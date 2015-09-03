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Ukončeno

StreamiumBezdrátová hudební základna a stanice

WACS700/22

4.5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Přístup ke všem CD v každé místnosti

Uložení celé kolekce CD na 40GB pevném disku a poslech v každé místnosti. Můžete poslouchat různou hudbu v každé místnosti a hudba vás bude provázet všude, kam půjdete. Dálkový ovladač má vestavěný displej

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Přístup ke všem CD v každé místnosti

Bezdrátový přenos mezi hudební základnou a stanicemi

Bezdrátový přenos mezi hudební základnou a stanicemi

Díky bezdrátovému přenosu není třeba stahovat a ukládat velké hudební soubory na tomto audio zařízení. Místo toho můžete poslouchat své oblíbené skladby, které jsou neustále přenášeny do všech hudebních stanic – současně. Nechte hudbu, aby vás pomocí funkce Music Follows me sledovala z místnosti do místnosti – nemusíte skladby opakovaně vyhledávat a přehrávat. Funkce Vysílání hudby vysílá současně požadovanou hudbu ze základny do jednotlivých stanic. S funkcí Můj pokoj, moje hudba si může kterýkoli člen rodiny užít vybranou hudbu z uložené sbírky v jakékoli místnosti vybavené bezdrátovou hudební základnou nebo stanicí.

40GB pevný disk pro uložení a přehrávání až 750 CD

40GB pevný disk nabízí velkou kapacitu pro ukládání souborů s digitální hudbou. Snadno pojme až 750 CD hudební kolekce a nahrávání je tak rychlé, že prakticky můžete poslouchat a kopírovat skladbu najednou.

Bezdrátový přenos z počítače přes rozhraní UPnP

Universal Plug & Play je technologie průmyslového standardu, která umožňuje připojení k jakémukoli zařízení s podporou standardu Universal Plug & Play pro příjem a přenos hudby. Bezdrátová hudební základna používá rozhraní Universal Plug & Play pro zajištění snadného a standardního způsobu připojení k jiným zařízením s podporou standardu Universal Plug & Play. Bezdrátovou hudební základnu můžete snadno připojit k jiným mediálním zařízením pro příjem a přenos obsahu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

03/09/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

godny polecenia super sprzęt

Doskonale zaprojektowane i wykonane radio WACS 700 ( stacja) z odtwarzaczem płyt CD i nagrywarką o pojemności dysku twardego 40 GB i dodatkowym odtwarzaczem łączącym się ze stacją poprzez wi-fi. Doskonały i potężny dźwięk. Możliwość wgrywania utworów muzycznych również z innych urządzeń posiadających łączność wi-fi. Sprzęt niezawodnie się spisuje mimo wieloletniego intensywnego użytkowania. Godny polecenia - świetny i piękny sprzęt firmy Philips.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium WACS700 Bezprzewodowe centrum muzyczne i stacja

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium WACS700 Bezprzewodowe centrum muzyczne i stacja

26/02/2019

Україна

Україна

Качественный звук, надежность

Много лет пользуюсь этим музыкальным центром. Мне очень нравится качество звука и дизайн устройства. Хотя это и устаревшая модель, я не хочу ее менять на более современную. Жаль только, что уже давно перестали выпускаться обновления программы и устройство несовместимо с Windows7, что причиняет некоторые неудобства. А в общем, очень качественное и надежное устройство. Большая благодарность разработчикам данной модели, желаю им дальнейших успехов и благополучия. Александр.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station

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