ale uchwyt się przydaje, jak mimo wszystko chcesz zyskać dodatkowe 20cm od oczu, gdyż monitor jest duży. Podsumowując - Monitor bardzo dobry na swoją cenę, jednakże jeśli nie korzystasz z KVM, to lepiej zainwestować w coś innego (KVM zewnętrzne mogą kosztować nawet po 1000zł) - Takie nice to have byłoby, kiedy można by włączyć gdzieś z poziomu monitora urządzenie podłączone pod usb-c. - Poza tym wszystko super :)
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Datum použití 2020-07-13
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Datum použití 2020-07-13
Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm
Maximální rozlišení funguje buď pro vstup USB-C, DP nebo HDMI.
Pokud počítač při připojování k portu USB-C nepodporuje standard HBR3, přepněte nastavení rozbočovače USB na USB 2.0 a podporu rozlišení na 3440 x 1440 při 100 Hz.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Pokrytí BT. 709 / DCI-P3 na základě systému CIE 1976
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
Pokrytí Adobe RGB na základě systému CIE 1976
Pokud se vám bude zdát připojení přes Ethernet pomalé, otevřete nabídku OSD a vyberte verzi USB 3.0 nebo vyšší, která podporuje rychlost sítě LAN až do 1 G.
DisplayPort verze 1.4 je pro HDR
Aby bylo možné přenášet video přes USB-C, musí váš notebook nebo jiné zařízení podporovat režim USB-C DP Alt
Abyste mohli využívat funkci napájení a dobíjení pomocí USB-C, váš notebook nebo zařízení musí podporovat specifikace standardu pro dodávání energie prostřednictvím USB. Tyto informace si můžete ověřit v uživatelské příručce notebooku nebo přímo u výrobce.
Maximální počet externích displejů, které lze podporovat: 1 při použití USB-C, 2 při použití DP
Maximální rozlišení externího monitoru bude záviset na omezení šířky pásma.
Když je monitor připojen pomocí portu USB-C a počítač podporuje HBR3, můžete mít funkci MST s maximálním rozlišením 3440 x 1440 při 60 Hz na primárním monitoru a 1920 x 1080 při 60 Hz na sekundárním monitoru. Pokud tomu tak není, změňte nastavení USB primárního monitoru na USB 2.0 pomocí nastavení OSD tak, aby mělo funkci MST
Při MST přes DP musí být primární i sekundární monitor nastaven na režim vysunutí výstupu DP pomocí nastavení OSD monitoru a maximální rozlišení jak primárního, tak sekundárního monitoru může být pouze 3440 x 1440 při 60 Hz.
Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.
Produkty a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.