    Philips Evnia Dual Mode banner image

    Duální monitory Philips

    Jeden monitor, dva režimy

     
    Rychlost, nebo ostrost? Nyní dostanete obojí
     
    Philips Evnia vám nabízí špičkovou flexibilitu pro hraní her – stačí přepínat mezi rozlišením 4K UHD při 160 Hz pro pohlcující, křišťálově čisté detaily a rozlišením FHD při 320 Hz pro odezvu na úrovni e-sportu. Rychlý IPS, HDR a nízké zpoždění vstupu zajistí přesné zobrazení každého snímku.

    Přepínejte rychlost, ne obrazovky

     
    Dominujte s rychlostí 320 Hz nebo ohromte ostatní v rozlišení 4K při 160 Hz – ať už vaše hra vyžaduje cokoli, přizpůsobí se tento monitor vašim potřebám. Duální režim vám dá kontrolu a umožní zvolit dokonalou rovnováhu mezi rozlišením a obnovovací frekvencí: přejděte na FHD při 320 Hz pro ultrarychlé střílečky nebo přepněte na 4K UHD při 160 Hz pro bohatý a pohlcující obraz. Vyvinuto pro hráče, kteří dělají vše!

    Philips Evnia Dual Resolution video banner image

    Funkce na dosah ruky

     

    Duální režim

     
     
    Přepínejte zcela bez námahy mezi 4K UHD @160 Hz a FHD @320 Hz. Větší flexibilita, žádné kompromisy.

     

    Duální
    režim

     
    Displej Philips Fast IPS s UltraClear 4K poskytuje ostrý obraz s přesnými barvami.

     

    Barvy, které
    opravdu platí

     
    Díky certifikaci VESA DisplayHDR™ uvidíte přesně to, co vidět chcete: živý, realistický obraz zcela bez kompromisů.

     

    Rychlá odezva 0,5
    ms Smart MBR

     
    Philips Evnia s 0,5 ms Smart MBR poskytuje ostrý obraz bez rozmazání, což je ideální pro rychlé hry.

     

    Duální režim

     
     
    Přepínejte zcela bez námahy mezi 4K UHD @160 Hz a FHD @320 Hz. Větší flexibilita, žádné kompromisy.

     

    Rychlý panel
    IPS

     
    Displej Philips Fast IPS s UltraClear 4K poskytuje ostrý obraz s přesnými barvami.

     

    Barvy, které
    opravdu platí

     
    Díky certifikaci VESA DisplayHDR™ uvidíte přesně to, co vidět chcete: živý, realistický obraz zcela bez kompromisů.

     

    Rychlá odezva 0,5
    ms Smart MBR

     
    Philips Evnia s 0,5 ms Smart MBR poskytuje ostrý obraz bez rozmazání, což je ideální pro rychlé hry.

    Pro všechny typy hráčů

     

    Tvůrce obsahu

     
    160 Hz 4K. Přesnost v pohybu.

    Upravujte, animujte a navrhujte s ultraplynulou obnovovací frekvencí 160 Hz a ohromující čistotou 4K. Přinášíme řešení pro špičkové kreativní pracovní postupy.

     

    FPS Pro

     
    Odezva 320 Hz. Už žádné výmluvy.

    Ovládněte každé kolo hry díky odezvě v řádu zlomků sekundy a plynulému hraní.

     

    Streamer

     
    Vyvážený výkon. Vždy zapnutý.

    Hrajte, streamujte a chatujte se stabilním výkonem a optimalizovaným multitaskingem. Vaše nastavení = vaše show.

     

    Hráč na konzoli

     
    HDMI 2.1, UHD @120 Hz. Připraveno k hraní.

    Nechejte se pohltit vizuálním zážitkem s HDR, nízkým zpožděním vstupu a bezproblémovou kompatibilitou s konzolemi nové generace.

     

    Philps Evnia Precision Center

    Philips Evnia
    Precision Center

     

    Philips Evnia Precision Center je
    snadno použitelný software navržený
    pro optimalizaci monitoru pomocí
    intuitivních ovládacích prvků.

    Zjistěte více

