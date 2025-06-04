Philips Evnia vám nabízí špičkovou flexibilitu pro hraní her – stačí přepínat mezi rozlišením 4K UHD při 160 Hz pro pohlcující, křišťálově čisté detaily a rozlišením FHD při 320 Hz pro odezvu na úrovni e-sportu. Rychlý IPS, HDR a nízké zpoždění vstupu zajistí přesné zobrazení každého snímku.
Přepínejte rychlost, ne obrazovky
Dominujte s rychlostí 320 Hz nebo ohromte ostatní v rozlišení 4K při 160 Hz – ať už vaše hra vyžaduje cokoli, přizpůsobí se tento monitor vašim potřebám. Duální režim vám dá kontrolu a umožní zvolit dokonalou rovnováhu mezi rozlišením a obnovovací frekvencí: přejděte na FHD při 320 Hz pro ultrarychlé střílečky nebo přepněte na 4K UHD při 160 Hz pro bohatý a pohlcující obraz. Vyvinuto pro hráče, kteří dělají vše!
