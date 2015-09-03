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Ukončeno
Přístup ke všem CD v každé místnosti
Uložení celé kolekce CD na 40GB pevném disku a poslech v každé místnosti. Můžete poslouchat různou hudbu v každé místnosti a hudba vás bude provázet všude, kam půjdete. Dálkový ovladač má vestavěný displej
Díky bezdrátovému přenosu není třeba stahovat a ukládat velké hudební soubory na tomto audio zařízení. Místo toho můžete poslouchat své oblíbené skladby, které jsou neustále přenášeny do všech hudebních stanic – současně. Nechte hudbu, aby vás pomocí funkce Music Follows me sledovala z místnosti do místnosti – nemusíte skladby opakovaně vyhledávat a přehrávat. Funkce Vysílání hudby vysílá současně požadovanou hudbu ze základny do jednotlivých stanic. S funkcí Můj pokoj, moje hudba si může kterýkoli člen rodiny užít vybranou hudbu z uložené sbírky v jakékoli místnosti vybavené bezdrátovou hudební základnou nebo stanicí.
40GB pevný disk nabízí velkou kapacitu pro ukládání souborů s digitální hudbou. Snadno pojme až 750 CD hudební kolekce a nahrávání je tak rychlé, že prakticky můžete poslouchat a kopírovat skladbu najednou.
Universal Plug & Play je technologie průmyslového standardu, která umožňuje připojení k jakémukoli zařízení s podporou standardu Universal Plug & Play pro příjem a přenos hudby. Bezdrátová hudební základna používá rozhraní Universal Plug & Play pro zajištění snadného a standardního způsobu připojení k jiným zařízením s podporou standardu Universal Plug & Play. Bezdrátovou hudební základnu můžete snadno připojit k jiným mediálním zařízením pro příjem a přenos obsahu.
4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
stach2005
03/09/2015
Polska
Ověřený kupující
godny polecenia super sprzęt
Doskonale zaprojektowane i wykonane radio WACS 700 ( stacja) z odtwarzaczem płyt CD i nagrywarką o pojemności dysku twardego 40 GB i dodatkowym odtwarzaczem łączącym się ze stacją poprzez wi-fi. Doskonały i potężny dźwięk. Możliwość wgrywania utworów muzycznych również z innych urządzeń posiadających łączność wi-fi. Sprzęt niezawodnie się spisuje mimo wieloletniego intensywnego użytkowania. Godny polecenia - świetny i piękny sprzęt firmy Philips.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium WACS700 Bezprzewodowe centrum muzyczne i stacja
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium WACS700 Bezprzewodowe centrum muzyczne i stacja
BuAlex
26/02/2019
Україна
Качественный звук, надежность
Много лет пользуюсь этим музыкальным центром. Мне очень нравится качество звука и дизайн устройства. Хотя это и устаревшая модель, я не хочу ее менять на более современную. Жаль только, что уже давно перестали выпускаться обновления программы и устройство несовместимо с Windows7, что причиняет некоторые неудобства. А в общем, очень качественное и надежное устройство. Большая благодарность разработчикам данной модели, желаю им дальнейших успехов и благополучия. Александр.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station
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