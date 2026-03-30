Moje elektrická odsávačka mléka Philips Avent odsává příliš slabě

Před prvním použitím odsávačky a po každém použití rozmontujte, vyčistěte a dezinfikujte všechny části odsávačky, které přicházejí do styku s prsem a mateřským mlékem.
Při demontáži a čištění ventilu buďte opatrní. Pokud se poškodí, nemusí vaše odsávačka mateřského mléka fungovat dobře. Ventil vyčistíte jemným třením mezi prsty v teplé vodě s malým množstvím prostředku na mytí nádobí. Do ventilu nezasouvejte žádné předměty, mohlo by dojít k jeho poškození.
Můžete také zkontrolovat sestavení odsávačky. Ujistěte se, že jsou všechny díly pevně spojeny a dobře utěsněny. Uvolněné nebo nesprávně namontované díly sníží úroveň sání. Sestavení odsávačky ihned po dezinfekci, když je ještě vlhká, může zlepšit úroveň sání.
Pokud vlastníte více různých produktů odsávačky mateřského mléka Philips Avent, ujistěte se, že vzájemně nekombinujete díly a nepoužíváte díly jiných značek.
Další informace o správné montáži odsávačky najdete na stránce philips.com/support pro svůj produkt, kde vyhledejte frázi „Jak sestavit“ nebo si přečtěte online uživatelskou příručku.