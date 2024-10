Záruka za jakost je platná pouze v případě, že výrobek určený k opravě nebo výměně má zachovaný původní výrobní štítek s čitelnými údaji a kupující prokáže koupi výrobku u prodávajícího. Společnost Philips si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.

Výrobek byl navržen a vyroben pro své obvyklé používání v domácnosti. Záruka za jakost, jakož i odpovědnost za vady, se na výrobek vztahuje pouze tehdy, není-li používán profesionálně. Za profesionální používání se považuje takové používání, jehož intenzita a frekvence převyšuje normální, obvyklé používání v domácnosti.

Práva ze záruky za jakost je možné uplatnit pouze u výrobku řádně vyčištěného včetně odstranění případného vodního kamene, které bylo provedeno dle instrukcí uvedených v návodu k obsluze. Prodloužená záruka: Na některé produkty osobní péče Philips se vztahuje volitelná prodloužená záruka. Kromě záruční doby uvedené ve spodní části této stránky můžete mít nárok na bezplatnou prodlouženou záruku, pokud svůj produkt zaregistrujete do svého účtu My Philips do 90 dnů od zakoupení. Přihlaste se ke svému účtu My Philips a postupujte podle pokynů k registraci produktu do 90 dnů od data nákupu, abyste zjistili, zda je váš produkt způsobilý.