Více než 30 let zkušeností AVENT

Kdybychom měli vyzdvihnout jednu jedinou věc, kterou nás miminka během let naučila, pak je to skutečnost, že na detailech záleží - příkladem může být hebký povrch dudlíku kojenecké lahve, který jim tak více připomíná prs maminky. Edward a Celia Atkinovi, v roce 1984 čerství rodiče, bojovali s tím, jak bylo obtížné nakrmit jejich miminko z lahve. Dudlíky byly hodně dlouhé a tvrdé, a lahve tenké a úzké, takže se špatně plnily a jednoduše převrhly. Edward využil své dlouholeté zkušenosti s designem a výrobou a přišel se zcela novou verzí dudlíku i lahve - zrodila se tak lahev Philips AVENT, kterou znají, a které věří, miliony rodičů po celém světě! Edward chtěl v první řadě navrhnout lahev, která má nejen širší hrdlo, aby se dala jednoduše naplnit, ale také lahev, která se jednoduše drží a používá. Nicméně opravdový pokrok přinesl návrh dudlíku lahve. Roky práce pro gumárenskou společnost jeho otce přinesly svoje ovoce, když Edward jako první na světě vyrobil dudlík ze silikonu zcela bez chuti a bez zápachu. Krmení se tak stalo pro miminka mnohem příjemnější a jednodušší. Kojenecká lahev AVENT s dudlíkem, kterou vytvořil Edward, nastavila, od svého uvedení na trh v roce 1984, nový standard krmení novorozenců. Je totiž navržená tak, aby bylo krmení co nejpřirozenější. A klinickými studiemi je ověřeno, že její unikátní ventilový systém redukuje novorozeneckou koliku. To čím jsme jako Philips AVENT vyjímeční je to, že věnujeme pozornost i tomu nejmenšímu detailu. Tím, že dlouhodobě nasloucháme maminkám i odborníkům z oblasti zdravotnictví, vyvíjíme produkty, které zvyšují spokojenost vás i vašeho miminka - již od roku 1984.