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27M2N3800A/00
Evnia 3000
68,5 cm (27")
3 840 x 2 160 (4K UHD)
1920 x 1080 (Full HD)
Užijte si to nejlepší z obou světů díky duálnímu režimu. Plynule přepínejte mezi rozlišením 3840 x 2160 při 160 Hz s ohromující čistotou obrazu a rozlišením 1920 x 1080 při 320 Hz, které zajišťuje mimořádně plynulé hraní. Ať už toužíte po úžasném obrazu nebo po rychlé akci, tento monitor se během okamžiku přizpůsobí všem vašim potřebám.
Získejte obrovskou výhodu při intenzivním kompetitivním hraní s monitorem Philips Evnia. Tento monitor je určen pro hráče, kteří vyžadují mimořádně plynulý obraz bez zpoždění, a poskytuje obnovovací frekvenci 320 Hz – výrazně vyšší než standardní monitory. Rozlučte se s frustrujícími poklesy snímkové frekvence, kvůli kterým nepřátelé nepředvídatelně poskakují na obrazovce. S tímto vysoce výkonným displejem uvidíte každý kritický pohyb mimořádně plynule, což vám poskytne přesnost a přehled, abyste získali náskok před konkurencí a stříleli najisto.
Displej Philips Evnia s odezvou 0,5 ms v režimu Smart MBR efektivně odstraňuje šmouhy a rozmazání pohybu a poskytuje ostřejší a přesný obraz pro lepší herní zážitek. Věrně a plynule vykreslí bleskovou akci a dramatické přechody. Nejlepší volba pro hraní napínavých her a her citlivých na trhání.
4.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Noblle
16/01/2026
Україна
підсвіткааааа.....
1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".
Výhody
за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Віктор К
24/11/2025
Україна
Непоганий монітор за свою ціну
монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Pokrytí Adobe RGB DCI-P3 na základě systému CIE 1976, oblast sRGB na základě systému CIE 1931, oblast NTSC na základě systému CIE 1976.
Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Režim Smart MBR nastaví jas pro snížení rozmazání, takže při zapnutém režimu Smart MBR nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.
Smart MBR je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí režimu Smart MBR může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.
Upozorňujeme, že funkce vstupu s nízkou prodlevou je trvale zapnutá a nelze ji vypnout.
Tento monitor směřuje k udržitelnosti: základna stojanu a držák na sluchátka jsou ze 35 % z recyklovaného plastu a šasi monitoru je z 85 % z recyklovaného plastu.
Rozhraní podpory NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
Nezapomeňte aktualizovat ovladač technologie NVIDIA® G-SYNC® na nejnovější verzi. Více informací naleznete na stránkách společnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Ujistěte se, že vaše grafická karta podporuje technologii NVIDIA® G-SYNC®.
Produkty a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.